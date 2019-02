Odpracujte si svou půjčku. Úvěráři zkouší nové metody, balancují však na hraně zákona

V Česku se objevil nový způsob poskytování půjček, který nabízí možnost dluhy umořit i prací, kterou zprostředkovatel sám nabídne. Na stránkách společnosti se však zákazník nedozví podmínky úvěru, ani od koho peníze ve skutečnosti dostane. Zato zjistí, že je možné dluh splatit například převedením energií členů své rodiny na nového dodavatele. Podle odborníka z dluhové poradny má sice systém oporu v zákoně, o legálnosti samotného projektu se ale prý dá pochybovat.

"Mám tady i kluka, který pracuje na burze. Tam ty peníze pod padesát tisíc nejdou, ale je k tomu potřeba mít nějaký skill," vysvětlují redaktorovi Aktuálně.cz na pobočce projektu Půjčka za práci, kam si přišel požádat o půjčku 25 tisíc korun.

Jak název napovídá, systém společnosti je založen na tom, že půjčku lze buď klasicky splatit, nebo si ji odpracovat. V letáku, který zájemce o peníze na pobočce dostane do ruky, se píše, že dluhu se může zbavit například rozvážkou jídla. K tomu mu prý stačí pouze SIM karta (telefon mu dají) a základy češtiny.

Chybí podmínky a cena úvěru

Z letáku se zájemce dále dozví například i to, že kdyby rozvážel jídlo autem, za dvanáct hodin si vydělá zhruba 1920 korun (včetně spropitného). "Ty údaje jsou orientační," vysvětluje Jakub Hojač, který firmu vede.

Projekt s obchodním názvem Půjčka za práci byl původně v obchodním rejstříku zapsán na společnost S.D. Invest Company. Podle finančního odborníka osloveného Aktuálně.cz je první problém už v tom, že klientovi není jasné, kdo mu půjčku vlastně poskytuje a zda na to má patřičná povolení.

"Firma S.D. Invest Company na stránkách projektu Půjčka za práci neříká, jestli úvěry poskytuje, nebo zprostředkovává. Operuje ovšem s termínem 'Půjčíme vám', podle kterého lze chápat, že poskytuje půjčky. Avšak v databázi regulovaných a registrovaných subjektů České národní banky firma nefiguruje," vyjmenovává problémy ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal.

Poté, co se Aktuálně.cz začalo o projekt zajímat, se na webu podniku objevila nová informace, podle které půjčování peněz zastřešuje firma JK Business, tedy firma, která už v seznamech ČNB jako zprostředkovatel spotřebitelského úvěru vedena je. Na stránkách JK Business je pak už uveden i konkrétní příklad půjčky včetně výše splátek tak, jak to zákon vyžaduje.

Vzorová půjčka podle JK Business 30 000 Kč na dobu splatnosti 12 měsíců, pevná zápůjční úroková sazba 66,66 % ročně, RPSN 91,30 %, výše měsíční splátky 3 491,53 Kč. Celková částka splatná spotřebitelem je 41 898,36 Kč. Celkové náklady spotřebitelského úvěru jsou 11 898,36 Kč. Tento příklad platí pouze pro produkt bez prodloužení doby splatnosti a při řádném splácení.

Na dotaz, kdo vlastně peníze poskytuje, majitel Půjčky za práci upřesnil, že úvěr nepůjčuje ze svého. Za penězi stojí skrze zprostředkovatele známá jména jako Zaplo nebo Crediton. Také samotný JK Business uvádí, že především přes svoji síť Rychlá půjčka zprostředkovává nebankovní úvěry mezi jejich obchodními partnery a cílovým klientem.

Na stránkách Půjčky za práci tak na rozdíl od webu JK Business není požadovaný příklad úvěru, u kterého by si zákazník udělal představu o výši sazby nákladů. Je zde pouze výpočet pro půjčku osmi tisíc, kterou je možné splatit bezúročně. Chybí také konkrétní podmínky splácení.

Po upozornění Aktuálně.cz, že na webu chybí základní požadované informace, šéf projektu Hojač připustil, že je možné, že na stránkách něco chybí a že tím možná i něco riskuje. "Je to úplně nový projektový start-up, který jsme si udělali svépomocí, a ty náležitosti, co tam chybí, těch jsem si vědom. Momentálně se programuje aplikace a vzniká nový web," dodal Hojač.

