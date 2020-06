V daňových termínech zuří chaos. Přiznání se odsunulo, přehledy ale pojišťovny chtějí

Ministerstvo financí znovu posunulo termín, do kdy je možné podat daňové přiznání bez sankce. Sociální správa to plánuje také, zdravotní pojišťovny ale ponechávají původní datum. Živnostníci, kteří ještě nesplnili daňovou povinnost, tak musí zapomenout na běžná pravidla.

Daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok bude možné bez sankce podat nově až do 18. srpna. Ministerstvo financí lhůtu už podruhé prodloužilo v souvislosti s dopady šíření koronaviru.

Původně se počítalo s tím, že je možné podat daňové přiznání nejpozději do 1. července bez pokuty. A podle tohoto data se zároveň posunul poslední termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovny a na sociální správu. Stanoven byl mimořádně na 3. srpna.

Termíny pro předložení přehledů jsou totiž dané zákonem a odvíjejí se od data pro podání daňového přiznání - musí se odevzdat nejpozději do jednoho měsíce ode dne podání daňového přiznání. Stanovením nového data, tedy 18. srpna, tato pravidla ovšem přestala platit.

"Bylo by to tedy historicky poprvé, kdy by termín pro podání daňového přiznání bez sankcí byl stanoven na pozdější datum, než termín pro podání přehledů o příjmech a výdajích," říká daňová expertka Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Nicméně sociální správa chystá změnu. "V návaznosti na prodloužení termínu pro podání daňového přiznání do 18. srpna ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje prodloužení termínu pro podání ročního přehledu příjmů a výdajů OSVČ ve lhůtě do 15. září 2020," napsali na dotaz Aktuálně.cz z tiskového oddělení sociální správy.

U zdravotních pojišťoven ovšem zůstává původní termín, tedy 3. srpen. "Změnou lhůty pro podání daňového přiznání do 18. srpna 2020 se nemění termín pro podání přehledu OSVČ za rok 2019. Ten upravuje přímo novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Doplatek pojistného za rok 2019 je splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl přehled podán, tedy nejpozději do 11. srpna," uvedla tisková mluvčí VZP Iwona Navrátilová.

Zároveň pojišťovna upozorňuje i na případné sankce za opožděné podání přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné.

"OSVČ, která nesplnila zákonem stanovenou povinnost předložení přehledu, bude vyzvána dopisem k jeho dodatečnému předložení. V případě, že tak neučiní do uloženého termínu, bude s ní zahájeno správní řízení a následně vystaven platební výměr na pokutu za nesplnění povinností. Uložená pokuta může být až do výše 50 tisíc Kč za nesplněnou povinnost," uvádí VZP na svých stránkách.

Uvádí také, že v případě pozdní úhrady nedoplatku pojistného vzniká zákonem stanovené penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za den prodlení.

Nový termín pro podání daňového přiznání je uveden v takzvaném Liberačním balíčku III. Finanční správa již dříve upozornila, že se ale neposouvá termín podání daňových přiznání, ale fakticky se jen odpouští do daných termínů sankce. "V případě, že poplatník podá daňové přiznání a zaplatí daň po 18. srpnu, tak mu správa vypočte pokutu už od 1. dubna," píše se v tiskové zprávě finanční správy.