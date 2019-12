Není pravda, že Babiš je génius a my ostatní jsme neschopní, tvrdí šéf ODS Fiala

Předseda ODS Petr Fiala je přesvědčený, že ODS se už nyní přibližuje hnutí ANO podstatně více, než ukazují průzkumy veřejného mínění. "Zároveň věřím, že volby v roce 2021 vyhrajeme. Andrej Babiš by už neměl být ani minutu premiérem, natož prezidentem," sdělil Aktuálně.cz Fiala, za kterého se ODS dostala ze dna poté, co policie zasáhla proti dřívějšímu premiérovi a předsedovi ODS Petru Nečasovi.

Proč jste tento týden nepromluvil na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii, kde vystoupili předsedové Pirátů, KDU-ČSL a STAN a první místopředseda TOP 09?

Zvažoval jsem svou účast, ale situace byla taková, že se několikrát měnil čas demonstrace. Já jsem v původním čase řídil Poslaneckou sněmovnu a potom jsme řešili důležité zákony. Rozhodl jsem se, že za ODS půjde na demonstraci paní Miroslava Němcová.

Nebyla to od vás chyba? Někteří lidé se divili, jak je možné, že předseda ODS chybí.

Bylo to naprosto správné rozhodnutí. Jsem hrdý na to, že tam šla Mirka Němcová, stejně jako jsem hrdý na to, jaký měla ohlas.

Není mi úplně jasné, jestli u vás převážilo to, že jste neměl zrovna čas jít na demonstraci, nebo spíše bylo rozhodující to, že jste si řekl, že místo sebe pošlete paní Němcovou, protože je mezi příznivci Milionu chvilek populární.

Já jsem vám velmi poctivě řekl, jak to přesně bylo. Já jsem vystupoval na několika demonstracích v minulých měsících, namátkou si pamatuji Brno, Ostravu, Zlín. Bylo to vždy moc pěkné, pokaždé panovala velmi souznící atmosféra mezi mnou a lidmi. V Praze výborně vystoupila Mirka Němcová a získala velkou pozornost a ohlas od lidí, kteří tam byli.

Byl jsem na místě a cítil jsem pozitivní reakce na její vystoupení. Nezvažujete, že by ji ODS nominovala do příštích prezidentských voleb?

Pokud jde o spekulace, koho budeme nominovat, tak ještě máme na hledání kandidáta hodně času. Nemyslím, že je to na pořadu dne.

Čižinského projekt pomůže jen Babišovi

Co říkáte na nový projekt poslance Jana Čižinského, který chce shromáždit 3000 dobrovolníků, kteří by přesvědčovali lidi jít k volbám?

Nevím, čemu by to mohlo pomoct. Jediné, komu to pomůže, je Andrej Babiš.

Proč by to mělo pomoci jemu?

Protože další a další vytváření nových politických projektů rozdrobuje demokratickou politickou scénu ve středopravicovém spektru a nahrává to samozřejmě Andreji Babišovi.

Čižinský ale uvedl, že rozhodně nechce demokratický tábor štěpit, naopak mu chce dodat nové hlasy. Je ale vůbec volání po spolupráci středopravicových stran něčím reálným?

V některých krocích ukazujeme, že spolupráce možná je. Kromě spolupráce ve sněmovně jsme například v senátních volbách dosáhli toho, že v Senátu je středopravá většina. Kdybychom nespolupracovali, tak by tak dobrý výsledek nebyl. Teď jednáme o spolupráci v krajských volbách.

Co ale spolupráce v parlamentních volbách?

To řekneme do Vánoc 2020.

A co by to mohlo být?

Já nevěřím velkým proklamacím a heslům na začátku, nejprve je třeba hledat, co nás spojuje a co je výhodné i z hlediska voličů. Víte, o co mi jde? Aby nepropadaly hlasy pravicových voličů. To je základní cíl.

Což říkáte často. Ale jak toho chcete konkrétně dosáhnout?

K takovému cíli může vést několik cest, které budeme hledat.

Řekněte nějakou takovou cestu.

