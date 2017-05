Konec výstavy těl, přísnější kontroly při podnikání v pohřebnictví. Senátoři schválili novelu zákona

AKTUALIZOVÁNO před 54 minutami

Novela zákona o pohřebnictví prošla ve středu Senátem. Pokud ji prezident podepíše, novela zákona zpřísní pravidla pro podnikání v pohřebnictví, umožní rodičům mrtvě narozených dětí rozhodnout o pohřbení dítěte, což za současných zákonů nelze, či zakáže výstavu těl, která v současné době probíhá na výstavišti v pražských Holešovicích. Právě ta je novelou zákona velmi výrazně ohrožena.

Praha - Provozovatelé pohřebních služeb budou muset mít zvláštní místnost pro případnou úpravu zesnulých, do níž budou mít přístup také pozůstalí. Posílí se rovněž kontrola v oboru a upraví sankce za prohřešky. Novinky přinese vládní novela, kterou ve středu schválil Senát hlasy 59 ze 68 přítomných členů horní komory. Norma navíc zakáže nejlevnější papírové rakve. Pohřební služby budou muset vydávat podrobné faktury.

Předloha, pokud ji podepíše prezident Miloš Zeman, zajistí podle ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (ANO) důstojné zacházení s lidskými těly po smrti. Míří ale třeba i na komerční výstavy o lidském těle. Bude se jich týkat ustanovení, podle něhož nebude možné vystavovat tělo zemřelého bez jeho souhlasu.

Změna nastane také u pohřbívání mrtvě narozených dětí do 500 gramů. Nyní se pokládají za odpad. Nově by rodiče mohli rozhodnout o pohřbení ostatků, na rozmyšlenou by měli čtyři dny. "Vycházíme vstříc poptávce mnoha rodičů," uvedla Šlechtová. Právě o těchto ustanoveních se v horní komoře rozproudila debata. Někteří senátoři z řad lékařů upozorňovali na praktické problémy, které podle nich může přinést.

Zatímco nyní stačí pro vstup do podnikání kurz, po účinnosti vládní novely to bude zkouška. Uchazeč o koncesi s nejméně základním vzděláním by měl mít minimálně desetiletou praxi, zájemce s aspoň středoškolským vzděláním s maturitou nejméně tříletou. O koncesi na provádění balzamace a konzervace budou moci nově žádat při splnění dalších podmínek i lidé s minimálně středním vzděláním s maturitou a pětiletou praxi, už nebudou muset mít výhradně zdravotnické vzdělání.

Ministerstvo bude podle novely nejvyšším kontrolním orgánem v oboru, zvýší se pravomoci krajů a živnostenských úřadů. Kontrolovat budou moci také krajské hygienické stanice.

Novela vymezuje i postihy. Fyzická osoba bude moci dostat za přestupky pokutu až 100 tisíc korun, právnická až 500 tisíc korun. V některých případech se předpokládá i odebrání koncese. Například pokud někdo přechodně uloží tělo zemřelého mimo prostor márnice, půjde o hanobení lidských pozůstatků, které může být kvalifikováno i jako trestný čin výtržnictví.

Ministerstvo pro místní rozvoj připouští v souvislosti s novelou růst cen jen u takzvaných sociálních pohřbů, které vypravují obce například bezdomovcům a lidem bez dědiců. Hradí je stát.

Schválením novely o pohřebnictví schůze Senátu prozatím skončila. Bude pokračovat příští týden ve středu a ve čtvrtek.