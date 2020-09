Zavírá se jedna škola za druhou. Ošetřovné se však vyplácí jen dle omezených pravidel

Počet škol v Česku, které se kvůli koronaviru zcela či částečně uzavřely, roste. Na začátku školního roku se kvůli výskytu nákazy neotevřelo dvacet škol, k pátku 11. září bylo karanténou zasaženo už 247 škol. Novější údaje zatím ministerstvo financí nemá.

"Pedagogů s pozitivním testem na covid-19 bylo 193, žáků a studentů 393. V karanténě bylo k pátku 1123 učitelů a 5498 žáků a studentů," uvedl Martin Novotný z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví na dotaz Aktuálně.cz.

V době jarní pandemie připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí pro rodiče, kteří museli zůstat doma s malými školáky, rozšířenou podobu ošetřovného. Nebylo limitováno počtem dnů, a navíc ho mohli rodiče čerpat i na děti do 13 let věku.

Od července se ale tato dávka nemocenského pojištění vrátila do původní podoby, takže nyní mohou rodiče zůstat doma maximálně devět dní, samoživitelé 16 dní, a to jen s dětmi do 10 let věku.

"Ministerstvo práce a sociálních věcí si je vědomo svízelné situace, do které se v důsledku opětovného uzavírání některých škol, školek mohou rodiny dostat. Z tohoto důvodu je již několik týdnů připraveno jednat s koaličním partnerem o podobě takzvaného krizového ošetřovného," uvedl Vladimír Dostálek z tiskového oddělení ministerstva. Kdy by k případné změně mohlo dojít, neuvedl.

Ministryně Jana Maláčová na začátku září navrhla prodloužit vyplácení dávky na celou dobu případné výuky na dálku a pro školáky do 13 let. Ministr školství Plaga podporuje jen změnu v prodloužení délky čerpání ošetřovného, odmítá ale dávku poskytnout rodičům dětí od 10 do 13 let. Ministryně financí Alena Schillerová nepodporuje úpravy ošetřovného kvůli karanténám ve školách vůbec. Oponuje tím, že vláda nezavírá školy jako na jaře.

Jak je to tedy s čerpáním ošetřovného dnes?

Na ošetřovné mají nárok kvůli péči o zdravé dítě mladší 10 let, jehož škola nebo dětské zařízení bylo uzavřeno z důvodů havárie, epidemie či jiné nepředvídané události, případně pokud pečují o dítě, kterému byla nařízena karanténa.

Podmínkou nároku na dávku je, že ošetřovaná osoba žije s žadatelem v domácnosti. U dětí starších 10 let a dospělých je třeba, aby nutnost ošetřování potvrdil lékař.

Nárok na ošetřovné nemá:

zaměstnaný rodič (často otec) dítěte, na něž jiná fyzická osoba pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek (často matka). Toto omezení neplatí v případě, kdy tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace zákonem stanovené, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat

osoba samostatně výdělečně činná, ať si platí, nebo neplatí dobrovolné nemocenské pojištění

člověk zaměstnaný na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce

zaměstnanec v době prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti

Ošetřovné se počítá od prvního kalendářního dne potřeby ošetřování a vyplácí se jen devět kalendářních dnů. Jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, vyplácí se nejdéle 16 kalendářních dnů. Během té doby se můžete v péči o nemocného jednou vystřídat, například s druhým rodičem. Dávku je možné čerpat opakovaně.

Výše dávky a jak o ni žádat

Výše ošetřovného činí od prvního kalendářního dne 60 procent takzvaného redukovaného vyměřovacího základu za kalendářní den. Ten se spočítá jako průměrný denní příjem za posledních 12 kalendářních měsíců snížený o takzvané redukční hranice.

V případě zavřené školy si rodič musí vyzvednout tiskopis "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do deseti let z důvodu uzavření výchovného zařízení", který získá v daném zařízení. V případě karantény mu lékař vystaví tiskopis "Rozhodnutí o potřebě ošetřování". Po skončení ošetřování přinese do práce "Potvrzení o ukončení potřeby ošetřování", které opět získá u lékaře.

Zaměstnavatel předá tiskopisy správě sociálního zabezpečení a ta dávku vyplatí. Nejpozději do konce měsíce následujícího po dni, kdy doklady dostala.