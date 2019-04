Poště se rodí konkurence. Zásilkovnu inspirovaly agilní matky, ceny nasadila odvážně

Logistická firma Zásilkovna začne od středy doručovat zásilky mezi fyzickými osobami v rámci České republiky. České poště a dalším dopravcům tak vznikne nová konkurence. Balík do velikosti mikrovlnky a váze do čtyř kilogramů půjde poslat za 65 korun, na dobírku bude o 19 korun dražší. Službu mohou využívat jen ti, kdo se zaregistrují přes mobil.

"Našimi hlavními zákazníky jsou maminky, které se pohybují na aukčních a bazarových serverech a už dlouho volaly po tom, aby si mezi sebou mohly levně posílat věci po dětech. Zítra spouštíme službu, která jim to umožní. Nazvali jsme ji Mezi námi," říká Simona Kijonková, zakladatelka a spolumajitelka Zásilkovny.

Podnikatelka Kijonková, matka tří dětí, přemýšlela o snadné a levné dopravě od roku 2012, uvést do provozu ji však pomohla až dnešní doba, kdy se používání mobilních aplikací a plateb stalo mezi mladší generací standardem. "Projekt jsme připravovali několik měsíců, otestovali jsme ho na základě požadavků zákazníků a jsme připraveni ho měnit podle dalších potřeb," dodala zakladatelka Zásilkovny s tím, že rozjezd nové služby stál jednotky milionů korun.

Sázka na jednoduchost

Služba funguje jednoduše - redaktorka Aktuálně.cz se při zkoušce systému zařadila do doručování během pěti minut. Základní registrace probíhá tak, že si zákazník stáhne do mobilu aplikaci Zásilkovna, dostupnou pro Android i iOS, a zadá své údaje, konkrétně jméno, telefon a e-mail. Na mobil mu přijde SMS s číslem, které zadá v dalším kroku registrace, a na zadaný e-mail mu přijde potvrzující link. Jeho otevřením je celý proces dokončen. Údaje zadá pouze jednou, každou další zásilku si aplikace pamatuje.

Při odesílání konkrétní zásilky vyplní uživatel údaje o adresátovi, vybere cílové výdejní místo, zvolí dodatečné služby, například dobírku, a zaplatí platební kartou on-line. "Zásilka je tímto zaevidována v systému a zákazníkovi se zobrazí identifikační heslo zásilky. Pak už jen stačí zabalit balík, donést ho na libovolné podací místo a sdělit obsluze toto pětimístné heslo. Obsluha si vyjede štítek, nalepí ho na zásilku a odešle ho do depa. Následující den už může být balíček na zvoleném výdejním místě," uvedl Ondřej Žák, výkonný ředitel Zásilkovny.

Firma se podle něj snažila nastavit základní parametry co nejjednodušeji, aby lidé nemuseli luštit složité ceníky. Pro všechny zásilky tak zatím platí jedna cena a jeden velikostní a hmotnostní limit. Za 65 korun + 19 korun na dobírku tak jde zaslat jakýkoliv balík do hmotnosti čtyř kilogramů, jehož nejdelší strana měří 50 centimetrů a součet délky, šířky a výšky se vejde do 120 centimetrů.

Pokud zákazníci splní zadané limity, mohou poslat balíček jakéhokoliv tvaru a barvy, tedy například i bílou igelitovou tašku přelepenou pouze lepicí páskou nebo zboží zabalené v černé fólii či kartonovém nebo plastovém tubusu.

Reklamace budou bez handrkování, slibuje firma

Jednoduchá má být i reklamace. Každá zásilka má automaticky hodnotu 300 Kč. Pokud firma zásilku rozbije či ztratí, automaticky vyplatí každému uživateli tuto částku, údajně bez jakýchkoliv dalších diskusí. "Chtěli jsme, aby zákazníci neztráceli dohadováním o reklamaci další čas," vysvětluje Kijonková. Hodnotu balíku je však možné navýšit až do 5000 korun, každých 100 korun vyjde na dalších 50 haléřů.

Cena, se kterou firma službu rozjíždí, bude pro ostatní přepravce na poli soukromých osob silně konkurenční. Nabídku jednotlivých firem sice nejde jednoznačně porovnat, protože každá společnost účtuje zásilky podle jiných parametrů (vliv hraje hlavně hmotnost, rozměry zásilky, přepravovaná vzdálenost), v oblasti přepravy balíků do čtyř kilogramů je ale jednou z nejlevnějších.

Například u České pošty vyjde doručení nejmenší zásilky na pobočku (Balík Na poštu) 109 Kč a přímo k adresátovi (Balík Do ruky) pak 129 korun. Nicméně pokud člověk pošle přes Českou poštu obyčejné doporučené psaní o hmotnosti do jednoho kilogramu, zaplatí jen 60 korun a za zásilku do dvou kilogramů zaplatí 66 korun.

Zásilkovna, která je součástí skupiny Packeta a jež byla dosud svým byznysem napojena na internetové obchody, má v Česku zhruba 1800 výdejních míst. Ve východní a střední Evropě jich má 2400 a do října chce jejich počet rozšířit na 3000.

Od nové služby si slibuje, že během letošního roku pomocí ní přepraví až milion zásilek, což je zhruba šest procent celkového objemu letos odhadovaných přepravených zásilek (18,5 milionu). "Očekáváme, že lidé si budou posílat hlavně oblečení a sběratelské předměty, tedy to, co se prodává na bazarových a aukčních serverech," doplňuje Kijonková.

Zásilkovna loni zvýšila svůj obrat o 70 procent na 790 milionů korun, v letošním roce očekává obrat ve výši 1,3 miliardy korun. Nyní působí v 15 státech, do konce letošního června chce být ve všech zemích Evropské unie a uvažuje o expanzi do Asie. Připravuje také přepravu nadměrných zásilek, doručování mezi osobami na konkrétní adresy a doručování do zahraničí.

Počet výdejen zboží zakoupeného v českých e-shopech loni přesáhl 9600, což je meziroční nárůst o téměř sedm procent, uvedla ČTK. Největší počet výdejen má právě Zásilkovna, kurýrní služba PPL má 1350 výdejních a podacích míst PPL ParcelShop a Uloženka přes 500 míst. Česká pošta, která má 3200 poboček, zvýšila v minulém roce počet svých automatických výdejen Balíkovna zhruba o 100 na celkových 170, doplnila agentura.