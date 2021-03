Ministerstvo nepovolilo prodávat pomlázky a vajíčka. Obchody spoléhají na výjimku

Velikonoční zboží, jako jsou vajíčka či pomlázky, jsou o letošních svátcích podle ministerstva průmyslu a obchodu zakázaným zbožím a neměly by se tedy z důvodu vládních omezení na pultech obchodů objevit. Obchody je ovšem nabízejí a odvolávají se přitom na výjimku. Na situaci upozornil zpravodajský server Seznam Zprávy.

"Velikonoční potřeby nespadají do výjimek uvedených v příslušném usnesení vlády, které omezuje maloobchodní prodej. Vymáhání přijatých protikrizových opatření má v kompetenci Policie ČR," uvedla pro sever za ministerstvo mluvčí Miluše Trefancová.

Obchody se hájí tím, že prodávat velikonoční dekorace jim povolil Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR). Například podle řetězce Billa tento druh zboží spadá do sekce pietní zboží a dekorativní zboží pro sváteční příležitosti a podle výjimky se prodávat smí.

Dokument, který SOCR poskytl obchodníkům a kde jsou uvedené právě výjimky, které lze prodávat, je ale podle serveru Seznam Zprávy revidován ještě před vyhlášením přísnějšího lockdownu. Obchody by se tak řídily dle starého ustanovení, které dříve povolovalo například prodej dětských bot nebo provozování papírnictví, což už teď není možné.

Drogerie DM velikonoční sortiment namísto do pietního zboží zařadila do domácích potřeb. "Dle doporučení SOCR lze velikonoční dekorace zahrnout do kategorie domácích potřeb. U této kategorie nedošlo k omezení prodeje. Zákazníci mohou tento druh sortimentu v prodejnách DM zakoupit," uvedl manažer komunikace Jiří Peroutka.

Velikonoční ozdoby prodává například i řetězec Albert, který tuto informaci serveru taktéž potvrdil.