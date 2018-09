Jedovatá polská jablka posedmé. Inspektoři našli tuny jablek se zakázaným pesticidem

Za poslední rok našli potravinoví inspektoři v české obchodní síti jedovatá jablka pocházející z Polska už sedmkrát.

Praha - Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odhalila zakázaný pesticid u jablek z Polska. Zásilku o objemu 7,5 tuny objevila v provozovně společnosti Velkoobchod ovoce-zelenina Zdeněk Cimbura v Písku. Jablka odrůdy Golden Delicius pocházející z Polska obsahovala pesticid propargite, který se nesmí v Evropské unii používat.

"Laboratoř SZPI u předmětné šarže prokázala přítomnost pesticidu propargite v množství 0,36 miligramu na kilogram. Používání propargitu k ochraně rostlin je na území EU zakázáno pro jeho nežádoucí vedlejší účinky," uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva. Zakázaný pesticid může vyvolat různé kožní problémy či mít až karcinogenní účinky.

Za poslední rok to je už posedmé, co potravinoví inspektoři během kontrol odhalili nebezpečnou zásilku z Polska. Podle ministra zemědělství to ukazuje na nedostatečnou kontrolu na polské straně.

"Opakovaná zjištění Potravinářské inspekce signalizují systémový problém polských dozorových orgánů v kontrole bezpečnosti u jablek původem z Polska, Inspekce bude v intenzivních kontrolách pokračovat. Podle dalších výsledků přistoupím k adekvátním krokům, jak jsem již dříve avizoval," reagoval Miroslav Toman.

Nevyhovující šarži dovezla do České republiky společnost EFES z Prahy 5 a dodavatelem na polské straně byla společnost P.P.H. "EWA-BIS" z Varšavy.

Inspektoři nakázali prodejci, aby dovezená jablka stáhl z trhu a u dalších šarží pocházejících od stejného dodavatele nejprve zkontroloval. "SZPI dovozci nařídila, aby následující tři šarže od předmětného polského dodavatele propustil do tržní sítě až po provedení analýz na obsah pesticidů," konstatoval ústřední ředitel SZPI Martin Klanica.

Dovozce tak smí uvádět na trh jablka od uvedené polské společnosti až po potvrzení vyhovujících hodnot dle maximálních limitů stanovených v nařízení (ES) č. 396/2005, a to minimálně v opatření definovaných 23 látek či skupin látek. Rozbory musí být provedeny v akreditované laboratoři pro daný typ analýz.

Inspekce také zahájila správní řízení s dodavatelem. "Výši pokuty SZPI stanovuje až na základě všech zjištěných okolností po projednání případu a závisí mimo jiné od toho, zda daná koncentrace propargitu v daném typu potraviny bude vyhodnocena jako nebezpečná pro lidské zdraví. V tento okamžik můžeme hovořit o řádech stovek tisíc až milionů korun," dodal mlvčí Kopřiva.

O podobných případech informoval úřad letos už šestkrát, na další případ upozornil loni v listopadu.