Například spolupráce politických stran v rámci nějaké předvolební koalice. Může to být také sjednocení středopravicových a pravicových hlasů za jedním politickým subjektem.

Předpokládám že za ODS.

Variant je víc. Musíme ale především vést tuto zemi ke změně. A já chci být lídr této změny a chci hledat cesty, které k tomu vedou. A jsem otevřený spolupráci, pokud je výhodná. Počkejme, nespěchejme, teď jsou před námi krajské a senátní volby. Myslím, že nejpozději o Vánocích 2020 řekne, jak to bude.

Počítám s tím, že Piráti by se žádné varianty neúčastnili. Je to tak?

Ano. Je to tak. Nechci se proti někomu vymezovat, Piráty bych ale nezařazoval do středopravicového spektra a myslím, že ani oni by se tam nezařadili.

Bylo správné, že jsme nepodpořili usnesení proti Babišovi

Vy jste se letos v listopadu na konferenci ODS v Plzni zlobil na média, protože podle vás šíří blbou náladu, nahrávají propagandě premiéra Andreje Babiše a vás už nebaví řeči o tom, jak je opozice slabá. Považujete za správné volit takové výčitky vůči médiím?

Pane redaktore, nic mi nepodsouvejte. Vy jste vzal jeden můj výrok, za kterým si stojím a který je pravdivý. Když se občas podíváte na to, co se píše, tak můžete mít dojem, že v této zemi je jeden politický génius a všichni ostatní jsou neschopní. Ale realita, to, co se děje ve skutečné politice, tomu vůbec neodpovídá. Andrej Babiš kombinací politické, mediální a ekonomické moci soustřeďuje největší moc, jakou v Evropě nějaký politik má. A přesto jeho růst je dávno zastavený a nedosahuje výsledků, které mu přisuzují různé preference. A to je i zásluha opozice. Mimo jiné je to i naše zásluha.

Stále tu jsou ale předvolební průzkumy, které ukazují poměrně propastný rozdíl mezi hnutím ANO a vaší stranou.

Jestliže rozdíl v roce 2017 ve volbách mezi ODS a hnutím ANO byl skoro dvacet procent, tak v letošních evropských volbách byl už jenom sedm procentních bodů. A to je důkaz toho, že to jde. A to je úkol ODS i můj, vrátit lidem naději. Říci jim: pozor, nepodléhejte defétismu a náladě, že je tady jeden génius Andrej Babiš a všichni ostatní jsou neschopní. Není to pravda. Babiš je porazitelný, je přečíslitelný, a my to dokážeme v příštích volbách.

Ale vy přece víte, že evropské volby jsou odlišné, k nim patrně řada voličů Andreje Babiše vůbec nešla.

Jsou to celostátní volby s třicetiprocentní účastí. To má tisíckrát větší vypovídací hodnotu než jakýkoliv volební průzkum. To jsou fakta.

Když už hovoříme o Andreji Babišovi - před několika dny byl v Senátu návrh usnesení, že premiér svým střetem zájmů oslabuje vyjednávací pozici Česka v rámci EU. Byli to však senátoři ODS, kteří nejvíce vystupovali proti přijetí tohoto usnesení. Proč?

Toto je velmi důležité. Nikdo nemůže zpochybnit, že Andreje Babiše kritizujeme a hlavně nabízíme alternativu. ODS ale nikdy nebude poškozovat české národní zájmy kvůli vnitropolitické debatě. My nechceme oslabovat hlas Česka tímto způsobem, i když bylo velmi snadné návrh podpořit. Ale nezneužili jsme toho. Protože děláme odpovědnou politiku.

Ale v Evropském parlamentu i vaši europoslanci vystupují proti Babišově střetu zájmů.

My proti němu vystupujeme v Česku. A budeme to dělat i nadále. Nikdo nemůže pochybovat o tom, že k jeho největším a nejdůslednějším kritikům patří ODS, která nabízí místo něj alternativu. Navíc on se oslabuje sám, jeho autorita a šance něco prosadit pro Českou republiku je významně snížena. Nikdo nemůže pochybovat, že my jsme jediná alternativa k Andreji Babišovi.

