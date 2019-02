Chudí holdují nezdravému jídlu a neumějí vařit. Potravinová banka je to začne učit

Chudí lidé nemají peníze na zdravé potraviny. Když je následně dostanou od charitativních organizací, mnoho z nich neví, jak s nimi naložit. Potravinová banka to chce změnit. Brzy otevře komunitní kuchyň, kde se budou lidé v nouzi učit vařit pod dohledem profesionálů.

Potravinová banka pro Prahu a střední Čechy chce na konci února otevřít ve Zdibech u Prahy komunitní kuchyň. Minimálně třikrát za měsíc v ní chce pod dohledem profesionálních kuchařů pořádat kurzy vaření pro klienty charitativních organizací či jednotlivce, kteří se ocitli v tíživé situaci.

To jsou například matky samoživitelky, nezaměstnaní, lidé bez domova, invalidní důchodci či osamělí senioři nebo i cizinci, kteří čekají na první výplatu. Ti všichni dostávají od banky v případě nouze potravinové balíčky, ale často nevědí, jak mají darované potraviny zpracovat.

"Naši klienti jsou většinou chudí lidé se špatnými stravovacími návyky. Jsou zvyklí jíst pečivo, konzervy, uzeniny a instantní polévky. Čerstvé ovoce, zeleninu a maso si nemohou dovolit, takže s těmito potravinami ani neumí zacházet. Špatné stravování má pak vliv na jejich život, zdraví, děti. My jim tímto chceme pomoci dostat se ze začarovaného kruhu," vysvětluje Věra Doušová, ředitelka Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj, proč se rozhodla kurzy spustit.

Kurzy budou probíhat v pátek či v sobotu, tedy ve dny, kdy potravinová banka nerozdává jídlo klientům a má čas na osvětu. Chudé budou do vaření zaučovat profesionální kuchaři z restaurací, s nimiž banka spolupracuje.

Generálku, na kterou se dostavilo přes deset klientů, vedl Noam Darom z vegetariánské restaurace Etnosvět, která kuchyň vybavila nejpotřebnější technikou. Své žáky seznámil s tím, že budou vařit polévku minestrone, vepřové špízy s omáčkou a vařeným bramborem a jablečný crumble jako zákusek.

Všichni se museli zapojit do přípravy surovin. Někdo krájel brambory, jiný jablka, další drtil ořechy a někdo šlehal bílky. Noam jim přitom vysvětloval, na jak velké kousky je dobré zeleninu krájet, proč se například oloupaná jablka namáčejí do vody (aby nezačala tmavnout) a že je lepší si suroviny na sobotní oběd připravit už v pátek večer, aby pak vaření nezabralo mnoho času.

"Jsem ráda, že tu mohu být. Některé recepty jsou pro mě úplně nové, například polévka," říká Vlastenka Krišan, krajanka, která přišla ze Srbska a hledá si v Česku práci. "Vařit umím, ale dívat se, jak s jídlem zachází profesionál, to je úžasné. Člověk se lecčemu přiučí," pochvaluje si Serafína Lavová z organizace Mamma Help.

Spokojen s vařením, které trvalo zhruba dvě hodiny, byl i Darom. "Bylo to výborné. Lidi to zajímalo a úžasně se do toho zapojili. Snažil jsem se vybrat praktická nízkonákladová jídla, která jdou uvařit za dvacet minut, když si člověk předem udělá důkladnou přípravu," říká zástupce šéfkuchaře Etnosvěta.

Pokud se kurzy, na které se vejde až čtyřicet lidí, osvědčí, hodlá je potravinová banka využívat i pro širší veřejnost. Například pro žáky škol, kteří už dnes chodí na exkurze do skladů, aby se seznámili s tím, jak banka pomáhá chudým.

"Není to jen o té pomoci, ale o širší osvětě, která má lidi naučit potraviny skladovat, správně plánovat nákupy a neplýtvat při vaření. Celkově se jedná o to, vzbudit v lidech úctu ke zdrojům, které je tak náročné získat," dodává Doušová.

Potravinová banka pro vaření využije suroviny, které dostává od obchodních řetězců nebo výrobců potravin, jako je Nestlé, Madeta či Coca-Cola. Loni od nich takto získala 997 tun potravin (všechny potravinové banky v ČR získaly loni od řetězců 2473 tun jídla v hodnotě 225 milionů korun).

Banka dále potraviny zadarmo rozdává potřebným, kterých je v rámci 150 organizací jako Naděje, Charita, Armáda spásy, Diakonie či Magdaléna zhruba 22 tisíc. Zadarmo bude pořádat i kurzy vaření. Pokud by na vaření potřebovala dokoupit některé ingredience, dokoupí je z vlastních zdrojů, které získává například ze sponzorských darů.