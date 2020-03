Skauti ze Žďáru tisknou štíty pro zdravotníky. Sem na Vysočinu dorazí minimum, říkají

Hokejový obránce Petr Zámorský bude v extralize i nadále hájit barvy Hradce Králové. Mountfield podepsal se sedmadvacetiletým odchovancem Zlína novou roční smlouvu a pojistil si jeho služby do konce nadcházející sezony. Zámorský působí v Hradci Králové od poloviny listopadu 2017, kdy přišel z pražské Sparty.

"Jednání s Petrem a jeho agentem byla velice korektní a jsem moc rád, že jsme se dohodli i přesto, že měl nabídky z jiných klubů v Česku i v zahraničí," řekl klubovému webu generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.

V uplynulé sezoně, kterou předčasně ukončila pandemie koronaviru, stihl Zámorský vinou zranění odehrát jen 33 z 52 utkání a připsal si devět bodů za jednu branku a osm asistencí. V předešlém ročníku byl s 38 body za deset gólů a 28 přihrávek z 50 utkání nejproduktivnějším obráncem základní části extraligy.

"Slibujeme si od něho produktivitu a pevně věřím, že po doléčení svých zdravotních problémů, které ho limitovaly na konci této sezóny, naváže na úspěšný minulý ročník a bude opět jedním z pilířů naší obrany," doplnil Kmoníček.

V extralize má Zámorský na kontě celkem 301 zápasů a 111 bodů za 34 branek a 77 asistencí. V roce 2014 získal se Zlínem mistrovský titul a vyhlášen nejlepším obráncem extraligy.

Následně podepsal dvouletý kontrakt s New York Rangers, ale v kempu Jezdců se neprosadil do základního kádru pro NHL a vrátil se do Evropy. Působil ve finském týmu Blues Espoo, ještě během sezony se pak přesunul do švédského Örebra.

V ročníku 2015/16 si připsal deset startů na farmě v Hartfordu, ale šance v NHL nepřišla a Zámorský se vrátil do Örebra. Odtud před sezonou 2017/18 zamířil do Sparty. Účastník světových šampionátů v letech 2014 v Minsku, 2016 v Moskvě i loni v Bratislavě sehrál v české reprezentaci 64 zápasů a vstřelil dvě branky.