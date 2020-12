Konec týdne slevové masáže: Kolik zlevnili prodejci ve skutečnosti a co byl jen klam

Slevy se u těch největších e-shopů týkaly většinou jednoho až dvou procent veškerého nabízeného zboží, což znamená přibližně 10 000 produktů. Velcí prodejci již s cenami kvůli optickému zvýšení slev většinou nemanipulovali. Z reálných cen vycházeli při zlevňování velké e-shopy jako Alza.cz, Mall.cz nebo CZC.

"Loni jsme navázali spolupráci s Hlídačem shopů a letos nám pomohli udělat cenový audit jak pro náš srpnový, tak zejména listopadový Black Friday. Těsně před začátkem listopadového Black Friday jsme pak upravili výpočet tak, jak bude zanesen do českého právního řádu nejpozději v průběhu roku 2022. Sice jsme komunikovali nižší slevy, ale jsem přesvědčen, že zákazníci ocení transparentnost slev," uvedl místopředseda představenstva Alzy Petr Bena.

I letos se ale našly obchody, které využily Black Friday ke klamání svých zákazníků. Zdražily produkty na několik dnů těsně před akcí, aby je pak mohly zlevnit.

Například prodejce elektroniky Okay podle Hlídače cen manipuloval s cenami, aby uměle navýšil slevu. Do Black Friday akce dal 8135 výrobků, tedy polovinu celkové nabídky. U 770 z nich Hlídač cen zjistil navýšení referenční, tedy přeškrtnuté, ceny těsně před a nebo v průběhu Black Friday. Jimi propagovaná sleva byla v průměru 44 procent, ve skutečnosti v průměru zlevnil jen o jedno procento.

Manipulace s cenami odhalil server Hlídač rovněž v nabídce prodejců elektroniky a počítačů Datart nebo Mironet.

Na co pozor během Black Friday

Na to, co by si měli zákazníci během Black Friday ohlídat, se Aktuálně.cz zeptalo marketingového specialisty Roberta Němce.