Příští týden má být velmi teplý. Teploty se před den vyšplhají až k 18 stupňům Celsia

před 59 minutami

Příští týden se Češi mohou od pondělí do čtvrtka těšit na jasné až polojasné počasí. Nejnižší noční teploty by neměly klesnout pod minus čtyři stupně Celsia. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi, kterou v neděli zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V pondělí dosáhnou podle ČHMÚ nejvyšší denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia, v Čechách místy až 15 stupňů. Ve čtvrtek by se nejvyšší denní teploty mohly vyšplhat až k 18 stupňům Celsia. Do Česka bude příští týden proudit teplý vzduch díky rozsáhlé tlakové výši nad střední a západní Evropou, a to od severozápadu, postupně až západu. V druhé polovině týdne meteorologové očekávají, že tlaková výše zeslábne a ustoupí k jihu. V pátek počasí ovlivní studená fronta od západu, kvůli které do Česka přechodně pronikne chladnější vzduch. Meteorologové předpovídají déšť nebo přeháňky. Předpověď na pátek tak počítá s oblačností až zatažeností. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat kolem 6 až 10 stupňů Celsia. Nejnižší noční teploty ale podle meteorologů neklesnou pod bod mrazu, nýbrž se udrží mezi 6 až 2 stupni Celsia. Vyhlídky na první březnový víkend pak slibují nejvyšší denní teploty až 18 stupňů Celsia.