Prvním testem jsem prošel. Nyní zahájíme audity v městských firmách, oznámil Hřib

Řeči o mé politické nezkušenosti byla jen součást koaličního vyjednávání. Prubířským kamenem bylo, že se mi podařilo poskládat koalici, říká budoucí primátor Zdeněk Hřib v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Nebudete novou Adrianou Krnáčovou?

Určitě ne. Ta naše koalice má bezproblémovou shodu na sdílené vizi rozvoje Prahy, což je věc, která předchozí koalici zásadně chyběla. Navíc máme skutečně tým odborníků ze všech tří stran, kteří mají jednoznačné kompetence ve své oblasti.

Moje otázka mířila spíš na to, jak bývalá primátorka vystupovala navenek a jak zvládala Prahu řídit, jak byla schopna radu kočírovat.

V některých mediálních vystoupeních paní Krnáčové, řeknu-li to diplomaticky, byly nějaké rezervy. Myslím, že si jich je i vědoma. Toto v našem případě nebude problém.

Vaši koaliční partneři ale opakovaně zdůrazňují vaši politickou nezkušenost a zaznělo, že se obávají, že nebudete schopen město uřídit.

Mám za to, že ta jejich prohlášení byla součást vyjednávání a osobně jsem to už dlouho neslyšel. Nemyslím, že by to bylo aktuální.

Naposledy to ve čtvrtek před posledním jednáním řekl Jiří Pospíšil…

Je samozřejmě otázka, co se myslí politickými zkušenostmi. Troufnu si tvrdit, že tím prubířským kamenem je to, zda se podaří poskládat koalici. Takže toto byl takový první test.

Co je podle vás předpokladem pro funkci primátora?

Aby byl člověk úspěšný primátor, je potřeba pohnout se zásadními projekty v Praze. K tomu potřebujete tři věci. Zaprvé se obklopit odborníky, kteří dané věci rozumí, za druhé sehnat peníze, na ty velké věci optimálně ze státního rozpočtu nebo Evropy, a za třetí zajistit shodu u těch velkých projektů nejen mezi koaličními partnery, ale i opozicí. A díky tomu, že na našem programu byla široká shoda už při jeho sestavování, tak si troufnu tvrdit, že tam problém nebude.

Vaše hlavní podmínka při vyjednávání byla, že budete sám primátor. A byl jste ochoten se smířit výměnou za to i s nižším počtem radních a přenechat některé důležité gesce jiným. Nebyly to přílišné ústupky za křeslo primátora?

Být primátorem nebyla moje osobní podmínka, znělo to tak, že pokud piráti jsou ti, kdo získali z této koalice nejvyšší počet hlasů, tak mají mít i post primátora. A samozřejmě při každém jednání je nutné přistoupit na nějaký kompromis, tak to bylo i tady. Ale rozhodně neodcházíme s prázdnou, máme resorty, které jsme chtěli, na které jsme kladli důraz, které jsme pojmenovávali jako priority, se kterými jsme vstupovali do jednání.

Nakonec jste ale pustili například i resort majetku a majetkových podílů, který měl řídit Adam Zábranský.

První den po volbách jsme nominovali naše experty do vyjednávacích týmů a pojmenovali oblasti, které chceme, aby se objevily v té sdílené vizi Prahy. To byly informační technologie, transparence, otevřené město, tedy aby veřejné peníze nemohly odejít do soukromých kapes. A bylo mezi tím i řešení krize bydlení. A když se podíváte na gesce, které se nám podařilo vyjednat, tak jsou to informační technologie a Smart Cities, je to otevřená radnice, kam spadá transparentnost a participace, to znamená, že tam budeme odpovědní za zveřejňování seznamu nemovitého majetku a podobně. A máme také bydlení, školství, volný čas, sport, vědu, výzkum, inovace, podporu podnikání - to vše je osa, kterou piráti akcentují na národní úrovni. Takže opravdu nemám pocit, že bychom skončili s prázdnýma rukama.

Na jakém postu či resortu se jednání nejvíce zadrhávalo?

To bych nerad komentoval. Zásadní je výsledek a ten je dobrý. Je to výsledek, se kterým mohu být spokojené všechny strany.

