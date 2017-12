Výprodeje začínají, obchody lákají na slevy až 80 procent. Alza opět čaruje s čísly

před 3 hodinami

Praha - Povánoční výprodeje dnes spouští řada obchodníků také v kamenných prodejnách. V e-shopech často začaly už v pondělí. Sezonními výprodeji si obchodníci uvolňují místo ve skladech, aby mohli nakoupit nové zboží. Internetové obchody Alza či CZC lákají na slevy až 80 procent.

Velké obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních se dnes otevírají po dvou a půl dnech zákazu prodeje. Ten opět porušil největší tuzemský e-shop Alza, který otevřel své prodejny už 26. prosince.

Od České obchodní inspekce už Alza dostala pokutu 230 tisíc korun kvůli prodeji během loňského 28. října a 26. prosince. Firma se proti ní chce bránit u soudu. Při opakovaném porušení zákona přitom pokuta může stoupnout, maximum je teoreticky až pět milionů korun.

Alzu opět kritizují i spotřebitelé kvůli umělému zvětšování slev. Stejně jako při předchozích dvou povánočních výprodejích nebo při letošní akci Black Friday totiž počítá některé slevy z "původních cen", za které je v předchozích týdnech ve skutečnosti neprodávala ani ona, ani konkurence.

Alza na webu zdůrazňuje, že původní cena zboží je ta, za niž ho "nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí, nebo cena nezávazně doporučená výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu".

Podobné triky s výší slev zkoušeli během letošního černého pátku i konkurenční Mall.cz nebo CZC.cz. Analýza společnosti Apify ukázala, že reálná sleva dosáhla u Alzy jen dvaceti procent, u Mallu patnácti procent a u CZC šesti procent.

Porovnávač cen Heureka, který Alza loni opustila, spočítal průměrnou skutečnou slevu v tuzemských e-shopech během black friday na 17 procent.

Česká obchodní inspekce tvrdí, že podobné praktiky většinou nejsou porušením zákona. Ceny nejsou regulovány a jasně není definována ani původní nebo běžná cena. Zákon nicméně zakazuje klamavé praktiky - například i tu, "která sice obsahuje pravdivou informaci, ale může přimět spotřebitele k nákupu, který by jinak neučinil, protože jej uvádí nebo je schopna uvést v omyl ohledně ceny nebo způsobu výpočtu ceny anebo existence konkrétní cenové výhody".

Férověji z pohledu běžného spotřebitele se opět snaží postupovat třeba řetězec Datart. "Slevy vždy počítáme z reálných cen, za které výrobky skutečně prodáváme. Povánoční slevy jsme vypočítali z cen z poloviny prosince," říká jeho mluvčí Iva Pavlousková. Datart nyní slibuje průměrnou slevu více než 35 procent, příslušenství zlevní až o 80 procent. V lednu pak spustí druhou vlnu výprodejů, kam bude doplňovat další výrobky.

Obchodní řetězec Tesco zařadil dnes do výprodeje stovky produktů - sortiment hraček, vánočních dekorací, oblečení, kosmetiky nebo vybraných domácích potřeb a elektroniky.

Výprodeje začínají také v řetězci Ikea, potrvají až do 17. ledna. "Zahrnují několik set produktů napříč celým sortimentem od nábytku až po bytové doplňky. Slevy dosahují výše až 50 procent. Každý z našich obchodních domů má vlastní výprodejovou nabídku," říká mluvčí Zdenka Pecková.

V prodejnách Expert Elektro poběží výprodeje do konce ledna nebo do vyprodání zásob. "Do povánočních výprodejů zařadíme široký sortiment zboží včetně nejžádanějších kategorií, jako jsou mobilní telefony, IT technika, malé kuchyňské spotřebiče, bezdrátové příslušenství nebo herní elektronika," uvádí vedoucí marketingu Zuzana Adámková.

"Cílem výprodejů je doprodání skladových zásob staršího zboží ještě předtím, než naskladníme nové položky. Ale vedle toho budou slevy i na standardní sortiment," říká mluvčí řetězce Euronics Lenka Mastešová.

Výprodeje už odstartovaly i v nákupním centru Freeport Fashion Outlet. "Ještě nižší ceny se promítnou prakticky do veškerého sezonního sortimentu. Půjde o klasickou zimní i jarní kolekci a sportovní oblečení a obuv," upřesňuje marketingová manažerka centra Anna Karásková.

