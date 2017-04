Chladno a deštivo bude až do konce dubna, příští týden bude v noci dokonce mrznout

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

V příštím týdnu by průměrné nejnižší noční teploty měly zejména ve středu a ve čtvrtek klesnout dokonce pod bod mrazu. Na začátku května se sice oteplí, ale teploty stále zůstanou pod průměrem pro toto období. Dlouhodobá průměrná teplota v ČR v období od 17. dubna do 14. května je 11,2 stupně Celsia.

Praha - Počasí do konce dubna bude chladné a deštivé, s minimálními teplotami pod nulou. Na začátku května se sice oteplí, ale teploty stále zůstanou pod průměrem pro toto období. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V příštím týdnu by průměrné nejnižší noční teploty měly zejména ve středu a ve čtvrtek klesnout pod bod mrazu. Při zmenšené oblačnosti se v noci může ochladit až na minus šest stupňů Celsia. Denní teploty by pak uprostřed týdne podle meteorologů neměly přesáhnout deset stupňů Celsia. V pátek a o víkendu se mírně oteplí.

Dlouhodobá průměrná teplota v ČR v období od 17. dubna do 14. května je 11,2 stupně Celsia. Nejchladnější byl rok 1991, kdy průměr dosáhl jen sedmi stupňů. Naopak v roce 2000 se vyšplhal na 15,9 stupně Celsia.

V letošním roce by toto období mělo být teplotně podprůměrné. Bude ale více pršet, v příštích dnech se ve vyšších polohách může vyskytnout i sněžení. "Trend četnějších srážek z posledních týdnů bude přetrvávat minimálně do konce dubna. O něco méně srážek než obvykle se vyskytne v první polovině května, ale celkově období od 17. dubna do 14. května by mělo být srážkově nadprůměrné," uvedli meteorologové.