Na otázku, kolik by dlužník nakonec zaplatil a jakou částku by si tedy měl odpracovat, kdyby si půjčil například 10 tisíc, zaměstnanci odpovídají, že by vrátil zhruba 12 tisíc. Pokud by tedy nevyužil bezúročné půjčky a částku by splatil do měsíce. Další příjem při půjčce do 30 tisíc dokládat nemusí, po splacení pak může podle majitele zůstat u Půjčky za práci zaměstnaný a pod jejími křídly dál pracovat.

Při otázce "Co kdybych nemohl pracovat ani splácet?" majitel společnosti zvážní. "No, to by bylo špatné. My půjčku zprostředkováváme, to by si s vámi už vyřešila ta firma sama," dává na vysvětlenou.

Půjčka od zaměstnavatele a záloha na mzdu nejsou nic nového

Přestože forma úvěru, kdy si může klient splátky odpracovat, vypadá dost novátorsky, základ je v podstatě tradiční. "Samotná myšlenka zajištění splácení budoucími příjmy byla poměrně obvyklá, a to formou dohody o srážkách ze mzdy, kterou upravuje jak zákoník práce, tak občanský zákoník. Vzhledem k nutnosti souhlasu zaměstnavatele se nyní tento zajišťovací nástroj používá jen zřídka," vysvětluje expert na dluhy Šmejkal.

Odborník ovšem upozorňuje na to, že půjčku zprostředkovává firma pouze na občanský průkaz, a navíc nevyžaduje dokazování příjmů. V těchto ohledech je podle Šmejkala projekt krajně neprůhledný a pro klienty značně rizikový.

"Na stránkách se nedozvím smluvní dokumentaci. Neznám RPSN ani úrok a poplatky. Nevím, jaké jsou pokuty a sankce v případě nesplácení," vysvětluje Šmejkal.

Práce, to není jen rozvážka jídla

Video na stránkách společnosti říká, že "U nás nemusíte peníze vracet, stačí, když nám věnujete trochu svého času". Nabízené práce ovšem nejsou pouze zmíněné doručování jídla nebo taxikaření. Firma v klipu poznamenává, že svého klienta vzdělá například v oblasti energetického trhu.

Odpracujte si svůj úvěr. Firma ve spotu lidem slibuje peníze, které bude chtít zpátky prací | Video: Půjčka Za Práci | 01:19

Umožňuje totiž dluh umořit i z provize, kterou jejich klient získá, pokud skupině svých známých, přátel a rodině doporučí nový produkt (v tomto případě dodavatele energie). "Ušetříte jim peníze a oni vám půjčku, v podobě vašich provizí, splatí," vysvětluje propagační video firmy.

Tím možnosti nekončí. Komu by se do práce nechtělo vůbec, může "nechat pracovat svoje kontakty za něj". Firmě jen poskytne seznam potenciálních klientů (známých) a jejich obchodníci v oblasti finančnictví se již postarají o zbytek.

Ani jeden z těchto způsobů se ovšem podle Hojače za první měsíce fungování projektu příliš neosvědčil a nepřilákal dostatečný počet klientů. Ani z energetiky, ani z finančnictví tak podle jeho slov peníze do firmy netečou.

Při zakládání firmy si prý způsob splácení půjček představoval tak, že by mu lidé přinesli několik faktur od svých známých na nového dodavatele energetiky, se kterým by měl domluvu. Ovšem lidé, kteří o půjčku žádají, obvykle podle Hojačových slov faktury moc nenosí.

Podle odborníka z Poradny při finanční tísni Šmejkala sice systém projektu Půjčka za práci má oporu v zákoně, avšak kvůli skrytým podmínkám by jej zájemcům nedoporučil. "Z dostupných informací se dá úspěšně pochybovat o legálnosti projektu, avšak po odstranění zjevných nedostatků souvisejících s porušováním pravidel zákona o spotřebitelském úvěru je institut zajištění budoucími odměnami dlužníka životaschopný," uzavřel Šmejkal.