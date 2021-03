Falešní milenci a dobývání Wall Street z obýváku. Staré triky podvodníků opět fungují

Telefonáty, SMS, e-maily, sociální sítě, reklamní bannery. Nabídkami zázračných výdělků se to ve virtuálním světě nyní jen hemží. A ani přes opakovaná varování expertů neubývá lidí, kteří jsou ochotni odevzdat obchodníkům a v horším případě rovnou podvodníkům třeba i celoživotní úspory. Důvodem je také to, že lidé teď mají omezenou možnost utrácet. Staré triky se přitom objevují i na seznamkách.

"Jak mám komunikovat s firmou, u které mám dluhopisy a která nevyplácí slíbené měsíční úroky a nekomunikuje? Veškeré stránky na internetu zrušila a mají je nedostupné, stejně jako telefonní číslo." To je jeden z typických dotazů, které Poradna při finanční tísni dostává od podvedených klientů. "Nejčastějším důvodem, proč lidé takto investují, je zpravidla vidina vyššího výnosu z investovaných peněz," potvrzuje ředitel poradny David Šmejkal.

Druhým velmi častým typem klientů jsou podle něj ti, kteří uvěřili příslibu dědictví ze zahraničí, který dostali e-mailem. "V takovém případě domnělý správce dědictví požaduje po klientovi, aby klient před odesláním dědictví na účet správce dědictví poslal různé částky na poplatky spojené s doprojednáním dědictví a převodem peněz klientovi. Není výjimkou, že klienty odeslané sumy se vyšplhají i do statisícových částek," popisuje dále zkušenost z poradny Šmejkal.

Finanční podvody jsou podle expertů velmi pestré. "Podvodníci často používají SMS, telefonáty, e-mail, sociální sítě, nově i seznamovací aplikace. Své oběti lákají příslibem rychlého zisku, například zdvojnásobením peněz do měsíce," popisuje analytik hrozeb společnosti Avast Jakub Vávra.

Princip podvodu je prostý a scénář se stále opakuje. Podvodníci většinou začínají žádostí o částku menšího objemu, aby oběť neodradili velkou sumou. "Poté se snaží vymáhat víc a víc peněz, dokud si uživatel neuvědomí, že se stal obětí podvodu," vysvětluje analytik.

Když chce oběť svoje peníze vrátit, začnou podvodníci požadovat další částku pod různými záminkami doplatků a poplatků. Od první chvíle tak podvodníci drží peníze jako rukojmí a snaží se vymáhat další. "Ani po zaplacení dalších poplatků však bohužel oběť přístup ke svým penězům už nezíská," dodává Vávra k podvodným praktikám.

Co je scam? Jde o spam obsahující podvodné techniky. Cílem je obvykle skrze psychologickou manipulaci získat důvěru uživatele a donutit ho vykonat požadované úkony (například zaslání peněz, otevření aplikace, odevzdání osobních údajů). Slibovaná služba přitom není dodána.

Na stejném principu jako třeba zázračné investování fungují také podvody s kryptoměnami. Ty lákají uživatele na rychlé zisky související s růstem ceny digitální měny bitcoin.

"Podvodníci navíc často používají webové stránky se jmény a image známých osobností, jako je například Jaromír Jágr nebo Petr Kellner. Šíří se nejčastěji prostřednictvím reklam a vzhledem k tomu, že jsou zaregistrované v rámci legitimních nástrojů, se mohou zobrazit i na běžných webových stránkách," upozorňuje dále Vávra.

V poslední době si na druhou stranu podvodníci začali uvědomovat, že nabízení příliš vysokých výnosů je nedůvěryhodné. Nabízejí proto investice s nižšími výnosy, čímž působí důvěryhodněji.

Uspokojení hráčských vášní

Problémem současnosti je, že řada lidí získala pocit, že vydělat si investicemi ve stylu makléřů z Wall Street může s trochou štěstí každý. Někteří jsou podle expertů nepoučitelní a jsou schopni se nechat napálit i opakovaně.