Váš zásadní požadavek byl nekumulovat funkce. Nakonec jste ale souhlasili s tím, že vaším náměstkem bude starosta Lysolají Petr Hlubuček. Znamená to, že začínáte slevovat, respektive chápat, že některé vaše požadavky byly přehnané a někdy je opravdu potřeba kompromis?

Pan Hlubuček bude neuvolněným starostou. Lysolaje jsou městská část s tisícem obyvatel, tady jsme řekli, že je to pro nás akceptovatelné. Jedná se o gesci životní prostředí a technická vybavenost, což není oblast, která by nám padala na hlavu. Ale samozřejmě naši lidé nebudou kumulovat žádné funkce, to nadále platí. Budeme mít plánování v půlročním cyklu a pokud se objeví, že nějaký radní má ve své gesci problém, budeme to řešit. To se týká všech, nejen pirátů.

Předsedové zastupitelských klubů, kterými budou Jan Čižinský a Jiří Pospíšil, nejsou bezvýznamné funkce, přitom budou mít dál i svoje současné posty starosty Prahy 7, respektive europoslance. To podle vás není kumulace?

My ve volební strategii měli, že se zákaz kumulace funkcí týká rady. Pozice předsedy klubu je významná funkce, ale ten hájí zájmy voličů, navíc to není funkce placená z veřejných peněz. A nevidím zde ani střet zájmů.

Necítíte jako distanc od vás, že jak Čižinský, tak Pospíšil nebudou v radě?

Ne, předseda klubu je rozhodně významná funkce z hlediska koaličních mechanismů. Ta je zásadní v tom, jak se bude plánovat. Tam rozhodně nejde o nevýznamnou pozici. Navíc to není tak, že by odcházeli z pražské politiky.

Každopádně voliči to mohou číst takto: Hřib si post primátora vyvzdoroval, oni s ním nechtěj sedět v radě, tak s tím asi moc nesouhlasí.

Tak bych to rozhodně nevnímal. Když jsme skládali radu, tak jsme hledali optimální složení, aby mohly jednotlivé strany akcentovat svá témata, v čem jsou dobří. A aby tam byli odborníci na slovo vzatí. To, že to vyšlo takto, není záměr.

Plánujete měnit vedoucí pracovníky v městských firmách, například v dopravním podniku? A nebo v Pražských službách či Technické správě komunikací (TSK)?

Ve firmách bude proveden audit hospodaření. Na tom jsme se už shodli. Potom se bude postupovat podle jeho výsledku. Některé ty firmy nefungují zrovna optimálně. To je vidět například u TSK, kdy se změnila z příspěvkové organizace na akciovou společnost, ale nadále se vnitřně chovají jako ta příspěvkovka. Tam to bude i o změně manažerských a schvalovacích procesů, které udělají tu organizaci flexibilnější.

Plánujete vyměnit některé klíčové úředníky? Jaké? Jak to bude třeba s postem ředitelky magistrátu, kde v létě primátorka odvolala ředitelku Martinu Děvěrovou, když si členové hnutí ANO stěžovali, že je napojená na ČSSD?

To, že je napojená na ČSSD, jsme říkali i my piráti. Tento konkrétní případ bude řešen tak, že bude vyhlášeno výběrové řízení na nového ředitele magistrátu. Co se týče ostatních: nyní byl na magistrátu dokončen personální audit, který má říct, jak optimalizovat strukturu magistrátu jako celek. Bude asi docházet k nějakým reorganizacím, protože potřebujeme magistrát rozhýbat. Ale neznamená to masivní čistky mezi úředníky, je jen nutné si přiznat, že některé procesy nebyly nastaveny úplně optimálně a určitě je možné některé věci dělat lépe. Třeba aby úředníci netrávili zbytečné množství času přepisováním údajů z jednoho software do druhého.

ANO a ČSSD magistrátní koalici v roce 2015 rozbily a ta se půl roku slepovala zpět. Jaké důvody by vás mohly vést k vypovězení koalice?

O tom jsem ještě neuvažoval, žádný relevantní důvod nevidím. Ta programová shoda, která byla v jednotlivých pracovních skupinách nalezena, je dobrým výchozím předpokladem pro to, aby se nám nestalo to, co minulé koalici. Druhá zásadní věc je síla odborného týmu a tam se nám to také podařilo.