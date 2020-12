Štědrý den a Silvestr s omezením. Zjistěte, jak bude letos v obchodech otevřeno

Otevírací doba obchodních řetězců bude během letošních vánočních svátků rozmanitá. Někteří velcí obchodníci se rozhodli své zaměstnance v pandemii koronaviru ocenit tím, že na Štědrý den dobrovolně zavřou, přestože nakonec nemusejí. Naprostá většina z nich pak zkracuje prodej na Silvestra. Podívejte se, kde si můžete během Vánoc nakoupit.

Momentálně sice v Česku platí protipandemický systém PES, který upravuje i otevírací dobu v maloobchodě a na vyšších stupních zakazuje prodej o všech státních svátcích, podle prohlášení vlády ale otevírací doba velkých obchodů nakonec zůstane stejná jako za normálního stavu.

Za běžné situace jsou velké obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních dotčeny zákazem prodeje. Musí zavřít na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den mohou mít otevřeno do 12. hodiny.

Někteří velcí prodejci se přesto rozhodli své prodejny zcela uzavřít i na Štědrý den. Na první a druhý svátek vánoční však bude zavřeno všude.

"Společnost Lidl se rozhodla na Štědrý den uzavřít své prodejny. Činí tak s ohledem na své zaměstnance, kterým chce i tímto krokem poděkovat za jejich mimořádné pracovní nasazení v tomto náročném roce. Zároveň tím reaguje na aktuální situaci, kdy stále není jasno, jaká protiepidemická opatření budou platit," vysvětluje za Lidl Marek Homolka s tím, že ve dnech od 21. do 23. prosince naopak řetězec prodlouží otevírací dobu ve všech prodejnách od 7 do 22 hodin.

Ke stejnému kroku se rozhodl Penny Market. "Všichni za sebou máme náročných 12 měsíců, a proto vnímáme, že to nejcennější, co můžeme našim lidem dát, je čas s jejich nejbližšími. Proto všechny naše obchody zůstanou na Štědrý den zavřené," dodává jednatel Penny Mathias Mentrop. Penny od pondělí do středy rovněž prodlouží otevírací dobu na 7 až 22 hodin.

Většina na Štědrý den otevře

Od 17. prosince bude mít déle otevřeno také řetězec Globus, a to rovněž do 22, respektive 23 hodin. A otevřeno nechá i na Štědrý den - do 11.30 hodin. "Od 27. 12. až 30. 12. budeme mít otevírací dobu od 7 do 21 hodin, ve vybraných hypermarketech až do 22 hodin," upřesňuje mluvčí Lutfia Volfová.

V provozu zůstane na Štědrý den rovněž řetězec Kaufland, a to do 11:45, stejně jako obchody Albert. Tesco bude otevřené do 11 hodin, tento den ale už nebude zajišťovat rozvoz on-line nákupů. Billa bude fungovat do 12:00.

Naprostá většina velkých obchodníků pak zkrátí prodejní dobu v posledním dni letošního roku. "Na Silvestra se otevírací doba zkrátí na 7 až 17 hodin s tím, že 1. 1. máme zavřeno. Standardně otevřeme opět 2. 1.," doplňuje Volfová z Globusu.

Ve stejnou dobu na Silvestra zavře Penny, Tesco a Billa. O hodinu déle pak nechá otevřeno Kaufland a Albert. Na Nový rok budou obchody uzavřené.