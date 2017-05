Levné oblečení táhne. KiK navýšil zisk i mzdy a v Česku se rozroste

před 8 minutami

Německému diskontu s oděvy KiK se v Česku daří. Tržby mu loni stouply na 2,9 miliardy korun a zisk narostl o více než 80 procent. Společnost, která je v Česku 10 let, urychlí letos výstavbu nových poboček. Hodlá také dále investovat do přeměny prodejen a rozšiřovat benefity zaměstnancům.

Praha - Češi si oblíbili levné oblečení. Společnosti KiK textil a Non Food, která svou první tuzemskou pobočku otevřela před 10 lety, stouply loni tržby i zisk. Bude tak investovat do obnovy starých prodejen a otevře nové.

Německý oděvní diskont loni v Česku vydělal 264 milionů korun, což je o 82 procent více než v roce 2015. Navýšil také tržby, a to z předloňských 2,96 miliardy na 2,9 miliardy korun. "Naprostou většinu zisku postupně reinvestujeme zpět do lidských zdrojů, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, stejně jako do našich prodejen, které soustavně renovujeme a zřizujeme nové," vysvětluje František Wagner, jednatel společnosti KiK.

Loni firma renovovala 22 poboček a šest nových otevřela (ve Vrchlabí, Olomouci, Zábřehu na Moravě, Brandýsu nad Labem - Staré Boleslavi, Liberci a Mělníku), letos jich hodlá otevřít dalších 19. Přitom ještě v únoru, před ohlášením výsledků, jich měla na letošní otevírání naplánovaných deset. Celkový počet poboček by se tak měl na konci roku zvednout na 210. Obměnou má navíc projít dalších 30 prodejen a firma počítá s tím, že do modernizace každé pobočky investuje v průměru tři miliony korun.

V současnosti má omlazený vzhled zhruba polovina prodejen firmy a do roku 2019 hodlá KiK vyhladit vrásky i zbylým starším pobočkám.

S roustoucím obratem a ziskem se zlepšují pracovní podmínky zaměstnanců. "Pracovníkům se během posledních dvou let zvýšila mzda o více než 20 procent a začínáme jim postupně nabízet nové vzdělávací a motivační programy, zaměstnanecké benefity a bonusy," dodává Wagner.

KiK ke konci roku 2016 provozovala 191 poboček a zaměstnávala více než 1200 pracovníků. Mezi jeho oděvní konkurenty patří v tuzemsku Lidl, Tesco Stores, Hennes & Mauritz, C&A moda, New Yorker či Takko a sortimentem se mu nejvíce podobá Pepco, protože vedle oblečení nabízí i zboží do domácnosti.

"Obecně KiK (i Pepco) jsou na našich stránkách velmi populární letáky, mají velkou čtenost. Leták KiK vychází jedenkrát až dvakrát měsíčně a platí vždy týden. Oproti tomu Pepco vydává leták každý týden," hodnotí atraktivitu nabídky obou řetězců Zuzana Štěpánková z portálu AkčníCeny.cz.