Severovýchod Česka čekají silné srážky. Hrozí i povodně, varují meteorologové

Vydatné srážky v severovýchodní polovině Česka mohou během středy rychle rozvodnit menší toky. Dosáhnout mohou prvního či druhého stupně povodňové aktivity, varují meteorologové. V extrémních případech na návětřích hor může ojediněle napršet až kolem 100 milimetrů během 24 hodin, uvedl v aktuální výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMI). Srážky pak budou slábnout postupně od západu během noci na čtvrtek. Nejdéle, do čtvrtečního dopoledne, se budou vyskytovat v oblasti Beskyd.

"V severovýchodní polovině území během středy 22.5. očekáváme místy vydatné srážky lokálně s úhrny 30 až 70 mm/24h, v extrémních případech na návětřích hor ojediněle kolem 100 mm/24h," uvedl ČHMÚ.

Velmi vydatný déšť meteorologové očekávají v Moravskoslezském kraji a v částech Olomouckého, Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje. Vydatný déšť pak ve středu zasáhne i část Vysočiny, Jihomoravského a Zlínského kraje.

Povodňová pohotovost, tedy možné vystoupání hladin až na druhý povodňový stupeň, platí od středečních 08:00 do odvolání pro Moravskoslezský kraj a části Olomouckého a Pardubického kraje. V pohotovosti bude i povodí horní Jizery v Libereckém kraji, Metuje, Stěnavy, Divoké Orlice či horního Labe v Královéhradeckém kraji. Bdělost očekávají meteorologové v povodí Bečvy, na horní Úpě, dolní Tiché Orlici, Loučné, Chrudimce či Doubravě.

Meteorologové upozorňují, že při silném dešti by měli řidiči v autech zpomalit a jet velmi opatrně. Lidé by také neměli vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst, v podmáčených oblastech hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací. V případě povodňového nebezpečí lidé nesmějí v rozbouřených řekách plout na lodích nebo se koupat.

