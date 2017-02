Ani na pitvu se neprodávají lístky. Starosta chce vypudit výstavu mrtvých těl, pátrá po pozůstalých

před 59 minutami

Výstavu mrtvých těl The Body Exhibition, která se vrátila do Prahy, má řadu odpůrců i mezi politiky. Není tedy vyloučeno, že se koná naposled - je totiž v rozporu s návrhem novely zákona o pohřebnictví, který předložila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Hlasitým kritikem akce je také starosta Prahy 7 Jan Čižinský, v jehož městské části se výstava koná. Bodies po celém světě vzbuzují rozporuplné reakce kvůli otázkám ohledně původu těl, v Česku podle právníků naráží už teď na možný rozpor se zákonem, který zakazuje vystavování mrtvých těl.

Praha - Tento týden začala na Výstavišti Holešovice výstava The Body Exhibition, jejímž účelem má být ukázat podobu lidského těla. Lidské ostatky vypreparované pomocí takzvané plastinace jsou naaranžovány v nejrůznějších pozicích, tak aby návštěvníci mohli vidět, jak pracují například svaly a šlachy. Výstava však má řadu kritiků včetně ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové či starosty Prahy 7 Jana Čižinského (za PRAHA 7 SOBĚ). Také podle některých právníků může být pořádání za hranou zákona.

Starosta sedmé městské části, kde se výstava koná, upozornil, že v minulosti snahy o její zákaz neuspěly. Teď Čižinský spolupracuje s hnutím Falun gong, které je v Číně potlačováno a jež se snaží dokázat, že vystavená těla náleží vězňům z jeho řad. "Se členy hnutí spolupracujeme a snažíme se najít pozůstalé, aby doložili, že mrtvý dal s takovýmto nakládáním souhlas, ale šance k nalezení někoho blízkého jsou poměrně malé," přiblížil Čižinský podniknuté kroky k zastavení výstavy.

Vysvětlil, že se na něj obrátil Milan Kajínek, který provozuje server věnující se lidským právům v Číně a má k hnutí Falun gong blízko. "Jsem si jistý, že mají mnohem větší kontakty než já, takže mají větší šanci něco vyhledat," sdělil. "Až budu mít ty informace, tak jsem ochotný podniknout právní kroky," avizoval.

Čižinský akci odmítl udělit svou záštitu a nepřijal také pozvánku na zahájení. "Záštitu jsem neudělil, protože komerce jednoznačně přebíjí zájem vzdělávání veřejnosti. Vzdělávací charakter výstavě neupírám, ale ten by měla, i kdyby těla byla celá z plastu," vysvětlil svůj postoj Čižinský. Zároveň ale dodává, že kdyby výstava byla nastavena jinak, nevadila by mu. "Nejsem proti pitvám, jsem proti tomu, aby se na pitvy prodávaly lístky. Jakmile by to bylo čistě vzdělávací a zdarma, bylo by to v pořádku," doplnil.

Podotkl, že české právo takto využívat mrtvá těla nedovoluje, je ale podle něj velmi složité určit, co ještě v souladu se zákonem je, a co už není.

Právníci: Může to být za hranou

Také právníci, které redakce Aktuálně.cz oslovila, se shodují, že výstava balancuje na hraně práva. Štěpán Ciprýn a Pavel Kiršner z advokátní kanceláře CIKR se přiklánějí spíše k tomu, že akce zákonu odporuje. "Posouzení otázky, zda je výstava v souladu s právem, je velmi hraniční, spíše je však již za hranou toho, co lze považovat za souladné s právem. Nesmíme zapomenout na to, že lidské tělo samotné nesmí sloužit k majetkovému prospěchu," napsali Ciprýn a Kiršner.

Dalším omezením je zákon o zdravotních službách, podle nějž orgány nebo tělo můžeme použít pouze pro potřeby výzkumu nebo výuky. "Výstavu, na níž se hradí vstupné a má zcela zjevně komerční zaměření, jen stěží můžeme považovat za naplnění uvedených požadavků," dodávají.

Vít Křižka z brněnské advokátní kanceláře Křižka Kuckirová Legal dodává, že pořadatelé výstavy podle něj nesplňují ani jednu ze zákonem stanovených výjimek. "Výstava je chápána spíše jako umělecká tvorba a ta těla nejsou určena k vědeckým, lékařským nebo vzdělávacím účelům, jak to stanovuje zákon, což chápu jako spor. Nějaké aspekty jsou určitě vzdělávací, ale primárně je to umělecká tvorba," komentoval sporné body právník. "Zákon o pohřebnictví, který se na to vztahuje, říká, že je obecně zakázáno vystavovat lidské ostatky, s výjimkou otevřené rakve. Takže teoreticky můžu vystavit konzervované tělo v rakvi při pohřbu, ale ne na výstavišti," dodává Křižka.

Celosvětově úspěšná výstava se potýká dlouhodobě s otázkami o původu těl. Kritici tvrdí, že se jedná o těla čínských politických vězňů, kteří pravděpodobně nedali souhlas s takovýmto zacházením. Čínské zákony přitom podobné zacházení s mrtvými nedovolují, ale je téměř nemožné dokázat, zda se o vězně skutečně jedná. Snaží se o to hnutí Falun gong (Fa-lun-kung), které je v Číně od roku 1999 potlačováno a podle nějž patří vystavovaná těla vězňům z jeho řad.

Nejde nám o to ukazovat mrtvá těla. My ukazujeme reálná těla

Kurátorka výstavy Květa Havelková akci hájí, je si ale vědoma toho, že vzbuzuje kontroverze. "Nenutíme nikoho, aby sem chodil, ale stojíme si za tím, že výstava je primárně vzdělávací. Výstavu jsme dovezli do Česka již poněkolikáté a je v souladu s naším právem," obhajuje výstavu Havelková. Vystavovaná těla si společnost JVS Group, která je do České republiky dovezla, vypůjčila od americké společnosti Imagine Exhibitions. Ta údajně veškeré dokumenty k tělům vlastní, nicméně jsou součástí obchodního tajemství. Sama Havelková uvádí, že se společnosti na původ těl neptala. Nehledě na nejasnost původu plastinovaných těl, je významným tématem také etický a morální aspekt výstavy.

"Až někdo vyrobí taková těla kompletně z plastu, tak určitě ta současná plastinovaná nahradíme. Nejde nám o to ukazovat mrtvá těla. My ukazujeme reálná těla. Nechceme se přít se zákonem, pokud se zákony změní, tak výstavu již nedovezeme," reaguje Havelková. Právě to může nastat po schválení novely zákona o pohřebnictví, kterou se snaží prosadit ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) a o níž má v úterý jednat sněmovna. Ministryně navrhuje, aby zákon konání podobných výstav v Česku zakázal.

Výstavu The Body Exhibition je možné navštívit od 22. února do 30. června na výstavišti v Holešovicích. Mrtvá těla jsou vystavena v určitých polohách, tak aby návštěvníci mohli vidět práci svalů při běžných pohybech. V oddělené galerii je vystaveno i několik lidských plodů v různých stadiích vývoje, vstup je na vlastní uvážení. Metodu plastinace vyvinul Gunter von Hagens a spočívá v nahrazení tělních tekutin plastem, čímž se docílí trvanlivosti.

Autorů výstavy jsme se na původ těl neptali, předpokládáme, že všechna těla získali legálně. | Video: Filip Horký | 14:45

autor: Jan Menšík