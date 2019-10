V pražských obchodech předstírali cizince. Při placení je podvedli v každém pátém

Podvody na cizincích jsou v pražských obchodech s potravinami poměrně rozšířené, dějí se ve více než pětině případů. Zjistili to autoři studie, která se zaměřila na 260 pražských obchodů s potravinami, koloniálů či večerek. Klíčovou roli sehráli figuranti.

Vyplývá to z nově zveřejněné studie pěti českých ekonomů, působících na tuzemských univerzitách, kterou na svém webu zveřejnil akademický žurnál Journal of Behavioral and Experimental Economics.

Ve vybraných prodejnách předstírali cizince, kteří nejsou dobře sžiti s českou měnou, nevyznají se příliš v jejích jednotlivých mincích či bankovkách, takže při nákupu drobného zboží představují potenciálně snadný terč nekalého jednání prodavačů a pokladních.

Figuranti proto záměrně uváděli prodávající a pokladní do situace, kdy jim mohli vrátit zpět méně peněz, než měli. Autoři studie pak sledovali, v kolik případech prodávající a pokladní svodu nekalého obohacení skutečně podlehnou. Stalo se tak v 21 procentech obchodů, tedy ve více než 50 prodejnách. Figuranti přitom 'nechávali navíc' nekalým prodávajícím 54 procent hodnoty průměrného nákupu.

Muži podváděli a současně byli podváděni častěji než ženy, avšak rozdíl mezi oběma pohlavími nebyl nikterak výrazný. Nekalé jednání prodávajících nastávalo častěji v ranních než večerních hodinách.

"Autoři tak nepotvrdili hypotézu, známou v odborné literatuře jako 'morning morality effect', že v ranním a dopoledním čase lidé obecně jednají čestněji než v hodinách odpoledních a večerních. Hypotéza staví na tom, že člověk se během dne postupně unavuje a vyčerpává, takže slábne jeho určitá duševní síla odolávat pokušení nekalého a amorálního jednání," řekl analytik Czech Fund Lukáš Kovanda.

Celkově autoři ve studii konstatují, že obelhávání zákazníků je v daných obchodech poměrně rozšířené a že k němu intenzivněji dochází v centrální části města, kde existuje až třikrát větší pravděpodobnost okradení než ve zbytku české metropole.