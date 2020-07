Hamáček: Když Vojtěch přizná, že chytrá karanténa nefunguje, převzala by ji armáda

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v neděli uvedl, že by se projekt chytré karantény mohl vrátit zpět pod správu armády. Ministerstvo zdravotnictví vedené Adamem Vojtěchem (za ANO) projekt podle Hamáčka neřídí efektivně. Šéf vnitra současně předpokládá, že Vojtěch v pondělí předloží na zasedání vlády plán opatření pro případné intenzivnější šíření koronaviru.

"Armáda to zvládala, a pokud se ukáže, že to ministerstvo zdravotnictví není schopné garantovat, vrátíme to armádě," uvedl Hamáček v aktuálním vydání nedělního pořadu Partie na televizi Prima. Podle ministra vnitra projekt pod správou resortu zdravotnictví nefunguje tak, jak by měl.

Aby si armáda projekt, jejž na jeho začátku řídila, vzala zpět, musí být podle Hamáčka splněny dvě podmínky. Ministr zdravotnictví Vojtěch musí "přiznat, že mu to nejde". Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) pak zase na opětovnou správu projektu armádou musí kývnout.

Současně Hamáček očekává, že ministr zdravotnictví Vojtěch na pondělním zasedání vlády představí plán opatření pro případ zvyšování počtu nakažených koronavirem. Lidé by podle něj měli vědět, jaká opatření mohou očekávat, pokud se epidemie bude dál šířit.

"Očekávám, že (Vojtěch) na vládě představí nějaký český semafor, co se stane, pokud by se to zhoršovalo," uvedl Hamáček. Opatření musí být podle něj předvídatelná, aby se na ně lidé mohli připravit.

Hamáček také zmínil, že k opatřením a jejich prezentaci musí vláda zaujmout jednotný postoj. Reagoval tak na výtky premiéra Andreje Babiše, že svým doporučením nosit roušky zasahoval do Vojtěchových kompetencí. "Musíme v pondělí říci, jak dál, a přestat řešit, co kdo kde řekl," uvedl vicepremiér.