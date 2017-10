Nejúčinnější reklamy roku: Celebrity v kůži lišky, sportovci na čokoládě nebo poctivý Kozel

před 7 minutami

Asociace komunikačních agentur vyhlásila vítěze 20. ročníku soutěže o nejefektivnější reklamu Effie. Ocenění si odnesla zhruba třetina ze 70 přihlášených kampaní. Zlatou medaili získalo v osmi kategoriích však jen šest z nich. Podívejte se na ně.

Praha - Herečky Bára Hrzánová a Jana Plodková pózovaly na plakátech s polární liškou v kampani, která upozorňovala na utrpení zvířat. Společně s dalšími celebritami dokázaly vybudit lidi k tomu, aby se zapojili do petice za zrušení kožešinových farem. Povedlo se - zákon letos prošel parlamentem.

Neziskové organizaci Svoboda zvířat se tak díky kampani za čtyři měsíce podařilo prosadit to, o co usilovala téměř 20 let. A tvůrci kampaně z agentury Leo Burnett nyní vyhráli v kategorii sociální a ekologický marketing v rámci soutěže Effie o nejefektivnější reklamy roku.

Před krutou smrtí jsme zachránili život tisícům vězněných zvířat - spot organizace na ochranu zvířat | Video: Svoboda zvířat | 02:21

Zlato se na cenách Effie podařilo získat také agentuře Momentum Czech Republic za kampaň pro společnost Ferrero. Výrobce čokolád chtěl zvýšit prodeje tyčinek Kinder Chocolate, aniž by je zlevnil.

To se díky kampani, která na obaly umístila fotografie známých sportovců z jejich dětství, podařilo. Maminky, které čokolády kupují svým dětem, získaly pocit, že i jejich ratolesti mohou jednou dobýt svět, i když by si na jejich úspěch zatím nikdo kromě nich nevsadil.

"Prodeje výrobku se zvedly o 30 procent, i když jeho cena stoupla o 13 procent. Značka se také posunula před svého konkurenta Orion a získala na trhu tabulkových čokolád v České republice čtvrté místo," zdůvodňují porotci, proč kampaň vyhrála kategorii potravin.

České sportovní hvězdy ve spotu na Kinder čokoládu | Video: Kinder | 02:06

Na hrdinu všedního dne, který bez jakýchkoliv ovací udělá kupu dobré práce, vsadila kampaň pro Plzeňský Prazdroj. Cílem bylo zvednout prodeje Velkopopovického Kozla a posílit u spotřebitelů pocit, že právě tato značka je tou nejlepší odměnou za poctivou práci.

"Zatímco v letech 2012 a 2013 rostly prodeje v průměru o 3,5 procenta ročně, ve fiskálním roce 2015 se zvedly o 14,2 procenta a v roce 2016 o osm procent. Zvedl se i objemový podíl značky," uvádějí porotci soutěže Effie. Kampaň získala nejcennější medaili v kategorii nápojů.

S poctivostí nejdál dojdeš. Vítězný spot na pivo Kozel | Video: Kozel | 02:43

Společnost Lego Trading chtěla zvýšit povědomí o své technicky orientované značce Lego Technic. Ačkoliv většina fanoušků Lega ví, že značka existuje, málokdo má zkušenosti s tím, co vše jde z této řady vytvořit.

Agentura Ogilvy Public Relations postavila kampaň na Milanu Reindlovi, bývalém učiteli chemie, který se stal designérem značky. Příběh úspěšného Čecha živícího se tím, o čem sní miliony dětí, stačil k tomu, aby se o Legu Technic mluvilo či psalo v médiích, a masově se šířil po sociálních sítích.

Prodeje stavebnic se tak podařilo meziročně navýšit o 30 procent, ačkoliv původní cíl byl sedmiprocentní. I díky tomu vyhrála kampaň v kategorii nazvané Malý rozpočet - tedy s náklady do milionu korun.

Kampaň Lego Technic dosáhla neuvěřitelných výsledků. Oslovila 8 milionů lidí | Video: Effie, Lego Trading, Ogilvy | 03:50

Zlatou medaili získala také kampaň pro Českou spořitelnu určená začínajícím firmám. Banka chtěla financovat nadějné projekty a potřebovala se dostat do prostředí, kde originální a životaschopné podnikatelské nápady vznikají.

Agentura Young & Rubicam se spojila s dalšími partnery, jako je Impact Hub, iPodnikatel.cz, T-Mobile rozjezdy, ZaložFirmu.cz, Živnostník roku nebo Zoot, a s jejich pomocí informovala o výhodné půjčce pro start-upy. V průběhu kampaně chtěla Česká spořitelna získat 300 nových úvěrových smluv, nakonec jich získala přes 520.

Hledá se nová krev. Kampaň České spořitelny pro začínající podnikatele | Video: Česká spořitelna | 01:42

Poslední, která dokázala ve své kategorii získat nejvyšší post, byla kampaň pro Vodafone. Mobilní operátor chtěl uspokojit vánoční nabídkou své stálé zákazníky a zároveň posílit tržní podíl, aniž by musel nabízet velké dárky.

Agentura McCann-Erickson Prague vsadila na to, že lidem dělá radost, když mohou pomoci druhým. V reklamě vyzvala zákazníky, aby nabídli 10 GB dat vozíčkářům.

Reklama ukazovala, jak se dívence na invalidním vozíku ztratil pes, ale díky činu "hodného chlapce" se s ním nakonec pod stromečkem shledala. Vyvolala silné emoce: Čtyřicet procent klientů operátora se rozhodlo přidělená data darovat a přes 10 tisíc vozíčkářů tak dostalo porci dat zdarma. Vodafone tím získal větší sympatie zákazníků a jeho tržní podíl stoupl o 0,8 procentního bodu.

Darovat, nebo rozdat? Dojemná kampaň Vodafonu zabrala | Video: Vodafone | 02:24