O účet, na který je exekutor krátký, není zájem. Založení je až neuvěřitelně složité

Takzvaný chráněný účet si doposud založilo osm lidí v České spořitelně, po čtyřech ve Fio bance a Monetě, po třech v Air Bank a ČSOB. Ostatní banky uvádějí, že se na účet sem tam někdo zeptá nebo o něj i požádá. Problém je, že založení účtu, na který je exekutor krátký, je komplikované.

Od začátku července si lidé v exekucích mohou zřídit u bank takzvané chráněné účty. Dlužníkům zajistí, že nepřijdou o část příjmů, kterou zákon označuje za nezabavitelnou nebo exekučně nepostižitelnou. Exekutor na tyto prostředky nedosáhne. Jenže zájem o tuto novinku je po měsíci a půl minimální.

"V současné době evidujeme pouze dotazy klientů. Otevřený chráněný účet neevidujeme. V případě požadavku na založení chráněného účtu je třeba se osobně dostavit na pobočku banky a mít vyřízené potřebné dokumenty," uvádí mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Podobně odpověděly na dotaz Aktuálně.cz další banky. "Zájem klientů o chráněný účet evidujeme. Aktuálně řeší splnění všech podmínek, které jsou k založení účtu nutné," uvedl Michal Teubner z Komerční banky.

Chráněné účty tak zatím má pouze Česká spořitelna, a to celkem osm, čtyři účty má Fio banka, čtyři také založila Moneta Money Bank a po třech Air Bank a ČSOB. Experti na dluhovou problematiku dlouho po podobném nástroji volali. Řada dlužníků totiž žije s hotovostí po kapsách. Mít běžný účet pro ně znamená žít s neustálou obavou, že jim peníze sebere exekutor. Jenže novému chráněnému účtu vytýkají jeho složitost, která řadu dlužníků odradí.

Jedno potvrzení za druhým

Jak uvádí zpráva České bankovní asociace (ČBA), první podmínkou pro zřízení chráněného účtu je, že dlužník už má u stejné banky, kde o chráněný účet žádá, klasický bankovní účet zablokovaný exekutorem. Pokud dlužník žádný bankovní účet nemá, musí si ho nejprve založit a požádat exekutora, aby ho obstavil. Tento proces může trvat i několik týdnů.

Další podmínkou je, aby bylo bance, ve které má dlužník obstavený běžný účet, soudem doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu dlužníka.

"Dále musí dlužník oslovit toho, kdo mu vyplácí příjem, tedy například zaměstnavatele nebo sociální správu kvůli starobnímu důchodu. Ti musí vyplnit potvrzení na speciálním formuláři, který je na stránkách ministerstva spravedlnosti. Potvrzení je pak nutné zaslat exekutorovi, aby možnost chráněného účtu potvrdil. Exekutor pošle bance informace, kolik činí chráněné příjmy dlužníka včetně například výživného či dávek sociální podpory, a teprve pak může chráněný účet vzniknout," popisuje proces ČBA.

Doplňuje, že banka má na zřízení účtu pět dní od podání žádosti a dodání všech potřebných potvrzení a dokumentů. Po založení účtu přecházejí komplikace na banku.

"Zaměstnavatel, tak jako doposud, provádí srážku ze mzdy u zaměstnance s exekucí. Pak na zaměstnancův bankovní účet odešle nezabavitelnou část mzdy. Ovšem, a to je jistý paradox, zaměstnavatel neposílá nezabavitelnou část mzdy na chráněný účet, jak předpokládala senátní verze chráněného účtu, nýbrž na exekučně postižený bankovní účet zaměstnance. Banka, která tento účet vede, musí takto došlou platbu 'odfiltrovat' a odeslat ji na chráněný účet. To je poněkud zvláštní konstrukce," uvádí zpráva bankovní asociace.

"U nás se zřizováním těchto účtů není žádný větší problém. Náročnější je to spíš pro zájemce, kteří si musí předem zařídit vše potřebné se subjekty, které mu vyplácí příjem, a následně s exekutorem, který bance posílá oznámení o schválených protiúčtech," říká k tomu Jakub Heřmánek, tiskový mluvčí Fio banky.

Zákon je podle bankovní asociace také matoucí u ceny účtu. "Právní úprava chráněného účtu bankám přikazuje, aby ho zřizovaly zdarma. Ohledně vedení účtu je pak interpretace zákona matoucí. Na jedné straně říká, že banka nemá právo si účtovat poplatek za jeho vedení, hned v další větě ale říká, že banka vede účet za stejných podmínek jako klasický běžný účet, na který je vedena exekuce. Po rozsáhlých debatách s ministerstvem spravedlnosti a Českou národní bankou se ustálil výklad, podle kterého se zakazuje zpoplatnit zřízení a vedení chráněného účtu, cenové podmínky poskytování platebních a dalších služeb účtu musí být stejné, jako tomu je u účtu, který je předmětem exekuce," vysvětluje ČBA.

