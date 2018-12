Inspekce zakázala speciální vitamínové kapsle. Víc vitamínu má i okurka, ukázal test

Méně vitamínu C než okurka nebo cibule měl švýcarský doplněk stravy Fytofontana Aurecon Ring stop, jehož prodej nyní zakázala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Laboratorní rozbor odhalil, že přípravek obsahuje až téměř dvěstěkrát nižší množství vitamínů, než sliboval na obalu, vyplývá z tiskové zprávy SZPI.

Podle informací uvedených na obale měl přípravek obsahovat například 178 miligramů vitamínu C ve dvou kapslích. Skutečný obsah byl ale nižší než jeden miligram na dvě kapsle. Přitom třeba ze 100 gramů obyčejné okurky by strávník získal dva miligramy vitamínu C a ze stejného množství cibule pět miligramů.

Podobně ošizené bylo v přípravku i množství vitamínu B1 a B6. Namísto 0,6 miligramu vitamínu B1 obsahovaly dvě kapsle 0,0114 miligramu tohoto vitamínu a místo 0,6 miligramu vitamínu B6 rozbor zjistil pouze 0,0076 miligramu. "Inspektoři SZPI proto nařídili neprodlené stažení závadné šarže z trhu a zahájí správní řízení o uložení pokuty," uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Přípravek vyrobila společnost Herb-pharma AG Schweiz a prodávala jej ostravská firma Pharmos.