Chceme rozdávat udice, ne ryby, hlásí Fiala, kterého čeká rozhodnutí o Klausovi

Občanští demokraté zahájili v sobotu programovou konferenci, na které představují svou evropskou kandidátku a programové priority pro příští měsíce. Celá akce se však koná ve stínu slov Václava Klause mladšího, který přirovnal přijímání zákonů EU k výběru Židů do transportu. Výkonná rada strany bude odpoledne rozhodovat o jeho vyloučení.

Původně měla být sobotní programová konference jednou z hlavních akcí ODS, která měla ve velkém stylu odstartovat "útok" na co nejlepší volební výsledek v květnových volbách do Evropského parlamentu. Tomu odpovídá i ranní zahájení celé akce, které se ujal za velké účasti spolustraníků ve známé pražské La fabrice předseda ODS Petr Fiala.

Na celém sobotním setkání je však od začátku znát, že dění programové konference zastiňuje jiná událost - provokativní prohlášení Václava Klause mladšího. Klaus v úterý ve sněmovně přirovnal schvalování zákonů kvůli předpisům Evropské unie k rozhodování o složení židovských transportů do nacistických koncentračních táborů.

Výkonná rada ODS bude o setrvání Klause rozhodovat odpoledne. "Nebudu předjímat, jak rozhodneme, nemám ve zvyku říkat něco dopředu médiím, musíme počkat, jak rozhodnou stranické orgány," sdělil v sobotu ráno předseda Fiala ještě před začátkem programové konference.

"Za hranicemi konzervativní politiky je neloajalita, neodpovědnost a anarchistický individualismus." Šéf ODS Fiala nepřímo mluví o Václavu Klausovi

I samotnou konferenci začal zmínkou o Klausovi, byť jeho jméno vůbec nevyslovil. "I naše názorová šířka má nakonec svoje hranice. A za hranicemi politiky ODS je například zpochybňování naší západní orientace, transatlantických spojenectví a závazků a více či méně nápadné koketování s východními režimy. To nemá nic společného s konzervatismem a demokratickou pravicí," sdělil Fiala za velkého potlesku přítomných, mezi kterými jsou všechny špičky ODS.

ODS odhalila volební slogan

Pokud jde o program, Fiala mluvil především o tom, jak chce ODS porazit ve volbách hnutí ANO. "Naší ambicí musí být sestavit úspěšnou středopravicovou koalici. Zatímco levice lidem rozdává ryby, tak naše filozofie je rozdávat lidem udice. Zatímco naše vláda jednou za čtvrtletí vymyslí komu kolik sebrat, a pak jakou rybu, nebo spíš rybičku mu hodit, my reprezentujeme politiku, která Českou republiku osvobodí od zbytečných regulací, která zásadně zmenší byrokracii," prohlásil Fiala.

Podle Fialy se ODS dostala za poslední léta ze stavu klinické smrti. "Ale pozor. To nebyla plastická operace, to byla úplná a totální regenerace. O tom ať nikdo nemá pochybnost," uvedl zvýšeným hlasem Fiala.

Šéf ODS, stejně jako volební lídr pro evropské volby Jan Zahradil tvrdili, že jsou jednoznačně pro setrvání Česka v Evropské unii. S tím, že si přejí, aby Česko bylo co nejvíce slyšet. I proto ODS představila volební slogan "Jsme srdcem Evropy - chceme být slyšet".

Čekali byste, že ODS si vybere jako volební symbol srdce?

"Naším volebním sdělením dáváme jasně najevo, že Česká republika je důležitou součástí Evropy, do jejíhož centra patří nejen geograficky, ale i politicky. Zároveň vidíme, že musíme lépe a důrazněji prosazovat naše národní zájmy, jak to dělají ostatní země. V Evropské unii musí být naše země lépe slyšet, musíme být aktivnější a prosadit tolik potřebné reformy," prohlásil Fiala, který jednoznačně podpořil Zahradila. "Jsem hrdý, že náš lídr je osobnost, která má respekt v celé Unii," řekl.

Zahradil ujišťoval, že v žádném případě nechce odejíz t EU, ale chce ji reformovat. "Česká republika v historii častokrát bohužel slyšet nebyla. Následujících pět let chceme v Evropském parlamentu prosazovat realistickou politiku, která bude postavená na třech pilířích: zachovejme a posilujme, co se osvědčilo; zasaďme se aktivně o změnu toho, co nefunguje a naučme se lépe hájit naše zájmy. S touto nabídkou jdeme do květnových voleb a naše heslo jí skvěle vystihuje," prohlásil.

Podle Zahradila ODS nikdy nechtěla federální eurostát, řízený z Bruselu, "zažehlený do jedné ekonomické, politické a právní šablony, postavený na 50 let starých a přežitých představách".

"Pro nás není EU něco posvátného, co sem bylo sesláno shůry. Pro nás je EU nástroj, který si zřídily národní státy ke společné správě svých věcí tam, kde to může být užitečné. Pro nás je EU nástroj, který může sloužit, ale nesmí nás řídit. Chceme, aby to byl dobrý sluha, nikoliv zlý pán," uvedl Zahradil, který sklidil velký potlesk.

