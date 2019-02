Příští týden má být velmi teplý. Teploty se před den vyšplhají až k 18 stupňům Celsia

před 1 hodinou

Příští týden se Češi mohou od pondělí do čtvrtka těšit na jasné až polojasné počasí. Nejnižší noční teploty by neměly klesnout pod minus čtyři stupně Celsia. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi, kterou v neděli zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V pondělí dosáhnou podle ČHMÚ nejvyšší denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia, v Čechách místy až 15 stupňů. Ve čtvrtek by se nejvyšší denní teploty mohly vyšplhat až k 18 stupňům Celsia. Do Česka bude příští týden proudit teplý vzduch díky rozsáhlé tlakové výši nad střední a západní Evropou, a to od severozápadu, postupně až západu. V druhé polovině týdne meteorologové očekávají, že tlaková výše zeslábne a ustoupí k jihu. V pátek počasí ovlivní studená fronta od západu, kvůli které do Česka přechodně pronikne chladnější vzduch. Meteorologové předpovídají déšť nebo přeháňky. Předpověď na pátek tak počítá s oblačností až zatažeností. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat kolem 6 až 10 stupňů Celsia. Nejnižší noční teploty ale podle meteorologů neklesnou pod bod mrazu, nýbrž se udrží mezi 6 až 2 stupni Celsia. Vyhlídky na první březnový víkend pak slibují nejvyšší denní teploty až 18 stupňů Celsia.