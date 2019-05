Povodňový stav je na 30 místech v Česku. Meteorologové varují před extrémními dešti

Hladiny vodních toků vystoupaly do čtvrtečního rána na povodňové stavy na skoro třech desítkách míst v Česku. Po 05:00 byl na 16 místech nejnižší stupeň povodňové aktivity, první ze tří, na osmi místech druhý stupeň a třetí stupeň, tedy ohrožení, byl na řece Smědé na Liberecku a na Bečvě na Přerovsku. Hladina Smědé krátce před 06:00 klesla na druhý stupeň. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu.

V Libereckém kraji platí pohotovost už jen na Smědé v Předláncích na Frýdlantsku. V noci tam řeka dosáhla třetího stupně, když překročila hranici 240 centimetrů. Aktuálně tam ale hladina klesla na 231 centimetrů a dál opadá. Řasnice ve Frýdlantu klesla před 07:00 na první povodňový stupeň. Voda se na Frýdlantsku vylila jen do luk, zaplavené jsou dvě silnice třetí třídy z Černous na Boleslav a na Ves.

"Na Frýdlantsku dobrovolné jednotky přes noc pravidelně prováděly monitoring vodních toků. Došlo i na pytlování, když se voda v Předláncích blížila ke garáži a jednomu obytnému domu. Použito bylo 200 pytlů, dalších 150 měli hasiči v záloze. K žádnému zaplavení obytných budov ani evakuaci nedošlo," sdělila mluvčí libereckých hasičů Zdenka Štrauchová.

Řeka Smědá nadále nechce dát pokoj a klesnout pod hranici povodňové bdělosti... pic.twitter.com/hptkybL6Pg — Jarda Demčák (@jarda_demcak) May 22, 2019

Na Liberecku již budou podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) srážky slábnout, ale v Beskydech bude s různou intenzitou pršet zřejmě až do večera.

"V oblasti Beskyd intenzivně prší. Na stanici Nýdek, Filipka spadlo za uplynulých šest hodin přes 50 milimetrů srážek (50 litrů na metr čtvereční). Déšť bude v této oblasti pokračovat i v dalších hodinách, do večera může napršet dalších 30 milimetrů," oznámili pracovníci ČHMÚ kolem 05:30. V zasažené oblasti bude podle nich docházet k rychlým vzestupům hladin řek.

Silné deště zasáhly také severní okraj Vysočiny. Na několika místech museli hasiči odčerpávat vodu. Už ve středu v podvečer zatopila voda kruhový objezd v Havlíčkově Brodě. Kvůli vodě zasahovali také v obci Svratka a Herálec na Žďársku nebo Božejově na Pelhřimovsku. V Hradci na Havlíčkobrodsku pročišťovali ucpanou kanalizaci a později tam museli vodu odčerpat ze sklepa rodinného domu.

Výstraha před extrémními srážkami

Po vytrvalém dešti stouply hladiny některých řek v Pardubickém kraji. Druhého povodňového stupně dosáhla Novohradka v Úhřeticích, v Luži již klesla na první stupeň. Nejnižší stupeň povodňové aktivity vodohospodáři evidují také Chrudimce v Přemilově a v Hamrech. Řeky na všech místech kulminují, někde se již snížily.

🌧️💦🌊 Situace - řeka Bečva - https://t.co/5fRLFbw1Nm a III. st. povodňové aktivity. Hasiči v nočních hodinách prováděli monitoring na několika místech. Celou situaci i nadále sledujeme a ONLINE informace jsou podrobněji na našem webu - https://t.co/MefcK0eYRx pic.twitter.com/x7MiLPpQOs — Hasiči Olomouc 🚒👨‍🚒🔥 (@hasici_olomouc) May 23, 2019

Výstraha před extrémními srážkami platí podle ČHMÚ pro severovýchodní cíp Pardubického kraje, sever Olomouckého kraje a západní část Moravskoslezského kraje do čtvrtečního poledne a pro východní část Zlínského a Moravskoslezského kraje až do dnešních 18:00. V severovýchodní části Zlínského kraje a východní části Olomouckého kraje také platí výstraha před nejvyšším stupněm povodňové aktivity, a to až do odvolání. Výstrahy před nižšími stupni povodňové aktivity, nebo silnými srážkami platí také v dalších oblastech zmíněných krajů a rovněž v Libereckém, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji.

Vydatně v Česku pršelo již od středečního rána. Stoupaly hlavně hladiny řek odvodňující hory na severu a severovýchodě republiky. V Libereckém a Zlínském kraji byly kvůli zaplavení uzavřeny některé silnice. Nejhorší situace byla ve středu asi ve Zlínském kraji na Vsetínsku a Zlínsku. V Ústí u Vsetína voda zaplavila deset rodinných domů. Kvůli obavám z další povodňové vlny lidé v obci plnili pytle pískem, aby je umístili na krizová místa.

"Jelikož se v této oblasti nejedná o první případ, jsou již místní obyvatelé včas připraveni a nedošlo k žádným škodám či újmě na zdraví," uvedl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

První stupeň povodňové aktivity platí na Vsetínské Bečvě ve Velkých Karlovicích a ve Vsetíně, na Hutiském potoku v Hutisku-Solanci a Rožnovské Bečvě v Rožnově pod Radhoštěm a Valašském Meziříčí. Těsně nad hranicí nejnižšího stupně povodňové aktivity je i řeka Morava v Kroměříži a Spytihněvi na Zlínsku. Druhý povodňový stupeň hlásí hydrologové z Bystřičky, a to jak nad, tak i pod stejnojmennou nádrží a také z toku Velká Stanovnice pod nádrží v Karolince.

