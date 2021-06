Tornádo je zcela nový problém. Lidi však nejspíš překvapí, na jak málo jsou pojištěni

Pojišťovny mluví v souvislosti s tornádem, které se ve čtvrtek prohnalo nad jižní Moravou, o masivních škodách. Spoušť ale zřejmě nedosáhne výše, jakou způsobily rozsáhlé povodně v roce 2002. Tehdy pojišťovny na pojistném plnění vyplatily 35 miliard korun. Událost také nejspíš přiměje lidi, aby si více ověřovali, jestli nemají zastaralé pojištění, tedy zda odpovídá aktuální hodnotě jejich majetku.

Mluvčí Generali České pojišťovny Jan Marek označuje tornádo takové síly, kterého byli svědky obyvatelé jižní Moravy, za zcela nový fenomén, s nímž se v našich zeměpisných polohách nesetkáváme. I škody, které tato živelná pohroma dokáže způsobit, se podle něj liší od jiných druhů přírodních katastrof.

"Podle prvních odhadů po posouzení situace na jižní Moravě je zřejmé, že škody jsou masivní. Zatímco v případě orkánů či krup jde o obrovské množství spíše menších škod, v případě tornáda půjde o nižší počty - byť stále ve stovkách případů, ale finančně s mnohem vyššími následky," odhaduje Marek.

Mluvčí ČSOB pojišťovny Petr Milata k tomu pro on-line deník Aktuálně.cz doplnil, že ať už jde o jakoukoliv přírodní katastrofu, pojištění se na ně vždy vztahuje. "Tornádo vám utrhne střechu, povodeň zaplaví sklep. Jde o různé škody z povahy rizika různých přírodních jevů, ale obojí je kryto už v základu pojištění," řekl Milata. Podle mluvčí České asociace pojišťoven (ČAP) Veroniky Nové spadá tornádo do kategorie pojištění proti poškození silným větrem.

Odborníci ale apelují na lidi, aby si hlídali, zda je jejich pojištění aktuální, tedy sjednané na správnou pojistnou částku. "To pro případ, aby pak nedostali menší částku, než je hodnota jejich majetku, z důvodu, že měli starší neaktualizované pojištění. Hodnoty nemovitostí šly za poslední roky nahoru a lidé to v pojištění nemusí mít zohledněno," upozornil analytik finančně poradenské skupiny Partners Lukáš Chytil. Podle něj se teď na tohle budou po čtvrtečních událostech klienti více dotazovat.

Na stejný problém upozorňuje také Jan Marek z Generali. "Z historie víme, že po podobně ničivých událostech (záplavy, orkány) se lidé vždy více zajímají o stav svých pojistných smluv. K tomu lze dodat jediné: Pojištění může být dobře funkční, když se s ním průběžně pracuje. Nemělo by se proto zapomínat pojistné smlouvy čas od času zrevidovat," řekl.

Aktualizaci je podle Marka vhodné provést zejména po rekonstrukci, výměně nábytku či nákupu nových spotřebičů a elektroniky. V těchto případech je potřeba zohlednit vyšší cenu nemovitosti či domácnosti v pojistné smlouvě, jinak se lidé vystavují právě riziku podpojištění.

Veronika Nová z ČAP doufá, že katastrofa, která zasáhla Moravu, obecně upozorní na to, jak je důležité si majetek chránit. Pojištění nemovitosti má podle ní v současné době 2,5 milionu Čechů a stejný počet osob disponuje pojištěním domácnosti, které se ale nevztahuje například na fasádu, okna a podobné věci. Nová proto doporučuje zřídit si pojištění celé budovy včetně domácnosti.

Častější frekvenci těžko odhadovat

Zda ale neštěstí, které se odehrálo na jižní Moravě, nějak změní pojišťovací trh, je podle odborníků nyní těžké odhadovat. Podle mluvčího pojišťovny Kooperativa Milana Káni by k tomu mohlo dojít v případě, že by se takové živelné katastrofy začaly dít častěji.

Například Petr Zacharov z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR ale míní, že čím větší extrém přírodní katastrofa představuje, tím je menší pravděpodobnost, že se bude častěji opakovat. Podle něj je také těžké určit, zda tornádo, které se prohnalo částí Moravy, způsobily klimatické změny.

Proti změnám klimatu se zatím chrání jen zemědělci

Podle analytika Chytila zatím hrozbu změn klimatu řeší z hlediska pojištění hlavně zemědělci, kterým například mohou velká sucha ničit úrodu. "Je možné, že pojištění více řeší a více berou v potaz, co se všechno může stát," uvedl Chytil s tím, že jde spíš jen o odhady.

Stejně tak se podle něj nedá říct, zda se obyvatelé některých částí Česka chrání u pojišťoven proti živelným katastrofám častěji, protože by existovalo vyšší riziko nějaké pohromy. Snad jen s výjimkou povodní.

"V okolí větších vodních toků je připojištění samozřejmě častější. Klienti to berou více do úvahy, protože větší povodně zkrátka vždycky jednou za x let přijdou a postihnou relativně velkou oblast," řekl Chytil.

Jedny z nejničivějších povodní zasáhly Česko před devatenácti lety, tehdy způsobily škody za více než 73 miliard Kč. Podle Kani pojišťovny na pojistném vyplatily 35 miliard Kč. Škody z včerejších bouřek budou podle něj menší, jen u Kooperativy ale podle něj mohou dosáhnout minimálně stovek milionů korun.

