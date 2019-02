Zbytkoláda i ve vaší lednici. Potravinová banka spustila zavařování nerozdaného jídla

před 2 hodinami

Potravinová banka zavařuje ovoce a zeleninu, jež nestačí rozdat. | Video: Tomáš Cetkovský, Iva Špačková | 01:05

Nestačíte sníst zeleninu, která vám vadne před očima z vašeho posledního nákupu? Napěchujte ji do sklenice, zalijte lákem a dejte si ji třeba za měsíc k obědu. Právě snaha o to, aby se nemuselo nic vyhodit, přiměla Potravinovou banku k tomu, že se pustila do zavařování. Dělá to už rok a zachránila tak několik tun potravin.

Potravinová banka pro Prahu a střední Čechy dostává každý pracovní den od řetězců tuny jídla, které kupující nestačili koupit. Každý den ho zadarmo rozdává lidem, jež se ocitli v krizi. Když jí však v pátek zůstanou ve skladu takové potraviny, které už nevydrží do pondělí, hrozilo by, že je bude muset vyhodit. Infografika Rajčata či papriky v lednici? Špatně! Vyzkoušejte si, jak správně skladovat potraviny Před rokem se začalo ve skladu banky hromadit tolik končící zeleniny, že to banku přimělo k akci. Vyčlenila několik lidí, kteří začali zeleninu zpracovávat. "Kdybychom to nezavařili, museli bychom to vyhodit. Zavařování je jediný způsob, jakým můžeme trvanlivost prodloužit, a to minimálně o rok," vysvětluje Yana Pancheva, mluvčí Potravinové banky Praha a Středočeský kraj. U lidí se zavařená zelenina ujala, a tak v létě začali zaměstnanci banky dělat ze sezonního ovoce také marmelády. O sladkou i slanou variantu Zbytkolády je největší zájem v zimě, kdy je čerstvého ovoce a zeleniny málo. Chudí holdují nezdravému jídlu a neumějí vařit. Potravinová banka je to začne učit číst článek Loni dostala pražská a středočeská potravinová banka od řetězců celkem 997 tun potravin. Ovoce a zelenina tvořily zhruba pětinu celého objemu. "Zavařením se podařilo zachránit asi pět tun potravin, což odpovídá v přepočtu zhruba deseti tisícům porcí jídla," dodává Pancheva. Vedle rozdávání jídla a vaření zbytkolády se snaží tato banka také naučit chudé vařit z kvalitních surovin. Na konci února rozjede komunitní kuchyň, kde se budou potřební pod dozorem profesionálních kuchařů učit vařit. Jak se řetězce zapojily do darování přebytků v roce 2018 Řetězec Podíl v % Tesco 38 % Makro 26 % Albert 14 % Kaufland 11 % Globus 5 % Penny 2 % Ostatní 4 % Celkem 2473 tun darovaných potravin Zdroj: Česká federace potravinových bank Česká federace potravinových bank, která sdružuje 15 organizací, za loňský rok získala od řetězců téměř 2 500 tun potravin v hodnotě v hodnotě 225 milionů korun. Největším dárcem byla společnost Tesco, na druhém místě se umístilo Makro a na třetím Albert. Recept na zeleninovou Zbytkoládu Ingredience: Zelenina, která je po ruce (paprika, rajčata, cibule…); 1,5 litru vody; 0,5 litru octa; 250 gramů cukru (lze nahradit sacharinem); 40 gramů soli; kuličky černého pepře; kuličky nového koření; bobkový list; olej; hořčičné semínko Postup: Očištěnou zeleninu nakrájejte na malé kousky a napěchujte ji do sklenice, do níž předem dáte 6 kuliček černého pepře, 4 kuličky nového koření, 2 bobkové listy, 1 lžíci oleje a 1 lžíci hořčičného semínka. Ze zbývajících ingrediencí připravte lák, kterým sklenice naplněné zeleninou zalijte. Sterilujte v hrnci naplněném vodou po dobu 15 minut (po uvedení vody do varu stačí snížit teplotu a nechat vodu probublávat).