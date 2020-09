Těstoviny či rýže v mrazáku? Není nic horšího. Vyzkoušejte si, v čem nejvíc chybujete

V lednici mám svůj vlastní systém, říká šéfkuchař Přemek Forejt

Udržovat pořádek v lednici a v mrazáku je praktické hned z několika důvodů. Zabrání se tím například případné kontaminaci mezi jednotlivými potravinami. Díky popiskům také snadno poznáme, která potravina se blíži datem ke konci spotřeby. Šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée Přemek Forejt, který spolupracuje se značkou LG jako takzvaný ambasador, má na úschovu jídla svůj krabičkový systém. "Všechno si dávám do krabiček, všechno si popisuju," potvrzuje Forejt pro on-line deník Aktuálně.cz. Všechny potraviny vložené do plastových krabiček přitom pečlivě uzavírá víčkem, tedy až na jednu výjimku - houby. V následujícím videu šéfkuchař vysvětluje důvod.

Bylinky v lednici jsou trochu oříšek. Jak na to?

Bylinky jsou mezi lidmi stále oblíbenější. Vypěstovat si je může prakticky každý, malokdo už ale ví, jak je správně zpracovat a uskladnit. "Vezmu si misku, naplním si ji ledem. Bylinky do ní uložím a nechám je tam alespoň 20 minut," popisuje šéfkuchař Přemek Forejt svůj systém, jak je udržet co nejdéle čerstvé. Zkřehlé bylinky následně balí do mokré utěrky a vkládá v menších ruličkách do plastové krabičky. "V té mi to bude krásně držet vlhkost," vysvětluje. "To je věc, kterou dělám i u sebe v restauraci," dodává Forejt.

Zatímco lednice udrží potraviny čerstvé několik dní, mrazák může jejich životnost prodloužit až o několik měsíců. Je ale potřeba vědět, jak na to. Základem je nemrazit staré potraviny - ty už nezachrání ani minusové teploty. Nelze spolehát ani na to, že mráz zabije bakterie. Jídlo uložené do mrazáku je vždy potřeba pečlivě zabalit a označit ho datem uložení. Rozmrazení - zejména masa - by zase mělo probíhat postupně a v lednici. Níže se dozvíte základní zásady mrazení a rozmražení potravin.