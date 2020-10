Češi skupují webkamery. Rodiče se chystají na domácí výuku, vysvětlují si to prodejci

Po notebookách začali Češi ve velkém skupovat webové kamery. Jejich prodeje za poslední čtvrtletí stouply až o stovky procent, v poslední týdnu pak meziročně i o tisíce procent, potvrzují prodejci oslovení on-line deníkem Aktuálně.cz. Kromě toho, že firmy přesouvají své zaměstnance na práci z domova, si chystají své zázemí také rodiče - ti se tak připravují na nařízenou distanční výuku dětí.

"Současný zájem o webkamery již překonal prodeje z jara. Za minulé čtvrtletí vyrostl ve srovnání s loňským rokem o 600 procent. Za minulý týden prodeje meziročně vyletěly dokonce o rekordních 6600 procent," potvrzuje za e-shop Mall.cz tisková mluvčí Pavla Hobíková.

Jednoznačnou souvislost přitom mluvčí vidí s přípravou lidí a firem na přísnější vládní opatření související s druhou koronavirovou vlnou.

Středoškolákům a žákům 2. stupně základních škol byla v uplynulých dnech v rámci boje s pandemií koronaviru nařízena střídavá distanční výuka, od 14. října pak vláda prezenční výuku zakázala úplně a tento zákaz dočasně rozšířila i na ostatní vzdělávání s výjimkou mateřských škol.

"Většina firem opět přesouvá své zaměstnance na práci z domova a rodiče i školy se připravují na distanční výuku a budují si doma zázemí," říká Hobíková. Mall.cz má v současnosti skladem dvacet modelů, přičemž ty nejprodávanější jsou do tisíce korun.

Konkurenční e-shop Alza.cz už na jaře registroval nárůst prodeje webkamer o více než 1300 procent. "Se zaváděním dalších opatření se nyní situace z jara začíná opakovat, rodiny se vybavují na distanční výuku a práci z domova, zájem o IT vybavení roste. Po webkamerách je obrovská poptávka," potvrzuje místopředseda představenstva Petr Bena.

Za třetí čtvrtletí Alza.cz prodala šestkrát více webkamer než v loňském roce za stejné období. "Trend pokračuje i v čtvrtém kvartále, kdy jsme za prvních 10 dnů v říjnu prodali více webkamer jak za celý čtvrtý kvartál roku 2019, a to nám ještě ani nezačala hlavní sezóna," říká Bena.

Na e-shopu CZC.cz se podle obchodního ředitele Tomáše Pilského nárůst prodejů webkamer zvýšil oproti létu o 300 procent. "I větší množství zboží se vyprodává během několika dní," říká s tím, že meziročně se prodeje webkamer zvedly o 900 procent.

Datart pozoruje zvýšené prodeje webkamer v posledních čtyřech týdnech, kdy se poptávka zvýšila o 170 procent . "Prodeje navíc stále sílí, nejvýrazněji rostly v posledním týdnu, kdy se zvýšily o 50 procent oproti týdnu předchozímu. Očekáváme, že tento trend bude, s ohledem na nárůst práce z domova a omezení prezenční výuky, pokračovat," odhaduje mluvčí prodejen s elektronikou Eva Kočicová.

Výpadek u notebooků

Zájem dlouhodobě roste také o notebooky. Jejich dostupnost se ale oslovených obchodníků každým dnem zhoršuje. "Oproti létu evidujeme nárůst prodeje notebooků o více než 100 procent a některé modely se vyprodávají," vypočítává za CZC.cz Pilský. Meziročně se na tomto e-shopu zvedly prodeje notebooků o polovinu.

V prodejnách Datart se začali zákazníci notebooky výrazněji vybavovat od začátku září - tehdy se jejich prodej zvýšil o 60 procent.

"Už několik týdnů děláme vše pro to, abychom si u našich dodavatelů zajistili co největší zásoby. Vzhledem k dopadům pandemie na asijskou produkci je ale jasné, že u některého sortimentu a modelů dojde k výpadkům," vysvětluje za Mall.cz Hobíková. "V současné době vykupujeme vše, co na trh dorazí a je volné skladem v distribuci. Nedostatkového sortimentu je poměrně hodně a zlepšení můžeme očekávat až v lednu nebo únoru," popisuje situaci na trhu.

V kategorii notebooků je podle Hobíkové největší zájem o modely do 20 až 25 tisíců korun. Celkově Mall.cz zaznamenal až trojnásobný nárůst prodejů, jsou ale i modely, kde prodeje vyskočily i desetinásobně.

Také na Alza.cz patří mezi nejžádanější nižší střední cenové hladiny notebooků do 20 tisíc korun, ovšem také se začíná projevovat globální zvýšení poptávky a některá omezení výrobních kapacit, připomíná firma.

Alza.cz, Mall.cz a Datart patří mezi největší prodejce elektroniky patří v Česku. Největší tuzemský internetový prodejce Alza.cz loni podle předběžných výsledků meziročně zvýšil obrat o 17,6 procenta na 29,3 miliardy korun bez DPH. Tržby Datartu v Česku a na Slovensku loni dosáhly téměř 9,9 miliardy korun, meziročně vzrostly o 32 procent.