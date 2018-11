Slevy se rozpouští. Nekonečný Black Friday způsobil, že Češi klikali v e-shopech méně

Polovina českých e-shopů zaznamenala letos menší zájem o svátek slev Black Friday. V roce 2017 české elektronické obchody registrovaly téměř o 30 procent více kliknutí za sekundu, než tomu bylo letos.

Počet kliknutí zákazníků e-shopů dosahoval v minulých letech na Black Friday zhruba šestinásobku a někdy až jedenáctinásobku průměrného provozu. Letos se provoz zvýšil jen na 4,8násobek.

Útraty Čechů v minulém týdnu během slevových akcí však i přesto dosáhly rekordních 4,2 miliardy korun, což je v meziročním srovnání zhruba o 19 procent více než před rokem.

Informace vyplývají z analýzy společnosti VSHosting, která podle svých slov zajišťuje provoz pro 40 procent elektronických obchodů na českém a slovenském trhu.

Průměrem analyzovaných e-shopů je zhruba 100 kliknutí za sekundu, při marketingových kampaních se tato cifra bez obtíží dostane i přes tisícovku.

Šéf společnosti VSHosting Damir Špoljarič vidí za poklesem zájmu prodlužování původně jednodenní slevové akce na celý týden, někdy však i měsíc. "V posledních letech stále více elektronických obchodů rozprostře slevové akce do několika dnů, v některých případech i týdnů před samotným začátkem Black Friday," vysvětluje Špoljarič a dodává, že rozprostření nákupů je podle něj chytré řešení kvůli hrozícímu přetížení serverů.

Firmy, které rozloží akce do několika dnů, navíc umožňují zákazníkům v klidu si zboží vybrat. Pro takový postup se rozhodla Alza.cz, Mironet, Mall.cz či TSBohemia.

"I přes fakt, že Black Friday má být jednodenní akcí, lidé oceňují zejména možnost klidnějších nákupů, které tak mohou zrealizovat méně hekticky," dodává k zájmu zákazníků Špoljarič.

Podle ředitele Marketingového institutu však z protahování podobných slevových akcí nevede cest zpět. "Zákazníci budou slevy příště očekávat, což může směřovat k ještě nižším maržím, nebo ještě větší polarizaci. Stane se to, že lidé budou nakupovat jen ve výprodejových dobách," uvedl ředitel Marketingového institutu Tomáš Pouch.

Například Datart dodržuje jednodenní Black Friday na konci listopadu. "Black Friday je u nás stále oblíbenější, což potvrzují i loňské tržby, které byly o 30 procent vyšší než v předchozím roce. Oproti klasickým týdnům čekáme nárůst tržeb o 50 procent," uvedla mluvčí Iva Pavlousková. Také Notino.cz začne se slevami až 19. prosince.

Každoročně od ledna přibližně do poloviny listopadu je průměrný počet požadavků na velikostí střední e-shop 42-85 kliknutí za sekundu. Kapacitně větší elektronické obchody a e-shopy s probíhající slevovou akcí se průměrně dostanou k rozmezí 160 -190 kliknutí za sekundu.

V kombinaci s malými e-shopy činí průměrný počet požadavků zhruba 100 kliknutí během jedné sekundy. Tato hodnota se právě během akce Black Friday dostává v průměru na přibližně šestinásobek své hodnoty. Výjimkou však nejsou případy, kdy e-shop zaznamená nápor až dvanáctinásobný.

Černý pátek vznikl v Americe, kde zahajuje předvánoční nákupní sezonu. Je to tak jeden z největších nákupních dnů co do výše tržeb. Označení Černý pátek zřejmě vzniklo jako popis komplikací, jimž museli řidiči a policisté čelit kvůli výjimečně silné dopravě způsobené náporem nakupujících.