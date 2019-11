McDonald's startuje s rozvozem. Využije sítě Dáme jídlo, chce se vyhnout trapasu KFC

Češi, kteří si oblíbili cheeseburgery nebo bigmacy z fast foodového řetězce McDonald’s, si je od listopadu mohou nechat přivézt až domů nebo do kanceláře. Rozvážková společnost Dáme jídlo začne od úterý dovážet objednávky k hladovým zákazníkům ze 73 restaurací sítě v tuzemsku.

"S naší službou McDelivery reagujeme na stále rostoucí poptávku po rozvozu jídla z našich restaurací. Společnost Dáme jídlo je svým celorepublikovým pokrytím ideálním partnerem pro rozšíření služby McDelivery i do menších měst," říká mluvčí McDonald’s v Česku Zuzana Svobodová.

Už loni začala cheeseburgery a bigmacy McDonald’s rozvážet po Praze služba Uber Eats. Dáme jídlo se k ní připojí v Praze i dalších 21 městech a celkově pokryje většinu ze 100 restaurací řetězce. "Byla to pro nás dlouhá a náročná diskuze, která běžela rok a půl. McDonald's si nás testoval a prošli jsme," míní šéf Dáme jídlo Filip Fingl.

Firma, která rozváží hotová jídla z restaurací na základě on-line objednávky, nabídla fastfoodovému řetězci téměř "šibeniční" čas rozvozu, oproti jiným rozváženým restauracím má i jiný ceník a podmínky. Dáme jídlo slibuje, že jídlo z McDonald's doručí do 20 minut, za dopravu bude chtít 39 korun při minimální objednávce za 69 korun.

Rozvoz si mohou objednat ti, kteří bydlí nebo pracují v dojezdové vzdálenosti do deseti minut od restaurace. Podle Fingla jsou to až dva miliony lidí. Uber Eats v Praze doručuje objednávku z McDonald's do půl hodiny za 49 korun bez omezení.

Jasnou deklarací ceny chtějí firmy předejít trapasu, který si způsobil řetězec KFC. Když v létě roku 2016 s pompou oznamoval spuštění rozvozu kuřecích křidélek a wrapů zdarma, brzy se ukázalo, že tak úplně zadarmo to není. Zákazníkům se k objednaným položkám připočetla přirážka za "komplex dílčích kroků" k doručení. Nyní KFC nabízí třeba vyzvednutí objednaného jídla přes internet v nejbližší pobočce KFC.

Příští rok v zisku?

Dáme jídlo si podle svého šéfa Fingla, který do čela rozvážkové společnosti nastoupil loni na podzim, může krátkou dobu doručení dovolit díky lepším technologiím i většímu počtu kurýrů. Firmě se podle něj povedlo od začátku roku snížit celkovou dobu dovážky na zhruba 30 minut, dříve dovážela od 45 do 90 minut od objednávky.

"Velkou část technologických inovací bereme od naší matky Delivery Hero. Naposledy šlo například o logistický systém, který v reálném čase počítá, jakému kurýrovi dát objednávku z dané restaurace, aby ji doručil co nejrychleji," říká Fingl. Kvůli tomu společnost také zdvojnásobila počet kurýrů v Praze i regionech na téměř tisícovku.

Dáme jídlo se muselo popasovat s dlouhou dobou doručení také kvůli konkurenci. Na trh loni vstoupily rozvážkové firmy Uber Eats a Wolt, které působí v Praze a Wolt také v Brně. Obě společnosti doručují objednávky do půl hodiny. "Konkurence nám pomohla v tom, že ukázala lidem, že má smysl objednat si jídlo z restaurace on-line. Segment doručování jídla byl vnímaný jako otloukánek technologického byznysu, dnes se to ale posunulo, lidé to přijali a lépe se na to dívají i investoři," myslí si Fingl.

Jako konkurenční náskok vnímá Fingl právě rozvoz v regionech. Zatím firma rozváží v 10 městech a jejich okolí, celkem podle něj obsluhuje 160 míst. "Regiony rostou velmi rychle, třeba Ostrava vzrostla o 100 procent z roku na rok, podobně i Liberec. Mají ještě velký potenciál a plánujeme další rozšiřování," uvádí Fingl.

Právě úspěch v regionech pomohl firmě k velkému růstu. Podle Fingla společnost letos rostla o 50 procent a dosáhne na obrat půl miliardy korun. Poprvé by se také měla dostat do černých čísel. "K růstu přispělo zrychlení dovozu i navýšení počtu restaurací asi o polovinu na tři tisíce," komentuje výsledky Fingl. Firmě vzrostl také počet objednávek z asi šesti milionů na deset.

Dáme jídlo má nyní kolem dvou milionů registrovaných zákazníků, průměrně si lidé objednají tři jídla měsíčně. To je více než v minulosti a podle Fingla to je díky dobré ekonomické situaci, kdy Češi mají více peněz a dopřávají si. "Lidé si uvědomují, že nemusí trávit čas nakupováním a vařením, když si můžou objednat po cestě z práce hotové jídlo až domů," myslí si. Nejčastěji si nechávají dovézt pizzu, roste rozvor hamburgerů a asijských jídel, jako třeba sushi. Větší poptávku zaznamenává i po zdravé výživě, jako jsou saláty, podle Fingla ale zatím není dostatečná nabídka restaurací.

Český start-up prodaný za stovky milionů Dáme jídlo založil v roce 2012 podnikatel Tomáš Čupr s investorskými skupinami Enern a Miton. V roce 2015 službu majitelé prodali za stovky milionů korun německé skupině Delivery Hero, která podniká v on-line objednávání jídla ve světě. V tu samou dobu Delivery Hero koupilo i konkurenční portál JídloTeď a ovládlo rozvážkový trh v Česku. Později se služby sloučily v Dáme jídlo. Delivery Hero, které loni vstoupilo na burzu, má však v poslední době problémy s konkurencí a v prosinci minulého roku oznámilo prodej celého domácího byznysu. Nic takového se ale pro české Dáme jídlo podle Fingla nechystá. "V rámci skupiny je Česko vnímané velmi dobře, žádné náznaky prodeje nemáme," uvádí šéf.

Růst společnosti stojí také na zmíněném výrazném růstu počtu kurýrů. Ti pro zrychlení doručování využívají kromě vlastních aut i sdílená auta, kola, koloběžky i hromadnou dopravu. Fingl říká, že do budoucna to je pro pohyb kurýrů ve městech nezbytné, protože se zpřísňují podmínky pro parkování.

Dáme jídlo se podařilo sehnat kurýry především díky větší nabízené odměně, která se nyní pohybuje mezi 250 až 300 korunami za hodinu. Přesto by firma další kurýry uvítala, nyní vymýšlí, jak je udržet dlouhodobě a chce se zaměřit na nábor žen a lidí nad 40 let.