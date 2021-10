Češi ocení jako firemní dárek alkohol. Klíčenku mají za špatný vtip, ukázal průzkum

Češi jako firemní dárek nejvíce ocení víno. Nepohrdnou ani kávou nebo dárkovým poukazem. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury B-inside pro firmu Sodexo Benefity. Co na druhou stranu skutečně nemusí, jsou reklamní předměty jako klíčenky či otvíráky s logem firmy. A příliš nadšeni nejsou ani z kalendářů.

Do on-line průzkumu se zapojilo celkem 275 respondentů z firem všech velikostí napříč Českem. Potvrdil, že nejčastější příležitostí k obdarovávání jsou tradičně Vánoce a konec roku, kdy od obchodních partnerů dárky dostávají a zároveň je také dávají tři čtvrtiny firem.

Firmy běžně oceňují i úspěšnou spolupráci či dokončení zakázky a zhruba třetina obdarovává klienty a partnery na obchodních schůzkách a prezentacích. V případě zaměstnanců je dominance Vánoc ještě výraznější (85 %), následují narozeniny, jmeniny či jiné významné životní události.

"Nejčastěji dárky dostávají lidé pracující v nákupních, obchodních a marketingových odděleních. Ti předčili dokonce i majitele a ředitele firem," upřesňuje Rastislav Jakub ze společnosti Sodexo Benefity. Podle něj je to dáno tím, že právě tito pracovníci se s klienty setkávají nejčastěji.

Nicméně jen šest procent respondentů dárky vyloženě očekává, výrazně častěji jsou to ženy. Dohromady 84 procent lidí firemní dárky nepotřebuje, vyplývá dále z průzkumu. Když je ale dostanou, potěší je to.

"Právě proto je pro firmy obdarovávání tak důležitým proklientským a marketingovým nástrojem," míní Jakub. "Ovšem najít vhodný dárek není lehké, a proto firmy velmi často sahají po univerzálních věcech, jako je láhev vína či jiného alkoholu, káva nebo bonboniéra."

Právě jedlé dárky patří u Čechů mezi ty nejoblíbenější. Muži rádi uvítají víno či alkohol (52 procent), ženy cukrovinky či kávu.

Na otázku "Kdybyste si mohl/a vybrat, který z těchto dárků byste od obchodního partnera dostal/a nejraději?" dále uvedlo 64 procent dotázaných, že by chtěli nějaký typ poukázky. Ty - hlavně na nákup zboží, služby, zážitky, kulturní či sportovní akce - upřednostňují především ženy. Pouze 18 procent firem však tento typ dárků svým obchodním partnerům dává, tvrdí průzkum pro Sodexo Benefity.

S firemním dárkem se dá i narazit

Naopak jsou i dárky, které obdarovaného vyloženě zklamou. "Stačí se podívat na žebříček dárků, které respondenti našeho výzkumu nejčastěji považovali za špatný vtip. Vedou mezi nimi kancelářské a psací potřeby a drobné reklamní předměty, jako jsou klíčenky či otvíráky s logem firmy," vypočítává dále Jakub.

"Kufr s nářadím či semínka rostlin v dárkové krabičce mi ještě přijdou jako milé dárky - pokud byly věnovány na základě znalosti osobních preferencí obdarovaného. Hračky pro děti už ale podle mě jako firemní dárek vhodné nejsou - snad jen tehdy, když jste jejich výrobcem či prodejcem. Nejsou totiž přímo pro obdarovaného," doplňuje.

Pokud jde o finanční hodnotu daru, zhruba pětina firem dává obchodním partnerům dárky do 200 korun. Nejčastěji je to ale od 400 do 500 korun (28 procent) a od 500 do 1000 korun (22 procent). Přičemž hodnota firemních dárků se příliš neliší dle velikosti ani oboru firmy.