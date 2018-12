Ministr Toman zvažuje zákaz reklamních letáků. Tvrdí, že jsou pro firmy neekonomické

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) přemýšlí o zákazu papírových letáků s aktuální slevovou nabídkou obchodních řetězců. Je to jedna z věcí, o které jedná se Svazem obchodu a cestovního ruchu (SOCR), uvedl v České televizi. Další novinkou by mohly být povinné dlouhodobější smlouvy pro dodavatele od obchodních řetězců.

Ministr se již dříve nechal slyšet, že by chtěl uzákonit, aby se potraviny v ČR nedaly prodávat za podnákladové ceny. Nechce však úplně rušit slevové akce. Podle něj však bude ještě záležet na diskusi s obchodními řetězci, konkrétní výsledky by se mohly objevit na začátku příštího roku, kdy má na jednání přinést SOCR konkrétní návrhy změn. Zatím tak diskuse není uzavřená, dodal.

Papírové letáky nejsou podle Tomana pro řetězce ekonomické, ale také zatěžují životní prostředí. "Je to jedna z cest, o které se bavíme," uvedl ministr.

Do zákona by se také mohla dostat definice slevové akce. Nemuselo by pak docházet k tomu, že některé spotřební zboží je ve slevě deset a více měsíců v roce.

Jak ministr již dříve uvedl největší podíl zboží prodaného v akci, a to 80 procent, je u másla či vajec.

V diskusi o prodejních praktikách hovořila také eurokomisařka Věra Jourová o takzvané dvojí kvalitě potravin. Podle ní by se mělo stihnout do voleb do Evropského parlamentu v příštím květnu schválit legislativu, která by označila prodávání potravin pod tou stejnou značkou v podobných obalech, ale s jiným složením za nekalou obchodní praktiku.

Komise nyní testuje výrobky, aby měla verifikovaná data, že dvojí kvalita problémem je. U 65 produktů z pěti členských států komise nalezla rozdíly, nyní se chystá testovat dalších 140 produktů, výsledky by měly být v příštím roce.

České ministerstvo se zpřísněním evropské legislativy souhlasí, podle Tomana jde obecně o problém západních států, kde jsou nadnárodní výrobci, nikoliv českých producentů.

Český stát provedl loni několik testování kvality potravin. Z posledního šetření vyšlo, že z 21 testovaných dětských výživ, krmiv pro domácí zvířata a privátních výrobků obchodních řetězců prodávaných v podobném obalu v Německu, Rakousku, Česku, Slovensku a Maďarsku, jich bylo stejných sedm. Tři výrobky byly mírně odlišné, 11 jich bylo jiných.