Chipsy, oplatky i párky. Nový přístroj brněnských vědců umí změřit křupavost potravin

Někteří lidé křupání milují, jiným z tohoto zvuku běhá mráz po zádech. Křupavost potravin je teď v každém případě možné nově i změřit. Vědci v brněnské Mendelově univerzitě totiž vyvinuli přístroj, který je určen pro takzvané sledování míry akustické odezvy na mechanické narušení určitých typů potravin. Jednoduše řečeno - potraviny teď bude možné porovnávat i podle toho, jak křupavé jsou.

"Míru křupavosti testujeme nejen na úrovni běžně slyšitelné, ale i na výrazně vyšších frekvencích, které lidské smysly dokáží stěží rozeznat," uvedl Petr Dostál z Ústavu techniky a automobilové dopravy Agronomické fakulty Mendelovy univerzity.

Vědci si teď chtějí nechat svůj přístroj patentovat.

Principem funkce unikátního přístroje je podle českých vědců zesílení, přenos a vizualizace zvuku, který plyne z destrukce příslušné potraviny. Vědci musí tuto destrukci normalizovat, aby byla měření opakovatelná a vykazovala tedy výsledky, které je možné srovnávat.

"Naším cílem je zajistit grafickou podobu zvukové aktivity a uložit další parametry, jako je maximální amplituda zvuku, množství akustických událostí, množství akustických překmitů přes limitní úroveň, frekvenční rozsah atd. Díky záznamu těchto parametrů můžeme následně srovnávat jednotlivé potraviny mezi sebou," upřesňuje Dostál.

Výsledkem by tak mohl být další atribut při hodnocení jakosti potravin. "Je to něco nového, neobvyklého a standardně se tento parametr nehodnotí. Přístroj může být přínosný zejména pro výrobce potravin, kteří potřebují křupavost sledovat. To se týká samozřejmě těch potravin, kde je křupavost důležitá jako jsou chipsy, oplatky, sušenky, čokoláda, nachos, ale také masných výrobků, například párků a klobás," dodává Dostál.

Křupavost zmíněných potravin je dána nejen recepturou, ale i časem - výrobce pak potřebuje znát rychlost změny a také ovlivnění křupavosti změnou receptury, upozornili vědci.