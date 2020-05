Nedostali jste ošetřovné? Vyplňte e-formulář a požádejte o prověření, nabádá úřad

Zaměstnanci, kteří ani po více než měsíci stále nedostali ošetřovné, mohou požádat o prověření. Využít mohou nový elektronický formulář na webu České správy sociálního zabezpečení. Úřad by se měl v příštích dvou pracovních dnech ozvat a sdělit, proč peníze nedorazily a jak se chyba napraví.

Školy se v Česku kvůli koronavirové nákaze zavřely 11. března. Mimo provoz zůstala i většina školek. Stát doplácí zaměstnancům ošetřovné na děti do 13 let. Za březen je to 60 procent základu příjmu, od dubna 80 procent.

Žadatelé museli podat žádost s potvrzením o uzavření školy, každý měsíc pak poskytují výkaz péče. Ten po doplnění po skončení příslušného měsíce posílá okresní správě zaměstnavatel.

"Někteří rodiče se na nás obracejí s prosbami o zjištění, proč jim nebyla vyplacena dávka, ačkoliv příslušné podklady odevzdali svému zaměstnavateli před více než 30 dny," uvedla mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová.

Úřad: Nevyplatili jsme jen 2 procenta žádostí

Podle úřadu se peníze nevyplatily dosud asi u dvou procent žádostí o březnovou částku, které dorazily do konce dubna. Česká správa sociálního zabezpečení to zdůvodnila tím, že v tiskopisech byly chyby či scházely podklady, úředníci pak musí žádat o doplnění a vyřizování trvá déle.

"V celé republice pracovníci správy používají pro služební účely telefonní linky, jejichž čísla začínají málo známým a neobvyklým trojčíslím 950, nebo se jedná o skrytá čísla. V praxi se ukazuje, že tato skutečnost někdy volané odradí a hovor nepřijmou," uvedla mluvčí.

Lidé, kteří ani po měsíci nedostali ošetřovné, ale také nemocenskou či mateřskou, mohou využít formulář z webu. Najdou ho na hlavní stránce v oddíle Služby pro vás. Po vyplnění typu dávky, jména, rodného čísla a kontaktních údajů by měli uvést, kdy svému zaměstnavateli žádost předali.

V dalších dvou pracovních dnech by se jim měl úředník sociální správy ozvat a vysvětlit, v jaké fázi zpracování dávky je, proč vázne a jak se chyba napraví. Pokud mají klienti datovou schránku či elektronickou občanku, mohou si stav zpracování zkontrolovat přes portál České správy sociálního zabezpečení.