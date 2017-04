Igelitové tašky už nebudou zdarma. Evropská unie chce méně plastového odpadu

před 1 hodinou

Senátoři schválili novelu zákona o obalech, která obchodníkům zakazuje "igelitky" rozdávat zdarma. Velké obchodní řetězce přestaly igelitové tašky dávat zdarma již dříve. Změna se ale dotkne i všech dalších obchodů.

Praha - Od příštího roku už k nákupu nedostanete igelitovou tašku zdarma. Senátoři schválili novelu zákona o obalech, která obchodníkům zakazuje "igelitky" rozdávat zdarma. Cílem nové úpravy, která vychází z předpisů EU a nyní míří k podpisu prezidenta, je omezit objem plastového odpadu.

Změna sice mířila především na velké obchodní řetězce, kde Češi nakupují nejčastěji, ty ale české zákonodárce předběhly. Obchody jako Albert, Kaufland nebo Tesco přestaly igelitové tašky dávat zdarma již dříve. Změna se ale dotkne i všech dalších obchodů - například vietnamských večerek nebo třeba obchodů s oblečením.

Zákaz se týká plastových tašek o síle stěny od 15 do 50 mikronů, to znamená těch nejčastěji vydávaných v obchodech. Na igelitové sáčky, do kterých se dává třeba pečivo, se zákon nevztahuje. Cena tašky není zákonem stanovena, ale obchodníci si ji určí sami. Nejběžnější tašky, které obchodníci dříve vydávali k nákupu zdarma, dnes nejčastěji vyjdou na korunu.

Norma již dříve vzbudila kritiku z řad ODS či TOP 09, jejíž zástupci ji označili za nadbytečnou. Podle nich by k omezení plastového odpadu přispělo spíše zálohování plastových lahví.

V České republice se podle studie Evropské komise z roku 2011 pohybuje spotřeba všech plastových tašek, tedy včetně sáčků, kolem 300 kusů na osobu a rok. Cílem opatření je trvale snížit jejich roční spotřebu do konce roku 2019 na 90 kusů na osobu a do konce roku 2025 na 40 kusů.

Igelitové tašky nedávno zpoplatnil v Česku třeba módní řetězec C&A, který je od března prodává za pět korun. Úplně pak igelitové tašky zavrhl rovněž od března Lidl. Ten už ve svých prodejnách prodává jen tašky papírové nebo silnou permanentní plastovou taškou na opakované použití. Loni Lidl prodal ve svých českých obchodech více než 27 milionů kusů "igelitek".

