Schillerová není žádná ekonomická expertka, prohlásil Fiala. Urazit ji prý nechtěl

Když si v pondělí premiér Petr Fiala pochvaloval vývoj státního rozpočtu, prohlásil mimo jiné, že exministryni financí Alenu Schillerovou nepovažuje za žádnou expertku na ekonomiku a finance a vyčetl jí, že avizovala mnohem větší schodek rozpočtu jeho vlády. Následně svá slova však mírnil s tím, že nechtěl politickou oponentku urazit.

Při hodnocení stavu české státní pokladny se premiér Petr Fiala v pondělí několikrát opřel do vlády svého předchůdce Andreje Babiše (ANO). "Plníme jeden z hlavních slibů, že dokážeme snižovat deficity poté, co mělo Česko skoro nejrychlejší zadlužování v Evropě, které jsme zdědili po Babišově vládě," prohlásil. Extrémní nárůst výdajů za vlády předchozího kabinetu zároveň označil za jeden ze zdrojů inflace, která lidem zdražila prakticky všechno.

"Současný ministr financí přistupuje k financím jinak než někteří jeho předchůdci, sestavuje rozpočty velmi realisticky a odpovědně," pochválil Fiala šéfa státní kasy a svého stranického kolegu Zbyňka Stanjuru.

Kritizoval přitom rovněž exministryni financí Alenu Schillerovou a její slova o tom, že Fialova vláda bude mít v roce 2023 velmi vysoký deficit. "V roce 2023 nám různí experti a paní Schillerová, o které bych neřekl, že je expertka, tvrdili, že deficit bude 470 miliard korun," uvedl premiér a dodal, že schodek byl ve skutečnosti v loňském i letošním roce podstatně menší.

"Nemyslel jsem to nijak urážlivě," mírnil později Fiala svá slova adresovaná Schillerové s tím, že ji považuje spíše za političku než ekonomku. "Měl jsem na mysli nezávislé experty, kteří nejsou v politice, a paní Schillerová je politička. To neznamená, že takto hodnotím kvalitu její práce," uvedl premiér. Zároveň ale poukázal na to, že za exministryni a její působení v resortu financí mluví především výsledky a to, co prezentuje v médiích. "Jestli někdo predikuje, že budeme mít deficit 470 miliard a výsledek je nakonec 290 miliard, tak se ukazuje, že její odhady zkrátka nejsou dobré," dodal.

Sama Schillerová se vyjadřuje o Fialově vládě a jejím hospodaření velmi ostře po celou dobu, co je v opozici. Neudělala výjimku ani v pondělí po tiskové konferenci Fialy a Stanjury, a zhodnotila výsledky loňského hospodaření jednoznačně kriticky. "Chlubit se deficitem 271,4 miliard korun ve standardním roce, kdy nezuří pandemie a vláda nikomu nepomáhá, ale naopak rekordně zvyšuje daně, je od pánů z ODS cynismus nejhrubšího zrna," prohlásila.