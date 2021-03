První řetězec už nabízí samotesty na covid. U výrobců je rychle shání i další obchody

Obchodní řetězec Kaufland začal prodávat antigenní testy na přítomnost koronaviru. Na prodejnách je možné zakoupit antigenní testy s odběrem z nosu. Ve druhé polovině března pak přidá do nabídky variantu detekce ze slin. Vyplývá to z úterního prohlášení Kauflandu, které má on-line deník Aktuálně.cz k dispozici. Na prodej antigenních testů se chystají také konkurenční řetězce.

"První typ antigenního testu, Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test, funguje na principu odebírání vzorků při výtěru z přední části nosu. Výsledky se posuzují vizuálně po 15 až 30 minutách. Podle klinických testů odhalí přítomnost viru s přesností 98,8 procenta," tvrdí mluvčí řetězce Renata Maierl.

Zákazníci mohou test zakoupit na všech prodejnách, ovšem jen po jednom balení na jednoho zákazníka za den. "V průběhu příštího týdne navíc nabídku rozšíříme o rodinné balení zmíněných antigenních testů - v balení po 25 kusech," dodává Maierl.

Druhý produkt Newgene, jehož dodávku Kaufland naplánoval na druhou polovinu března, dovede zjistit přítomnost covid-19 ze slin. Vyhodnocení je možné do 15 minut. Klinické srovnání u tohoto testu vykázalo přesnost 95,8 procenta, dodává Maierl.

Oba testy jsou na seznamu schválených výjimek ministerstva zdravotnictví. Pokud si tedy takový test koupí živnostník nebo firma, může na něj nárokovat úlevu 60 korun ze zdravotního pojištění. Stát touto formou přispívá nejvýše na čtyři testy na zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) měsíčně.

Další řetězce by mohli podle zjištění on-line deníku Aktuálně.cz zařadit antigenní testy do své nabídky zhruba za týden. "Na našich prodejnách nabídneme zákazníkům antigenní testy ze slin. Se zařazením do nabídky počítáme od 15. března," uvádí za prodejny Penny Market mluvčí Tomáš Kubík.

S dodavateli o dodávkách antigenních testů jedná také Globus nebo on-line supermarkety Rohlik.cz a Košík. "Předpokládáme, že v dohledné době bychom mohli nabídnout k prodeji samotestovací sady na odběr ze slin," potvrzuje mluvčí Lutfia Volfová.

"Ano, chceme je zařadit co nejdříve. Máme v současné době objednané jak výtěrové, tak slinné testovací covid sady, a to po jednotlivých baleních, tak jako multipacky. Čekáme již pouze na dodávku ze strany dodavatelů," dodává za Košík František Brož.

Naopak pro jiné obchodníky prozatím není zařazení samotestů do nabídky aktuální. "To aktuálně možné nebude, momentálně sháníme testy abychom měli vůbec na provoz a hrozí, že v některých obcích budou dočasně uzavírány prodejny," vysvětluje mluvčí prodejen Coop Lukáš Němčík.

"V tuto chvíli testy neprodáváme. Podařilo se nám zajistit dostatečné množství testů pro naše zaměstnance v souladu s vládními opatřeními. Do budoucna zvažujeme možnost, aby si kromě respirátorů, roušek, dezinfekcí a podobného sortimentu mohli zákazníci koupit i testy doporučené vládou a ministerstvem zdravotnictví," říká za prodejny Albert šéf komunikace Jiří Mareček.

Zařazení antigenních testů do nabídky není aktuální ani pro řetězec Lidl. "V současnosti považujeme za předčasné predikovat případnou nabídku samotestů v našich prodejnách," říká mluvčí Tomáš Myler.

Lékárny už domácí testy nabízejí

Testy pro domácí diagnostiku koronaviru už v Česku ovšem nabízejí mnohé lékárny. Podle nich je o ně značný zájem.

"Nejdéle máme v nabídce rychlotesty tří výrobců - JoysBio, SafeCare, NewGene. Nově jsme zařadili Lepu Medical (výtěrové) a V-Chek ('houbičkové' nebo také 'lízátkové') a do nabídky se chystáme zařadit i korejský Humasis. Primárně testovací sety nabízíme na e-shopu, pokud se nám daří uspět s poptávkou po menších baleních, pak i v kamenných lékárnách," řekl ČTK minulý týden mluvčí lékáren Dr.Max Michal Petrov.

Antigenní testy má na skladě i Pilulka.cz. "K dispozici jsou jak testy balené po jednom kuse (189 Kč), tak testy v balení po 25 kusech (3659 Kč), případně po 50 kusech (6490 Kč). Všechny testy jsou certifikovány a schváleny pro samotestování," uvedla v pondělí za lékárny Kateřina Schotliová.

Další velká lékárenská síť, Benu, ve čtvrtek oznámila, že začíná nabízet rychlotest od švýcarské společnosti Lomina A.G., který detekuje protilátky onemocnění covid-19 v krvi. Provedení testu je podle firmy intuitivní a velmi jednoduché, výsledek je znám do pěti minut.

"Vše potřebné k provedení testu je součástí balení, stačí postupovat podle návodu," uvedla lékárnice a odborná konzultantka lékáren Benu Ivana Lánová. Pět kusů testů v balení lékárna prodává za 1250 korun.