Dvoumetrový odstup, dezinfekce a rukavice. Jak ochránit při nákupech sebe i okolí

Politici v pondělí vyzvali lidi, aby si na veřejnosti kvůli šíření koronaviru zakryli ústa a nos. Pokud není k dispozici rouška, kterých je v Česku momentálně nedostatek, pak lze podle nich použít například šálu nebo šátek.

Zakrývat obličej by si tedy lidé měli i během návštěvy obchodu. Mnozí prodejci přitom žádají zákazníky o dodržování hygienických pravidel už při vstupu do prodejny, a to nejčastěji formou interního rozhlasu nebo informačních cedulí. Lidé jsou upozorňováni hlavně na to, aby při nákupu využívali jednorázových igelitových rukavic, případně aby kýchali či kašlali do kapesníku nebo rukávů, a nikoli do dlaní.

"Zákazníky na nutné dodržování hygienického chování informujeme prostřednictvím in store rádia," potvrzuje pro Aktuálně.cz za obchody Globus jednatel Bronislav Matyšek.

Stejný způsob již před časem zvolily i prodejny Albert. "Na zákazníky komunikujeme prosbu o dodržování hygienických pravidel a ve zvýšené míře dezinfikujeme madla košíků a vozíků, ale také pokladní pásy. Zákazníkům poskytujeme u vstupu do prodejen jednorázové rukavice," uvádí mluvčí řetězce Jiří Mareček.