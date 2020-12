Plány vlády: Obchody zůstanou otevřené, a to i v neděli. Zavře se však na Štědrý den

Česko se vrátí do stupně 4 systému PES, obchody zůstanou otevřené a oproti listopadu i o nedělích. Zavřeno ale zůstane o svátcích, a to včetně Štědrého dne. Vyplývá to z návrhu nových vládních opatření, který má on-line deník Aktuálně.cz k dispozici. Nová opatření by měla platit od pátku, vláda o nich ale stále jedná a mohou se tak na poslední chvíli změnit.

Oslovení prodejci možnost mít v neděli otevřeno vítají. Zákazníky ale podle nich neustálé změny matou. Vláda by o změně stupně PES a úpravě nových opatření měla rozhodnout během svého pondělního zasedání. Navrhovaná varianta vzešla podle informací Aktuálně.cz z kompromisu jednotlivých ministerstev, může se však ještě změnit. Související Státní opatření má výrazně omezit počet lidí v obchodech. Prodejci se obávají front "Možnost mít otevřené prodejny i v neděli považujeme za správnou. Zákazníci si tak mohou rozložit své nákupy do delšího časového období, a snižuje se tak riziko jejich vyšší koncentrace v jiných dnech," říká za prodejny Penny Market mluvčí Tomáš Kubík. Prodejci se již dříve shodli na tom, že listopadový zákaz nedělního prodeje, který byl původně ve čtvrtém stupni nařízený, vedl k větší návštěvnosti o sobotách a v pondělí. Kubík z Penny Marketu zároveň připomíná, že na podzim zákazníci s ohledem na pandemii koronaviru změnili své nákupní zvyklosti tak, že začali nakupovat méně často a ve větších objemech. To se podle něj po obnovení nedělního prodeje na začátku prosince ve všední dny a v sobotu nezměnilo. "Tuto a minulou neděli ovšem byly ve srovnání s jinými dny v týdnu i meziročně počty zákazníků i jejich nákupy menší. Ne všichni zákazníci možnosti nedělního nakupování znovu přizpůsobili své nákupní chování, což dokazuje, že časté změny karanténních opatření jsou pro řadu zákazníků matoucí," dodává Kubík. Také předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) považuje rozšíření možnosti otevírací doby v obchodech za dobrý krok. "Určitě napomůže snížení koncentrace nakupujících, zvláště v předvánočním období. Uzavření prodejen na Štědrý den naopak vzhledem k současné situaci příliš nechápu. Je to krásná ukázka protichůdných kroků, na jednu stranu rozšíření otevírací doby, aby se snížila koncentrace lidí v obchodech, a pak uzavření prodejen na Štědrý den, aby se zvýšila koncentrace lidí v obchodech," podotýká pro on-line deník Aktuálně.cz Březina. Žádný bojkot nebude, hlásí prodejci Za běžných okolností mohou být obchody s prodejní plochou větší než 200 m2 na Štědrý den otevřeny maximálně do 12:00. Poté musí povinně zavřít. Pro menší obchody omezení neplatí. Nouzový stav ještě před zavedením systému PES umožňoval velkým prodejcům udělat výjimku a nechat na státní svátek otevřeno, řetězce ji nicméně nevyužívaly. Proti zákazu prodeje na Štědrý den nicméně nehodlají brojit. "Nařízení vlády vždy plně respektujeme, tedy i v případě uzavření našich prodejen na Štědrý den," potvrzuje za prodejny Kaufland mluvčí Renata Maierl. Penny Market se dokonce ještě před avizovaným zpřísněním opatření dobrovolně rozhodl, že téměř čtyři stovky svých prodejen na Štědrý den zavře, a to jako poděkování svým zaměstnancům. Například řetězec Lidl ale prozatím se Štědrým dnem počítá - otevřeno by mělo být od 7 do 11.30 hodin. "Pokud dojde k povinnosti uzavření prodejen v tento den, bude společnost Lidl samozřejmě nařízení plně respektovat," upozorňuje mluvčí Tomáš Myler. Související Košíky s čísly, ochranka i aplikace. Podívejte se, jak obchody zvládají počítání lidí Přehled Podle zkušeností prodejce se obchody před Štědrým dnem tradičně potýkají s větším náporem lidí, Lidl proto tři dny předtím prodlouží otevírací dobu. "Naším cílem je tak na základě prodloužené otevírací doby počet zákazníků v tomto náročném období rozmělnit a současně všem umožnit si před Vánoci v našich prodejnách nakoupit," dodává Myler. Rovněž Globus plánuje před Vánoci prodloužit otevírací dobu do 22, respektive 23 hodin. "Podle nás je zachování provozu v neděli při zavádění omezení v duchu PES 4 v tomto exponovaném období rozumný krok. Pokud budou lidé předem vědět, že si sice již na Štědrý den dopoledne nenakoupí, ale budou tu možnost mít v neděli předtím i poté, očekáváme, že se jejich návštěvnost tomu úměrně rozprostře," říká mluvčí řetězce Lutfia Volfová. Návrh na přechod do stupně 4 pro maloobchod nadále počítá s omezením počtu návštěvníků v obchodech, kdy na osobu připadá 15 metrů čtverečních prostoru. Dále je také nařízený dvoumetrový rozestup a ostatní organizační a režimová opatření, jako jsou dezinfekce či roušky.