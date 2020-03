Daňová přiznání nám stačí až v červnu, ustoupily úřady. Lidé však přesto stáli fronty

Každý rok si finanční správa stěžuje, že lidé nechávají podání daňových přiznání na poslední chvíli, a před úřady se tak na konci března tvoří dlouhé fronty. Záhadou je, proč se stejná situace opakuje i letos. Kvůli šířící se nákaze koronavirem a nouzovému stavu v zemi se totiž nejzazší termín podání posunul až do 1. července pro všechny podnikatele. A platí i další změny.

Finanční správa vyzvala veřejnost, aby v těchto dnech odložila návštěvu finančních úřadů. Neplatí tradiční termín podání daňových přiznání do konce března, přesněji do 1. dubna, ten je kvůli nouzovému stavu v zemi stanoven pro letošní rok do 1. července.

Důvodem změny byla podle finanční správy nejenom pomoc podnikatelům, ale také snaha omezit počet lidí na úřadech. Přesto se na některých místech tvořily fronty. Podle zjištění ČTK stály ve středu desítky lidí s rouškami například u finančních úřadů v Praze na Jižním Městě, na Pankráci nebo v Praze 2, ale i v dalších městech v zemi. Proč, když Češi tradičně nechávají úřední povinnosti na poslední chvíli?

Finanční správa by chtěla požádat poplatníky, aby nechodili na finanční úřady a v maximální míře využili elektronickou formu podání.https://t.co/4wE1ivs1q7 pic.twitter.com/XNvG9XH7af — Finanční správa ČR (@financnisprava) March 25, 2020

Zřejmě kvůli vrácení přeplatku, který přijde na účet do měsíce, přesně do 30 dnů od podání daňového přiznání. "Není důvod obávat se, že lidé přijdou o přeplatky. Od 2. 4. 2020, začíná běžet lhůta 30 dní na vrácení přeplatku, pokud poplatníkovi na základě podaného daňového přiznání přeplatek vznikne," uvádí na svém webu finanční správa.

Zároveň apeluje, aby lidé, pokud chtějí daňové přiznání odevzdat v těchto dnech, využili jiné možnosti, než je osobní návštěva úřadu. Přiznání mohou poslat poštou, doporučeně, případně je mohou vhodit do speciálních venkovních boxů, které instaluje v úředních dnech před úřady. Pokud k přiznání přiloží i telefonní číslo, úřad jim pošle SMS zprávu, že přiznání obdržel.

Pokud se přesto lidé vypraví na úřad, musí počítat s tím, že provoz podatelen finančních úřadů je kvůli opatřením proti šíření koronaviru letos omezen pouze na pondělí a středu od 8 do 11 hodin.

Výhodu mají lidé s datovou schránkou, kteří musí poslat daňové přiznání právě přes ni.

Zatímco tedy lidé, kterým v daňovém přiznání vyšel přeplatek, chtějí přiznání odevzdat co nejdříve, aby měli vrácené peníze do měsíce k dispozici, podnikatelé s nedoplatkem podání spíše odloží. Musí totiž v ten samý den zaplatit vypočtenou daň z příjmu.

"Rozhodně podám daňové přiznání až v červnu, i když ho mám už hotové. Musím ale platit daň z příjmu necelých deset tisíc korun a v současné době, kdy nevíme, co bude a jak se koronavirus odrazí v rodinném rozpočtu, je každá koruna dobrá," říká například truhlář Petr.

Podle údajů správy lidé podali do začátku týdne zhruba třetinu z očekávaného počtu daňových přiznání.

Na přehledy je také čas

Podnikatelé mají povinnost vedle daňového přiznání také doručit na zdravotní pojišťovnu a na správu sociálního zabezpečení takzvaný Přehled o příjmech a výdajích. Běžně se odevzdávají nejpozději do začátku května.

Česká správa sociálního zabezpečení ale už oznámila, že termín stejně jako finanční správa posouvá. "Umožňuje podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 příslušné okresní správě sociálního zabezpečení také v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 3. 8. 2020," uvedla na svých stránkách sociálka.

To samé uvedla i Všeobecná zdravotní pojišťovna. "V souladu se schválením balíčku opatření vlády a postupem finanční správy, kdy dochází k prodloužení termínu podání pro daně z příjmu nejpozději do 1. července 2020, VZP umožňuje podat Přehled OSVČ za rok 2019 až do termínu 3. srpna 2020," uvedla Iwona Navrátilová z tiskového oddělení pojišťovny.

Podobné prohlášení vydala Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. U ostatních pojišťoven by se měli lidé informovat, aby případný řádný termín "nepropásli".

V daňové povinnosti došlo v posledních dnech k dalším změnám, detailně jsou rozepsány na webové stránce ministerstva financí pod označením Liberační balíček I a II. Mezi ty nejdůležitější patří vedle posunutí termínu podání daňového přiznání bez sankce:

Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je daňovému subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo o posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti.

Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.

Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha, tedy druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců, se nebude vůbec hradit.

Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020.

Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018

Navíc mohou podnikatelé využít další úlevu v podobě odložených plateb na sociální a zdravotní pojištění, a to na šest měsíců.