Ale v Senátu jste jej podpořili.

Takové usnesení bylo zbytečné a je zbytečné tímto způsobem oslabovat pozici České republiky navenek. Andrej Babiš to dělá, my ne.

Mimochodem, tipujete, že Andrej Babiš půjde do prezidentských voleb a třeba i vyhraje?

Musíte se zeptat jeho, nevím, co chce dělat. On by hlavně už neměl být ani minutu premiérem této země, natož prezidentem.

Jsem hrdý na to, jaká ODS je

Není jedním z limitů vaší strany to, že lidé nevědí, kdo a co je vlastně ODS? Je ODS Miroslava Němcová? Alexandr Vondra? Jan Zahradil? Jan Skopeček? Pavel Novotný? Petr Fiala? Pomáhá podle vás tento hodně široký "rozptyl" ODS získávat hlasy, nebo je naopak kvůli tomu ztrácí?

To nám jenom pomáhá. Vy jste jmenoval celou škálu osobností, to je naše nabídka a my máme ambici sjednotit hlasy středopravicových a pravicových voličů. K tomu je přece nabídka osobností výborná věc.

Přestože volič paní Němcové je zcela jiný než třeba pana Zahradila?

Demokratická strana, která nabízí různé typy lidí, to je přece to, co musíme chtít. Já jsem hrdý na to, že ODS taková je. Nechápeme to jako nevýhodu, ale jako výhodu.

Vy jste ani vteřinu neuvažoval na tím, jak to třeba udělat, aby ODS nemluvila tolika rozdílnými hlasy?

ODS má jasnou politiku a srozumitelné cíle. Máme přesnou představu toho, čeho chceme dosáhnout, což lidé například vidí tady v tomto programu, který držím v ruce - Země, která vítězí.

Mimochodem, co říkáte tomu, že váš poslanec Jan Skopeček organizoval ve sněmovně konferenci o Číně, na které se podílela agentura napojená na společnost Home Credit? Tedy na společnost, která podniká v Číně a vystupuje skrze PR agenturu v Česku proti těm, kteří nedemokratické poměry v Číně kritizují?

Jan Skopeček udělal seminář, jakých je ve sněmovně spousta, seminář, na kterém byl i ministr zahraničí a ze kterého odcházeli lidé a říkali, že na něm byla zajímavá debata, během které zaznívaly různé pozice. Bylo to kritické, a to je podstatné.

Ale co říkáte na to, že pan Skopeček byl v kontaktu s agenturou napojenou na Home Credit?

Jestliže tato agentura něco někomu vyúčtovala, tak to opravdu nemá s naším poslancem co dělat. On jasně sdělil, že o takovém vyúčtování nic nevěděl.

Minulost ODS už nikoho nezajímá

Dobře, to je současnost. Ale netíží vás stále minulost? Neměl byste vy i další politici ODS dávat najevo distanc od afér, které ODS pronásledovaly?

Řeknu vám jednu zkušenost. Když jsem kandidoval jako nestraník ve volbách v roce 2013 z pozice lídra kandidátky ODS na jihu Moravy, tak bylo opravdu obtížné jít na ulici a o politice mluvit. V roce 2017 jsem už ale zažil velice pozitivní kampaň, lidé se mě už na minulost ODS neptali. A teď se mě z voličů, kteří zvažují volbu ODS, na ni také nikdo neptá. Oni chtějí vědět, co nabízíme, jak vyřešíme jejich problémy.

Takže vzkaz ODS k minulosti je vyřešený a v tomto není problém, aby ODS měla víc voličů?

Já nemůžu dát lidem jinou garanci, že jsme se poučili z chyb, které se v minulosti staly, jinak než svou osobou. To je jediná garance. A i když tisíckrát budu říkat, že jsme se poučili z chyb, které jsme v minulosti udělali, a že si zároveň bereme to pozitivní, protože se ODS povedlo hrozně moc věcí, tak to stejně ničemu nepomůže. Kdo chce ODS bít, tak si hůl najde. Tak to prostě je. Podstatné je ale to, co děláme a co nabízíme do budoucnosti.

