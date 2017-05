Second hand IKEA má úspěch. Výkup použitého nábytku se rozšíří do všech prodejen

před 40 minutami

IKEA je spokojena s testovacím provozem nábytkového bazaru. Rozšíří jej proto do všech svých prodejen v Česku. Denně se do nabídky dostává několik kusů.

Praha - Služba nazvaná Druhý život nábytku se rozšíří i do zbývajících obchodních domů IKEA v Česku. Pilotní provoz, který na začátku roku spustila prodejna na pražském Zličíně, má podle řetězce úspěch.

Za první měsíc nabídlo 278 zákazníků 602 kusů nábytku. Nyní zákazníci do bazaru zašlou až deset nabídek denně, které rychle najdou svého nového majitele.

Aby udržela stávající zákazníky, nedává jim firma při výkupu použitého nábytku peníze, ale nabitou kartu na nákup nového zboží v prodejnách IKEA.

"Dosud jsme tu službu nijak výrazně neinzerovali, ale cítíme, že je o ni velký zájem. Položka z druhé ruky umístěná na prodejně najde zákazníka v průměru do dvou dnů," říká Vladimír Víšek, manažer pro udržitelný rozvoj IKEA pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

"Proto ji chceme od září rozšířit do všech našich obchodních domů v tuzemsku a později i do dalších zemí v regionu," dodává Víšek.

Použitý nábytek IKEA - například pohovka, která se nová prodává za necelých pět tisíc - může být k mání za polovinu. Přidanou hodnotou celé služby je i to, že se lidé mohou dostat ke kouskům, které už se neprodávají, nebo dokonce ani nevyrábí.

Lidé, kteří už nepotřebují starší nábytek, jej pomocí webového formuláře popíšou, nafotí a určí si cenu, za kterou by jej chtěli prodat. IKEA tento návrh posoudí, a buď jej přijme, nebo se pokusí navrhnout jinou cenu podle stavu daného kusu. Jen ve výjimečných případech, kdy je věc buď příliš rozbitá, nebo špinavá, ji nepřijme.

Zákazník pak zboží doveze na Zličín a tady nábytek po kontrole, případně drobných opravách, zamíří do zdejšího slevového koutku. Nový majitel na věc získává roční záruku.

Člověk, od něhož IKEA použitý nábytek vykoupí, obdrží slevovou kartu s nabitou částkou, která odpovídá prodejní ceně dané věci, k útratě v prodejně IKEA. Karta má platnost tři měsíce.

Služba už delší dobu běží ve Španělsku či v Belgii. "V každé zemi ji pojali jinak, po svém. V Japonsku se například vykoupí zboží a prodává se se ziskem," poznamenává Víšek. Nejčastěji se přes bazar podle něj prodávají pohovky, knihovny a šatní skříně, vesměs objemnější kusy nábytku. "Drobné zboží jako hrnečky či lampičky ani nevykupujeme," podotýká manažer.

Do září, než se služba rozšíří i do dalších IKEA prodejen v Česku − na pražský Černý Most, do Ostravy a do Brna -, se bude ještě dál ladit. Kapacita prodejního místa pro slevové zboží v obchodech nábytkářského řetězce není velká. Proto se nyní někdy stane, že obchod vyzve toho, kdo použitý nábytek nabízí, aby jej přivezl až za pár dnů. Ve hře je podle Víška do budoucna i nějaká forma internetové burzy.

Druhý život nábytku je dalším z nástrojů, které snižují ekologickou zátěž spojenou s fungováním řetězce IKEA. "Jednak se snažíme inspirovat domácnosti k šetrnosti, po dodavatelích vyžadujeme kodex, který definuje jejich chování k přírodě a zaměstnancům. Velmi také dbáme na výběr zdrojových surovin," popisuje Víšek.

IKEA se přihlásila ke dvěma programům. Dřevo, které používají její dodavatelé, musí být z takzvaných FSC (Forest Stewardship Council) certifikovaných lesů. Jejich správci mají dodržovat zásady šetrného lesního hospodářství. Bavlna pro čalounění a textilie má být v co nejvyšší míře s certifikací BCI (Better Cotton Initiative). Ta především v rozvojových zemích zapovídá dětskou práci, plošné zavlažování půdy a další neekologické postupy při jejím pěstování.

"Je i řada dílčích perliček, jimiž se snažíme dát světu signály k přemýšlení o co největší ekologičnosti a udržitelnosti nakládání se spotřebním zbožím. Z vodního hyacintu, který je považován za plevel, a kdyby se z řek neodstraňoval, tak do tří let zneprůjezdní Panamský průplav, vyrábí naši dodavatelé prostírání nebo květináče. Nová řada váz se vyrábí z odpadního skla," uvádí Víšek.