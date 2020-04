Trh s hypotékami padá. Před kolapsem nepomáhají ani nižší sazby či uvolněné limity

Pandemie koronaviru dolehla v březnu i na hypoteční trh. Objemy poskytnutých hypoték se propadly o čtvrtinu. Průměrná úroková sazba přitom rostla. Ukazuje to pravidelný měsíční hypoindex společnosti Fincentrum, který sleduje nabídky většiny bank v Česku.

Přestože Česká národní banka (ČNB) v březnu dvakrát snížila základní úrokovou sazbu z 2,25 procenta až na jedno procento, průměrná úroková sazba hypotečních úvěrů pokračovala už třetí měsíc v růstu. V březnu dosáhla 2,45 procenta.

"U průměrné úrokové sazby hypotečních úvěrů pokračuje stoupající trend posledních měsíců. Naopak průměrná výše poskytnutého hypotečního úvěru se po sedmi měsících zastavila a došlo i k lehkému poklesu její hodnoty na stávajících 2 514 041 korun," uvedl Jiří Sýkora, specialista oddělení produktového managementu společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Objemy a počty poskytnutých hypoték klesly v březnu na nejnižší úroveň za poslední rok. "Propad hypotečního trhu je vidět i na počtu i objemu poskytnutých úvěrů. Číslo 5503 vyjadřuje právě počet poskytnutých úvěrů bankami a je nejnižší od loňských neúspěšných měsíců ledna a února. Hodnota 13,835 miliardy korun je objem prodaných hypoték a je nejnižší za poslední rok," uvedl Sýkora.

Ve srovnání s únorem letošního roku, kdy banky poskytly 7092 hypotečních úvěrů, klesl počet poskytnutých hypoték o 22,4 procenta. Objem poskytnutých hypoték se oproti úspěšnému únoru propadl dokonce o téměř 25,5 procenta, tedy o více než 4,7 miliardy korun.

Česká národní banka přitom v reakci na pandemii koronaviru uvolnila limity úvěrových ukazatelů pro nové hypotéky a od 1. dubna 2020 zvýšila limit LTV (poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti) z 80 na 90 procent s výjimkou investičních hypoték.

Dále zvýšila ČNB limit ukazatele DSTI (poměr celkového dluhu a čistého měsíčního příjmu žadatele o úvěr) ze 45 na 50 procent a limit ukazatele DTI (poměr výše dluhu a čistého příjmu žadatele o úvěr) byl zrušen.

Propad bude zřejmě hlubší

Banky jsou ale nyní v poskytování hypoték opatrné. Průměrná výše hypotečního úvěru klesla ve srovnání s únorem letošního roku o 103 409 korun a vrátila se na úroveň listopadu 2019. Rizika jsou za současné situace pro banky příliš velká, proto naopak snižují limity LTV a půjčují klientům méně peněz v poměru k zástavní hodnotě nemovitosti.

Pandemie ale ještě na hypoteční trh nedopadla v plné síle a propad trhu bude zřejmě pokračovat i v nadcházejících měsících. Někteří analytici odhadují, že by se hypoteční trh mohl v dubnu a v květnu propadnout až o polovinu.

"Je patrné, že jednotlivé bankovní domy a poskytovatelé úvěrů vyčkávají na další ekonomický vývoj a s ním související vývoj nezaměstnanosti. Situaci na českém trhu také komplikuje vládní návrh na možnost odložení splátek, které banky a poskytovatelé úvěrů musí schválit jen na základě podané žádosti," říká Martin Novák ze společnosti Broker Consulting.

Neočekává výrazné změny u úrokových sazeb u hlavních hráčů na trhu ani žádné "přetahování" o klienty. "Stávající stav vydrží do doby uvolnění socioekonomických opatření. Poté bude záležet, jak velké ekonomické dopady budou a jaká bude nezaměstnanost. Pokud se opravdu česká ekonomika propadne do recese a bude výrazně růst nezaměstnanost, můžeme se dočkat i zvyšování úrokových sazeb, jako tomu bylo v roce 2008," dodává Novák.

Aktivnější jsou nyní na hypotečním trhu menší banky. Na konci března snížila sazby pětiletých fixací o půl procentního bodu na 1,94 procenta mBank a Sberbank naopak sazby zvýšila o 0,2 procentního bodu. Na začátku dubna se ke snížení sazeb odhodlala Equa bank, a to o 0,6 procentního bodu na 2,29 procenta pro hypotéky s fixací na tři a pět let. Fio banka zlevnila hypotéky s fixací na jeden a tři roky na 1,88 procenta, a to od 17. dubna. Air Bank od 20. dubna snížila sazby o 0,2 procentního bodu u refinancovaných hypoték.