Související Nečas jmenoval prorektora Fialu svým vědeckým poradcem

Přesto u minulosti zůstanu a vzpomenu alespoň jedno jméno - Petr Nečas. Jeho kauzy i kauzy jeho paní jsou dostatečně známé, nepochybně napomohly k politickému vzestupu Andreje Babiše. Přesto nemálo politiků ODS Petra Nečase hájí. A samozřejmě bych mohl jmenoval další problémové politiky ODS, třeba exministra dopravy Aleše Řebíčka, za jeho šéfování na dopravě jeho bývalá firma získala zakázky v hodnotě miliard korun. Odsuzujete chování těchto lidí?

Pane redaktore, jezdím po České republice, vedu bezpočet besed, ale za poslední tři čtyři roky jsem nedostal jedinou otázku na toto téma. Nikoho to nezajímá. To je minulost. Šest let tady vládne koalice ČSSD a hnutí ANO s katastrofálními výsledky v době ekonomického růstu. Nejsou schopni při ročním navýšení 100 miliard sestavit vyrovnaný rozpočet, v poslední době sahají na rezervy, zasahují do života živnostníků, komplikují byrokracií lidem život, to jsou věci, o kterých se mnou lidé mluví.

Takže si nemyslíte, že by ODS mohla získat víc voličů na ještě větším distancu od některých problematických věcí ze své minulosti?

Ne, nemyslím si to. A nemyslím si, že tyto návraty k minulosti mají smysl. Já navíc nemám ani tu zkušenost a kompetenci z tehdejší ODS a necítil bych se komfortní za to mluvit. My jsme minulost pojmenovali, přihlásili jsme se k tomu, což je úžasné, ODS je pokračovatelem Občanského fóra a vedla tuto zemi do NATO a Evropské unie.

Což nikdo nezpochybňuje.

Ano, něco se nepodařilo, někteří lidé selhali, v minulosti jsme o tom mluvili, voliči v roce 2013 dali jasně najevo, že se jim tato politika nelíbila. Spadli jsme až na samé dno, a přestože nám nikdo nevěřil, tak jsme se z toho dna dostali. Dnes jsme druhá nejsilnější strana v zemi a vůbec nejsilnější strana v pravé části politického spektra a já vám říkám, že po příštích volbách budeme vládnout.

Vy tomu opravdu věříte?

Samozřejmě.

Co když ale Andrej Babiš vyhraje v roce 2021 parlamentní volby a bude sestavovat vládu? Vylučujete možnost, že byste vládli s ANO, ať by byl premiérem on, nebo někdo jiný z ANO?

Andrej Babiš s problémy, které má, nemůže být premiér ani teď. Ne tak za dva roky.

Ale to nic nemění na tom, že možná bude zase předseda vlády.

Nebude! Protože my ho přečíslíme a porazíme.

Ale co když ne?

Ale my tomu věříme a uděláme pro to všechno.

A když by přesto byl opět premiérem?

Tak s ním do vlády nepůjdeme. Já ale hlavně říkám občanům, že člověk s takovými problémy nemůže hájit zájmy občanů. On hájí své zájmy, svou osobu, zájmy Agrofertu, aby nepřišel o zisk. Ne zájmy lidí. Vláda v řadě směrů realizuje zájmy Andreje Babiše, proto ten člověk má odejít. Proto jsou statisícové demonstrace. To je to podstatné.

A nešli byste ani do vlády s hnutím ANO, kdyby v ní Babiš neseděl?

Vy si dokážete představit, že ANO půjde do vlády bez Andreje Babiše? A co je vůbec ANO bez Babiše? Zatím se prokazuje jako hnutí sloužící výlučně zájmům jedné osoby. Kdyby ANO byla normální politická strana, tak při problémech, které Andrej Babiš má, bychom slyšeli nějaký názor, viděli nějaký pohyb. Nevidíme nic, jen bezvýhradnou podporu ať se děje, co se děje. ANO a Babiše nelze oddělit.