před 26 minutami

Štíhlé, zakulacené, podobné lahvím vína či s etiketou, co nešla umýt. Pivní lahve kolují v Česku od 19. století. Plzeňský Prazdroj je do skla plní přes 100 let. Podívejte se, jak vypadaly lahváče v minulosti a dnes a jak se vyrábějí speciální kousky, které navrhnou designéři.