"O své úspory pak mohou lehce přijít. Většinou si totiž představují slibované výnosy a nezohledňují s tím spojená rizika. V investičním světě přitom vždy platí, že vyšší výnosy jsou vykoupeny vyššími riziky, a když je nějaká investice příliš výnosná, s vysokou mírou pravděpodobnosti nevyjde," varuje ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Podle ekonoma mají mnozí lidé v pandemii více peněz než obvykle, protože je v době omezení nemají za co utrácet. "Někteří lidé si rizikovými investicemi uspokojují hráčskou vášeň, kterou nemohou chodit ventilovat do zavřených kasin. Jiní lidé jsou jen hloupí a nechají se zlákat doporučeními od svých známých, kteří investičnímu světu rovněž vůbec nerozumí," vysvětluje Křeček.

Podle analytika Tomáše Volfa ze společnosti Citfin je na druhou stranu za zvýšeným zájmem o investování také obava lidí o budoucí příjmy. "Do jisté míry může hrát svou roli také efekt sněhové koule. S notnou mírou nadsázky lze říct, že jestliže se obchodování na trzích stává téměř běžným tématem hovoru lidí na nákupu a když člověk slyší, jak soused vydělal na nějakém druhu aktiva, v kombinaci s nutností udělat s dětmi domácí úkoly, z leckoho se rychle stane oportunista," připomíná Volf.

Ne vše je podvod, i tak pozor

Ne každá investice s příslibem vysokého výnosu znamená automaticky podvod. Platí ovšem, že mnohé z nich se hodí pro velmi zkušené investory. Existují například on-line platformy zaměřené na forex - tedy směnu měn, takzvané CFD - kontrakty pro vyrovnání rozdílů, nebo právě kryptoměny. Drobní či začínající investoři by se ovšem měli obdobným platformám vyhnout obloukem.

Finanční experti varují, že investování na on-line investičních platformách je značně rizikové. "V rukou běžných, drobných investorů se takováto platforma přeměňuje na nebezpečný nástroj k investování. Proč? Běžní investoři se často nechají snadno zlákat vidinou zázračných výnosů a nedrží se investiční strategie. Investují bez analýz, důkladného prověření a při nákupu konkrétních společností se nezabývají detaily," připomíná produktový analytik Broker Consulting Lukáš Vokel.

Zaděláno na průšvih je podle něj v situaci, kdy investují do titulů, které jim poradil známý v hospodě, nebo investují do známých společností, které mají v oblibě. "Například automechanici mohou tíhnout ke koupi akcií Tesly nebo jiné automobilky, sportovci zase preferují sportovní značky a podobně," dodává Vokel.

Příkladem nezajištěné investice z nedávné minulosti je kauza společnosti Arca Investments, o které se na investičním trhu mluví jako o největším krachu od 90. let. Obří firma se zabývala především investováním do nemovitostí a začínajících či oslabených firem. Skupovala "svoje cíle" na dluh - financovala je zejména vydáváním nezajištěných směnek s atraktivním úrokem. Na trhu fungovala dlouho, ale během pandemie koronaviru přišla o financování od bank a směnky na pokrytí závazků přestaly stačit.

Výsledkem jsou obří dluhy - závazky za 18,6 miliardy korun. Z toho závazky ze směnek činí přes 15,5 miliardy, 13 miliard korun připadá na věřitele z Česka - větší firmy i jednotlivce.

Investování není kasino

Odborníci upozorňují opakovaně, že lidé by při investování svých peněz, ale také ve virtuálním světě obecně měli být opatrní a zjišťovat si informace, než někomu pošlou osobní informaci, či dokonce peníze.

Jak poznat investiční podvod? Neznámé číslo, e-mailová adresa nebo osoba na sociálních sítích vás kontaktuje ohledně investic.

