"Strhla se mela." Lidé se od středy kvůli vládním spekulacím předzásobují respirátory

Kamenné prodejny lékáren i e-shopy se v těchto dnech potýkají s enormním zájmem o respirátory třídy FFP2, hovoří o nákupní horečce. Zvýšenou poptávku vyvolalo středeční vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO), že by v obchodech nebo třeba dopravě mohlo být povinné nosit chirurgické roušky či respirátory. Jeho slova zopakoval na páteční tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

"V okamžiku, kdy to Babiš vyřkl, se na Lékárna.cz strhla nákupní mela. Během tří hodin jsme vyprodali to, co nám jindy stačí na čtrnáct dní. Ještě včera (ve čtvrtek, pozn. red.) byla poptávka pořád vysoká," popsala pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí internetového obchodu Lékárna.cz Romana Žatecká.

Babiš ve středu uvedl, že vláda zvažuje možnost, zda po vzoru Německa a Rakouska nezavést v hromadné dopravě a obchodech povinnost nosit chirurgické roušky a respirátory. "Zpráva vyvolala okamžitý zájem jak zákazníků internetové lékárny Pilulka.cz, tak pacientů v kamenných lékárnách. Prodeje respirátorů stouply o více než 3000 procent, prodeje chirurgických roušek o více než 100 procent," sdělila mluvčí on-line lékárny Pilulka.cz Kateřina Schotliová.

Blatný přitom na páteční tiskové konferenci ujistil, že není důvod respirátory třídy FFP2 vykupovat. Uvedl taktéž, že si je vláda vědoma toho, že jejich pořízení je finančně nákladné. Taktéž nechce, aby případná nová povinnost způsobovala lidem nějakou extrémní zátěž. Současně ale zopakoval, že nošení tohoto typu ochranné masky může výrazně omezit šíření koronaviru včetně nové mutace tam, kde je to riziko největší.

Vláda podle ministra diskutuje i o možnosti zajistit prodej respirátorů za přiměřené ceny tak, aby si je všichni mohli dovolit. Analytici v pátek uvedli, že by povinné respirátory vyšly rodiny na tisíce korun měsíčně. Podle srovnávače cen Heureka.cz lze na internetu koupit nejlevnější jednorázový respirátor FFP2 zhruba za deset korun.

Podle Žatecké se ale nyní dodavatelé i prodejci dostali do tlaku, který vznikl z minuty na minutu a byl neočekávaný. "Nikdo na něj nebyl připravený. Neměli jsme tak velké zásoby. Je to nyní stejné jako loni na jaře s rouškami - hledáme jiné dodavatele, abychom respirátory stále mohli nabízet," uvedla.

Vyprodané položky řeší také obchodní portál Nanospace.cz, jak potvrdila jeho provozní ředitelka Lucie Konečná. "Velká část sortimentu nanovlákenných respirátorů FFP2 především ze zlínské společnosti SPUR je od středy večer na Nanospace.cz vyprodaná a lidé si vytvářejí předobjednávky. K pátečnímu odpoledni čekají zákaznici na více než čtyřicet tisíc respirátorů SpurTex FFP2. Hned zkraje příštího týdne přijde do našeho logistického centra velká zásilka těchto respirátorů a další dodávky budou následovat. Objednávky z druhé poloviny tohoto týdne budeme pochopitelně odbavovat přednostně," sdělila.

Lidé se předzásobují, i když nařízení zatím neplatí

Ostatní respondenti, které Aktuálně.cz oslovilo, ale ujišťují, že zásob je dostatek a panika, která se konala kvůli nedostatku roušek při první vlně koronaviru téměř před rokem na jaře, nehrozí. Například česká firma Good Mask pak tento pátek uvedla, že chce v průběhu února zvýšit denní výrobní kapacitu respirátorů FFP2 ze současných zhruba 250 tisíc kusů na jeden milion.

"V současné době máme skladem přes 300 tisíc kusů respirátorů v různých baleních, takže na rostoucí poptávku jsme velmi dobře připraveni," řekla Pavla Hobíková, mluvčí e-shopu Mall.cz, který má tyto produkty taktéž ve své nabídce. "Zájem zákazníků překonal naše očekávání. Prodeje vyskočily o více než 2500 procent," řekla s tím, že lidé se začali předzásobovat, byť zatím není jasné, zda nařízení vstoupí v platnost.

Podle tajemníka Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Pavla Malúše byl největší zájem o toto zboží ve středu, kdy se prodej ve srovnání s předchozími lednovými dny zvedl zhruba sedmadvacetkrát. Nyní je ve srovnání se středou zhruba na polovině. Třeba za celý čtvrtek tak lidé skoupili to, co dříve zmizelo až za čtrnáct dní.

Zákazníci tak podle něj stále vnímají to, že chvíle, kdy vláda vyhlásí povinnost nosit v některých případech povinně chirurgické roušky a respirátory, může nastat. "Sklady jsou plné. V tomto směru není žádná nouze," ujistil ale.

Rekordní leden

Také šéfka komunikace sítě lékáren Benu Alžběta Poršová tvrdí, že obchody dokážou zvýšenou poptávku v případě, že by nařízení začalo být platné, pokrýt. "Během uplynulých dvou dnů jsme zaznamenali zvýšený zájem o FFP2 respirátory. Naše lékárny jsou dostatečně zásobeny, stejně tak i e-shop, takže zákazníci nemusí mít obavy," sdělila.

Mluvčí lékáren Dr. Max Michal Petrov pak tvrdí, že co se poptávky týče, byl zatím celý leden po dlouhé době rekordní. "Vyšší denní prodeje jsme zaznamenali u roušek a respirátorů jen na začátku září. Už v prosinci se oproti listopadu zvýšil - zřejmě kvůli vánočním setkáváním - prodej respirátorů FFP2 na dvojnásobek a tento trend v lednu ještě posílil. Celkové prosincové prodeje byly překonány už včera (ve čtvrtek, pozn red.)," doplnil.

Středeční slova premiéra Babiše pak podle mluvčího způsobila, že denní prodej respirátorů FFP2 vyskočil na pětinásobek průměru. Ani podle něj ale nehrozí prázdné sklady. "Zboží je dostupné jak v našem e-shopu, tak i v kamenných lékárnách. Před chvílí jsem sám kupoval desetikusový set v naší lékárně Na Poříčí v Praze," dodal.