V průběhu dalších hodin vystupují další zástupci ODS s tématy, jako je důchodová reforma, reforma státu či vzdělávání, životní prostředí, energetika, zemědělství, volný trh. Zároveň se představí všichni kandidáti ODS do květnových voleb, mezi kterými je například bývalý ministr zahraničí Alexandr Vondra nebo bývalý europoslanec Edvard Kožušník.

Špičky ODS volají po propracované daňové reformě, velkých změnách v daňovém systému a takových změnám ve školství, které odpovídají 21. století.

"Vláda má dnes k dispozici o 350 mld. Kč více, než v roce 2013. Tyto peníze ale nevyužívá k potřebným změnám, kterými by se Česká republika dostala mezi 10 nejúspěšnějších zemí světa. Je nejvyšší čas na snížení daní (15% sazba z hrubé mzdy) a sociálních odvodů," oznámil na konferenci například předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. "Proti zpomalující ekonomice chceme bojovat nižšími a jednoduššími daněmi," přidal se ekonomický expert ODS Jan Skopeček, který navrhl existenci tzv. daňové brzdy. "Tato brzda by stanovila nepřekročitelný strop, maximum daňového zatížení v České republice a zamezila dalšímu zvyšování daní," řekl.

Napětí kolem Klause, kterého čeká zřejmě vyloučení

Klausovi hrozí velmi reálně vyloučení, o čemž svědčí už usnesení poslaneckého klubu ODS, který v tomto týdnu vyzval Klause k odchodu z klubu. Navíc se několik čelných politiků ODS nechalo slyšet, že jejich cesty se s tímto výrazným politikem strany rozešly.

"Jednoznačně mohu říci, že to tímto usnesením klubu nekončí. Budou následovat další kroky," prohlásil už ve čtvrtek předseda Fiala, čímž jasně naznačil, že výkonná rada patrně Klause vyloučí, pokud sám neodejde.

Navíc upozornil, že to byl on, kdo Klause vyzval k odchodu. "Z toho je vidět, že já sám považuji situaci za vážnou, za takovou, že poškozuje naši politiku, naši důvěryhodnost u voličů. Proto je potřeba to řešit," podotkl Fiala. Velmi podobně reagovali například místopředsedové strany Martin Kupka a Martin Baxa i šéf klubu Zbyněk Stanjura.

Naopak jako jedna z mála podpořila Klause poslankyně ODS Markéta Majerová Zahradníková, která v minulosti dávala ke Klausovi najevo své názorové sympatie. Po výzvě klubu označila Klause za nejednoznačnou tvář strany.

"Jako osobnost samozřejmě řadu lidí štve - někdo na jeho úspěchy žárlí, někoho provokuje jeho sarkasmus, někoho štve už jen to, že je Klaus. Mě ale zajímá něco jiného: jsou jeho hodnoty v souladu s hodnotami, na kterých ODS vznikla? Hájí svobodu, trh, hájí suverenitu naší země? Není co řešit," odpověděla si sama. Jak by ale zareagovala na Klausovo vyloučení, zatím neoznámila.

Nebojíte se reakce voličů na kauzu Václav Klaus, nemělo vedení zasáhnout dříve? Toto byla poslední kapka, tvrdí Kupka.

Samotný poslanec Klaus nechtěl ke konci týdne ve sněmovně dění kolem své osoby nijak komentovat. Jediné vyjádření poskytl v pátečním rozhovoru pro web Info.cz, kde řekl, že počítá s vyloučením. "Ve sněmovně zůstanu a obrátím se na voliče," avizoval své další kroky a nevyloučil ani vznik nové strany.

Klaus se dlouhodobě těší velké podpoře části veřejnosti, na sociálních sítích má mnoho příznivců a v parlamentních volbách v roce 2017 získal přes dvacet tisíc preferenčních hlasů. Suverénně nejvíc ze všech kandidátů ODS.

V zákulisí programové konference se mluví také o průzkumu, který si loni v listopadu nechala vypracovat ODS od agentury Ipsos Public Affairs k volbám do Evropského parlamentu. Podle tohoto průzkumu, který zveřejnila sobotní MF DNES, Klausovi juniorovi důvěřuje více voličů než Fialovi.

"Jsou to jen části průzkumu, které se týkají něčeho jiného," okomentoval neurčitě průzkum Fiala. Zdroj, blízký vedení ODS Aktuálně.cz sdělil, že skutečně tento průzkum potvrdil popularitu Klause mezi veřejností, ovšem další část průzkumu ukázala, že mezi voliči a příznivci ODS je podstatně důvěryhodnější Fiala.

"Tato část je pro nás daleko důležitější než to, že obecně má Václav Klaus větší popularitu u lidí. Je jasné, že například mezi příznivci SPD a podobnými skupinami lidí je Václav Klaus více volitelný, ale o takové voliče my neusilujeme," řekl tento zdroj.