Snaží se vás tlačit do rychlého rozhodnutí o investici pod záminkou slevy, bonusu nebo omezené nabídky.

Opětovně vás kontaktují nebo se vás snaží udržet na telefonu, aby vás tak donutili k investici.

I v tomto případě platí, že nabídka se zdá příliš dobrá, než aby to byla pravda. Podvodníci často lákají velkým ziskem a minimálním rizikem.

Při použití platební karty nebo převodu peněz můžete požádat banku o zpětné zúčtování.

Podvod doporučujeme nahlásit policii, České národní bance a České obchodní inspekci, pomáháte tak zabránit jeho šíření. Zdroj: Avast

"Vhodné je poradit se s odborníky z renomovaných společností, které na trhu působí desítky let. Při investování bychom neměli všechna vajíčka dávat do jednoho košíku, ale měli bychom je rozdělit a tím se zajistit proti různým scénářům budoucího vývoje. Do portfolia je možné zahrnout i rizikovější složky, ale vždy by se mělo jednat o prověřené investice od důvěryhodných subjektů. Investování by nikdy nemělo nahrazovat kasino," zdůrazňuje ekonom Křeček.

Existují časem prověřená pravidla, kterými se mohou drobní investoři řídit. Tedy stanovit si rizikový profil a investiční cíl. Dle něho určí investiční horizont. Portfolia musí tvořit právě diverzifikovaný fond zaměřený na různá aktiva, ale i regiony a oblasti. "Budete-li za každou cenu chtít vyzkoušet investování, respektive spíše spekulování skrze obdobnou platformu, tak pouze na vlastní riziko a pouze s částkou, u které vám nebude vadit, když o ni přijdete," dodává Vokel.

Hlídat se musí i prodej na bazaru

Velmi běžné jsou v poslední době také podvody využívající kontaktů na on-line bazarech. Jde buď o podvodné inzeráty, které nabízejí k prodeji něco, za co si nechají předem zaplatit, a pak inzerované zboží nedodají, nebo naopak o podvodné reakce na běžný inzerát.

"Po delší době jsem na on-line bazar vložil na prodej fototechniku, kterou jsem se rozhodl prodat. Nad tím, co následovalo po vložení inzerátů a zveřejnění mého telefonního čísla, mi zůstával rozum stát - okamžitě přibylo různých zvláštních 'prozvánění', následovali volající s lákavými investičními nabídkami nebo různé podvodné odkazy v aplikaci WhatsApp," popisuje pro on-line deník Aktuálně.cz svou zkušenost s on-line prodejem pan Tomáš z Prahy.

Dalším, často úspěšným kouskem podvodníků pak je, že o inzerát projeví zájem s tím, že zboží chtějí poslat do ciziny. Po inzerentovi požadují, aby pokryl drahou dopravu, s tím, že mu pak veškeré peníze vrátí dohromady s částkou za zboží. To se ale nikdy nestane.

Cesta zpět je těžká

Cesta peněz vložených nejen do podvodu, ale také do legální, ovšem riskantní investice je velice trnitá. "Klientům doporučujeme podat trestní oznámení a v případě, že je vzneseno obvinění, uplatnit v trestním řízení nárok na náhradu škody. Dalším krokem je sledovat insolvenční rejstřík a v případě, že se tam dotyčná společnost objeví, podat přihlášku své pohledávky," doporučuje za Poradnu při finanční tísni Šmejkal.

"S vypracováním přihlášky pohledávky pomáháme, ale zároveň klienty upozorňujeme na velmi nízkou míru uspokojení jejich pohledávky v insolvenčním řízení," varuje dále.

Problém je, že podvodníci běžně nesplňují přísné požadavky, aby mohli poskytovat investice v Česku. Na trhu se chovají dravě a nemají téměř žádné zábrany. Často sídlí v zahraničí, takže je pro regulátory obtížné je postihovat. V řadě těchto případů se proto tyto podvodníky nepodaří vypátrat nikdy.