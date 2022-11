Poslední výzva. Milostivé léto míří do finále, lidé mají na oddlužení už jen pár dní

Oddlužovací akce, v rámci které se lidé mohou zbavit části svého dluhu u státních institucí, končí s listopadem. Na oslovení exekutora s žádostí o vyčíslení dluhu tak mají už jen několik dní, její vyřízení totiž zabere až dva týdny. Zájem je podle odborníků nižší než při loňském Milostivém létu. Důvodem přitom může být vysoká inflace a energetická krize.

Milostivé léto se vztahuje na exekuce zahájené před loňským 28. říjnem u veřejných institucí nebo státních či polostátních podniků včetně zdravotních pojišťoven.

Jde tedy například o dluhy vůči dopravním podnikům, nemocnicím, energetickým úřadům v rukou státu, na nezaplacené poplatky České televizi, Českému rozhlasu a také vůči zdravotním pojišťovnám.

Akce se zatím nevztahuje na daňové a správní exekuce, které jsou vymáhané například celní nebo finanční správou nebo správou sociálního zabezpečení.

Oddlužení funguje tak, že lidé uhradí svůj původní dluh, tedy jistinu, a odměnu exekutorovi, která činí pevně daných 1815 korun. Zbytek dluhu, takzvané příslušenství, jim bude odpuštěno. Právě příslušenství, většinou úroky, náklady právního zastoupení a nalézacího řízení či DPH, samotný dluh výrazně navyšuje, a to tak, že se stává mnohdy nesplatitelným.

Ačkoliv akce končí 30. listopadu, odborníci na dluhovou problematiku apelují na lidi, aby poslali žádosti o vyčíslení dluhu exekutorům nejpozději do pondělí 15. listopadu. Soudní exekutoři totiž musí na žádost odpovědět do 15 dnů od jejího doručení. Po sdělení výše dlužné částky by měli dlužníci vymáhanou jistinu ihned uhradit spolu s paušální odměnou exekutorovi.

"V žádosti, kterou pošlete doporučeným dopisem, hlavně napište, že využíváte Milostivé léto 2022. Požádejte exekutora, ať vám napíše výši dlužné jistiny a číslo účtu, kam máte zaslat peníze. Až vám exekutor odpoví, tak nejpozději 28. listopadu zaplaťte dlužnou jistinu a k tomu částku 1815 korun. Pozor, aby to fungovalo, musí exekutor dostat peníze včas, to je do 30. listopadu 2022," připomíná ve svém informačním letáku organizace Fandi mámám, která pomáhá samoživitelkám v nouzi.

Díky Milostivému létu se tak lidé mohou nadobro zbavit dluhů, které by ještě dlouho spláceli. Přesto není o akci velký zájem. Podle Hynka Kalvody z Asociace občanských poraden se akce koná v nevhodnou dobu, kdy se společnost potýká s vysokou inflací a energetickou krizí.

"Lidem, kteří se na nás obracejí s dotazy na Milostivé léto, nakonec činí problém zaplatit odměnu exekutorovi, která je oproti prvnímu Milostivému létu dvojnásobná. Počítají každou korunu, tedy i peníze zaplacené za doporučený dopis, kterým se žádost musí poslat, zvlášť kdy obesílají více exekutorů," vysvětluje Kalvoda.

Expert připomíná i samotnou jistinu, která může představovat i několik desítek tisíc korun. "Řada lidí by si tak k využití Milostivého léta II peníze na uhrazení jistiny musela půjčit například v rámci rodinného kruhu či známých. Ve výsledku by jim tedy vznikly další závazky, které by do budoucna znamenaly zátěž," dodává Kalvoda.

Také Radek Hábl, ředitel Institutu prevence a řešení předlužení a autor Mapy exekucí, už v září pro Aktuálně.cz uvedl, že současná doba hraje proti akci. "Dlužníci nemusí mít teď peníze na zaplacení jistiny, když budou platit vysoké zálohy na energie a drahé jídlo," řekl. I on tak odhaduje, že akci využije zřejmě méně lidí.

Během prvního Milostivého léta, které se konalo od listopadu 2021 do ledna 2022, bylo splaceno necelých 50 tisíc jistin a 15 tisíc lidí se zcela vymanilo ze svých dluhů. Do veřejných rozpočtů se dostalo skoro půl miliardy korun.

Společnost Člověk v tísni vytvořila speciální webovou stránku Milostivéléto.cz, kde se lidé dozvědí všechny potřebné informace. Na web odkazuje také ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo práce a sociálních věcí. Informace k akci nabízí i web Nedlužímstátu.cz, kde si navíc lidé mohou ověřit, kde a kolik dluží.

Třetí Milostivé léto se už chystá

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v minulosti uvedl, že Milostivé léto je výhodné nejenom pro samotné dlužníky, ale i pro instituce, kterým tito lidé dlužili a kterým bude vyplacena alespoň původní dlužná částka.

"A je výhodné i pro soudní exekutory, kterým bude uhrazena alespoň část nákladů exekuce, k čemuž u bezvýsledných exekucí nedochází vůbec," prohlásil ministr.

Současně má podle něj i velký celospolečenský význam, protože by měla vést ke snížení počtu osob pohybujících se v šedé ekonomice a to s sebou nese i snížení nároků na sociální systém státu.

Nyní ministerstva práce a financí zvažují, že na Milostivé léto navážou s třetí oddlužovací akcí v roce 2023. Šlo by o takzvané Státní milostivé léto a pro dlužníky bude atraktivní. Lidé by se totiž mohli zbavit části dluhů na daních u finanční a celní správy a na sociálním pojištění.

Akce by se měla konat od července do září, pokud bude návrh schválen. Úřady mluví o jakési formě daňové amnestie, kterou by využily desítky tisíc lidí.