To znamená, že banky mají právo zpoplatnit stejným způsobem jako u dlužníkova běžného účtu všechny produkty a služby, které se k účtu pojí - například platební kartu nebo internetové bankovnictví.

Omezené možnosti nového účtu

Chráněný účet nabízí podobné možnosti jako klasický běžný účet. Nelze na něj ovšem vkládat hotovost ani na něj přijímat jiné platby než ty, o kterých to výslovně říká zákon. Jediné, co si na něj lze převést, je jednorázová výplata trojnásobku životního minima a dále částky výslovně aprobované zákonem, tedy především pohledávky, dále pak nezabavitelné částky v souvislosti s výplatou mzdy nebo jiných příjmů.

Pokud přestane být dlužníkův obstavený účet postižen exekucí, přestává být chráněný účet "chráněný". Banka majiteli účtu tuto skutečnost potvrdí a ten by měl informovat všechny subjekty, které mu vyplácí chráněné příjmy.

Žadatel může mít pouze jeden chráněný účet a k datu podání žádosti musí doložit, že nedisponuje jiným chráněným účtem. Banka nemá žádnou zákonnou možnost ověřit si, zda dlužník již nemá tento typ účtu zřízený u jiné banky. Zákon tedy pracuje s dobrou vírou na straně dlužníka.

Dlužníci vyčkávají

Minimální zájem o novinky potvrzují také nadace, které s dlužníky pracují. "Zatím s klienty vyčkáváme. U několika klientů jsme zahájili první krok, a to je zřízení účtu a informování exekutora s žádostí, aby účet zablokoval. Už to je pro mnoho našich klientů odrazující. K dalšímu kroku jsme se zatím nedostali a obáváme se komplikací," říká Pavla Aschermannová z Rubikon Centra.

Vysvětluje proč: "Ve formuláři, který vyplňují zaměstnavatelé, je uvedeno, že zaměstnavatel na ten konkrétní zablokovaný účet zasílá výplatu. Jenže chráněný účet je zřízen bankou až po potvrzení exekutora. A to je slabé místo - pokud začne zaměstnavatel zasílat nezabavitelnou část výplaty na zablokovaný účet a nebude včas zřízen chráněný účet, pak exekutor peníze na účtu zabaví. A nejsme si dosud jisti, jak dlouho tato procedura bude trvat," vysvětluje úskalí odbornice.

Jak dodává, s chráněným účtem budou poradci s klienty pracovat opatrně a budou ho teprve během prázdnin zkoušet, navíc pouze s klienty, kteří nemají jinou možnost, jak si nechat výplatu zasílat, a jsou ochotni jít do rizika.

Podobně reagoval i Daniel Hůle z Člověka v tísni. "Máme několik žádostí od klientů, ale nepodařilo se nám zatím s nimi chráněný účet zřídit kromě jednoho případu. Zaznamenali jsme ale problém s postupem některých exekutorů, a to že zablokované účty, které jsou nutné k založení chráněného účtu, nyní odblokovávají. Ale uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, jde o novinku," říká Hůle.

Ani exekutorům se novinka nezdá v pořádku. "Při samotné aplikaci zatím problémy nenastaly. Na podrobnější hodnocení je ale stále poměrně brzy. Jiná věc je kvalita přijaté úpravy z hlediska věcného. K tomu měla Exekutorská komora výhrady a dlužno dodat, že stále přetrvávají. Komora navrhovala zcela jiný systém zřizování a evidování chráněných účtů. Přikláněla se spíše k modelu, který byl postaven na možnosti zřízení účtu bez vazby na blokovaný účet. Byla však přijata stávající úprava, jejíž využitelnost je omezená, a navíc je poměrně komplikovaná," uvedl pro Aktuálně.cz Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory.

Dodává, že exekutoři oznámení pro zřízení chráněného účtu, díky kterému ho banky mohou zřídit, učiní bez zbytečného odkladu, tedy v řádu několika pracovních dnů, nejsou-li ve věci jiné komplikace. "Přece jen se jedná o nový institut, s jehož zaváděním mohou být spojeny různé obtíže technického rázu, a to na straně dalších dotčených subjektů, tedy zaměstnavatelů a bank," dodává Mlynarčík.

Současnou právní úpravu navrhli poslanci Patrik Nacher (ANO) a Kateřina Valachová (ČSSD). "Mrzí mě, že o chráněný účet zatím není velký zájem. Jde o novinku, o které zatím málo lidí ví. To je jeden důvod. A druhý je ten, že založení je opravdu složité, to přiznávám a může to dlužníky odrazovat. Ale když vytrvají, vyplatí se jim to. Snažím se o osvětu, jak na to, ale v době covidu a vrcholící volební kampaně je to téma, které zapadá," uvedl Patrik Nacher.

Doplnil, že pokud bude o nový účet minimální zájem i na konci letošního roku, navrhne ve zrychleném schvalovacím procesu novelu zákona, která by založení účtu v budoucnu zjednodušila.