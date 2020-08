Inflace v červenci mírně zrychlila růst na 3,4 procenta

Spotřebitelské ceny v Česku v červenci mírně zrychlily růst na 3,4 procenta z červnových 3,3 procenta. Zdražily zejména alkoholické nápoje a tabák. Informoval o tom dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Ve srovnání s červnem vzrostly ceny o 0,4 procenta.

Meziroční vývoj byl podle statistiků ovlivněn oboustrannými cenovými pohyby v několika oddílech spotřebního koše. "Například v oddíle alkoholické nápoje, tabák vzrostly oproti loňsku ceny tabákových výrobků o téměř 14 procent a naopak v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje meziročně klesly ceny brambor o zhruba 13 procent," uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Ceny uzenin proti loňsku vzrostly o více než deset procent, vejce zdražila zhruba o devět procent. Nájemné bylo v červenci meziročně vyšší o 2,8 procenta, elektřina o 7,6 procenta, zdražilo také vodné a stočné, mírně se zvýšila i cena zemního plynu. Za stravovací služby platili lidé o 5,6 procenta více než loni.

Naopak o necelé procento klesly oproti loňskému roku ceny v oddíle doprava. O téměř čtyři procenta zlevnily také ceny za poštovní a telekomunikační služby.

Meziměsíční vývoj inflace ovlivnilo hlavně zvýšení sezónních cen dovolených s komplexními službami o více než 23 procent. Analytik Komerční banky Michal Brožka upozornil na to, že nebýt růstu cen dovolených, spotřebitelské ceny by meziměsíčně v průměru klesaly o 0,1 procenta a meziroční inflace by zpomalila pod tři procenta. "Vývoj cen dovolených je za současného stavu poněkud problematický na odhad a je zajímavé, že je naměřena víceméně standardní sezónnost," uvedl analytik.

Ve srovnání s letošním červnem zlevnily některé potraviny. Například cena brambor klesla o 28 procent na 16,04 koruny za kilogram, což bylo nejméně od listopadu 2018. Zlevňovaly i zelenina, ovoce, vepřové maso nebo cukr.

Ceny vývozu v červnu meziročně vzrostly o dvě procenta. Důvodem bylo zejména oslabení koruny vůči euru a dolaru. Dovozní ceny meziročně klesly o 1,5 procenta, a to hlavně kvůli poklesu cen minerálních paliv o více než 40 procent. Meziměsíčně byly vývozní ceny nižší o 1,8 procenta, dovozní ceny pak ve srovnání s letošním květnem klesly o 2,2 procenta.